Ювелирный мастер-класс — это возможность приобрести новый навык и заодно сделать себе подарок! Вы освоите работу с базовыми ювелирными инструментами, познакомитесь с приемами и методами пайки. А главное: самостоятельно изготовите серебряное кольцо или кулон, которые останутся вам на память. Даже если вы никогда не пробовали ничего подобного, не сомневайтесь — у вас все получится!
Описание мастер-класса
Новый опыт в душевной компании
Под моим чутким руководством вы сделаете своими руками кольцо или кулон из серебра. Познакомитесь с основами пайки, научитесь создавать нужный размер и вырезать необходимые детали из серебра 925 пробы. Раскроете, как наносить на украшение декоративные элементы и вносить разнообразие в его текстуру. А также узнаете, как отполировать готовое изделие до зеркального эффекта.
Организационные детали
- Цена мастер-класса не включает стоимость серебра. В конце занятия мы взвесим ваше украшение и рассчитаем стоимость на день проведения мастер-класса. Небольшое колечко выходит на 4-6 г, более крупного размера — на 5-8 г. Вы также можете использовать своё серебро
- В мастерской вас встретит дружелюбный лабрадор
ежедневно в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€93
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 354 туристов
Всем привет! Меня зовут Таня и я занимаюсь созданием ювелирных украшений уже десять лет. Все началось с моих индийских путешествий, где я встретила своего мастера-ювелира. Он научил меня работать с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Добрый день! В прошлом августе нам выпала удача познакомиться с замечательной Татьяной. Мы с сыном 16.5 лет были в восторге от самой Татьяны и ее мастерства. Обьяснения четкие, понятные, вдохновляющие
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100009089000% восторг)
Татьяна очень доходчиво и четко все объясняет, сразу видно что человеку нравится то, чем он занимается (☆▽☆)
Очень советую к посещению!
Татьяна очень доходчиво и четко все объясняет, сразу видно что человеку нравится то, чем он занимается (☆▽☆)
Очень советую к посещению!
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Я была у Тани на мастер-классе в свой день рождения. Мы сделали замечательное кольцо «а-ля Тиффани» собрали его из 3 отдельных колец. Очень душевно поговорили. Было реально интересно и круто)) Я очень рекомендую мастер-класс Тани, вы точно не пожалеете и узнаете много нового! Никогда не думала, что сама смогу сделать себе украшение, ношу его с огромным удовольствием))
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Отличный мастер класс, после которого у вас останется ювелирное украшение, сделанное своими руками. Мне помогли изготовить серебряное кольцо, которое в дальнейшем планирую украсить минанкари. Сложность заключалась в большом объеме пайки, но результат превысил все ожидания! Кольцо получилось идеальным🥰
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потрясающий мастер-класс!
Таня удивительный человек, увлеченный свои делом, все подробно рассказала, объяснила и помогала на всем пути создания кольца) получила массу впечатлений, а колечко теперь будет напоминать о Грузии)
благодарю 🖤
Таня удивительный человек, увлеченный свои делом, все подробно рассказала, объяснила и помогала на всем пути создания кольца) получила массу впечатлений, а колечко теперь будет напоминать о Грузии)
благодарю 🖤
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V
Все было супер, мастер отличный, интересно рассказывает и видно, что ему это нравится, довольно хорошо подстраивалась под наши требования и хотелки. Собака была лишь плюсом, спокойная и милая, наши впечатления на 10/10 Приятная атмосфера, профессиональность, а так же вкусняшки очень нас порадовали!)
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