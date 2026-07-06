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М Маша читать дальше уменьшить и направляющие. Пришли с разными мыслями которые квинтесировались под чутким руководством в любимые кольца. Уже не одному человеку посоветовали встретиться с волшебством. Ну и вам тоже желаем. Татьяна, спасибо огромадное за то что вы есть и дарите 🤩 Маша и Йонич Добрый день! В прошлом августе нам выпала удача познакомиться с замечательной Татьяной. Мы с сыном 16.5 лет были в восторге от самой Татьяны и ее мастерства. Обьяснения четкие, понятные, вдохновляющие Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Полина 100009089000% восторг)

Татьяна очень доходчиво и четко все объясняет, сразу видно что человеку нравится то, чем он занимается (☆▽☆)

Очень советую к посещению! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталия Я была у Тани на мастер-классе в свой день рождения. Мы сделали замечательное кольцо «а-ля Тиффани» собрали его из 3 отдельных колец. Очень душевно поговорили. Было реально интересно и круто)) Я очень рекомендую мастер-класс Тани, вы точно не пожалеете и узнаете много нового! Никогда не думала, что сама смогу сделать себе украшение, ношу его с огромным удовольствием)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алексей Отличный мастер класс, после которого у вас останется ювелирное украшение, сделанное своими руками. Мне помогли изготовить серебряное кольцо, которое в дальнейшем планирую украсить минанкари. Сложность заключалась в большом объеме пайки, но результат превысил все ожидания! Кольцо получилось идеальным🥰 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Yana потрясающий мастер-класс!

Таня удивительный человек, увлеченный свои делом, все подробно рассказала, объяснила и помогала на всем пути создания кольца) получила массу впечатлений, а колечко теперь будет напоминать о Грузии)

благодарю 🖤 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет