только местные, — это добавило экскурсии особый шарм.



Во время экскурсии начался дождь, и мы решили пересесть в ресторан. Дождь не прекращался, и тогда Резо с невероятной вежливостью и добротой предложил провести для нас экскурсию заново на следующий день, чтобы мы могли действительно насладиться городом.



И действительно, на следующий день он ждал нас в условленном месте и провёл для нас новую экскурсию, показал красивые и необычные места, рассказывал о культуре, истории и традициях. Резо вложил в нас в два раза больше времени и энергии, чем ожидалось, и всё ради того, чтобы нам было приятно и интересно.



Профессиональный, доброжелательный, интеллигентный гид — мы остались в полном восторге и очень рекомендуем!