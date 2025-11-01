Путешествие по Тбилиси, в котором оживут истории улиц, площадей и людей, создававших уникальный облик этого города. Мы проследим, как менялся город — от первых крепостных стен до его расширения, как на месте рек появлялись улицы, а знаменитые балконы, выполняющие важную социальную функцию, стали визитной карточкой города.
Описание экскурсииИстория и люди старого Тбилиси Экскурсия проведёт вас по улицам старого города, где в архитектуре и планировке сохранились следы разных эпох. Вы узнаете, как формировались кварталы — от первых крепостных стен до торговых рядов и площадей, как появились знаменитые балконы, ставшие символом Тбилиси, и какую роль они играли в жизни горожан. Культурное многообразие Город всегда был домом для разных народов и религий. Во время прогулки вы увидите здания, в которых соседствуют католическая церковь, бывшая синагога, армянское кладбище и старинные караван-сараи. Каждый объект хранит историю о том, как разные традиции формировали культурный облик Тбилиси. Истории людей и легенды Гид расскажет о жизни ремесленников и торговцев средневекового Тифлиса, необычных фактах из городской жизни, легенде о фазане — символе города, а также о том, почему у театра Габриадзе стоит такая необычная башня.
Кому подойдёт
Экскурсия будет интересна тем, кто знакомится с Тбилиси, и тем, кто хочет по-новому взглянуть на привычные улицы. Важная информация:
- Экскурсия пешеходная: рекомендуется удобная обувь и одежда по сезону.
- Не рекомендуется брать громоздкие вещи (рюкзаки, ручная кладь).
- Предварительная регистрация на участие обязательна.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Католическая церковь
- Подземные торговые ряды и тоннели
- Армянское кладбище
- Театр в здании бывшей синагоги
- Старейшая пекарня Тбилиси
- Место бывшей главной площади средневекового города
Что включено
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание и личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, дом 2, возле здания мэрии (возле грифонов)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная: рекомендуется удобная обувь и одежда по сезону. Не рекомендуется брать громоздкие вещи (рюкзаки, ручная кладь)
- Предварительная регистрация на участие обязательна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
1 ноя 2025
Е
Екатерина
20 окт 2025
Отличная экскурсия! Хороший гид, интересно рассказывает, охотно отвечает на вопросы. Для знакомства со старым городом самое то)
Три часа пролетели незаметно)
Три часа пролетели незаметно)
А
Анастасия
4 окт 2025
Приятная и информативная экскурсия по самым знаковым местам в историческом центре Тбилиси. Михаил провел нас не только по туристическим тропам, но и по узким улочкам, рассказал о причинах состояния разных
