Прогуляйтесь по улочкам старого Тбилиси, погрузитесь в атмосферу города, где история оживает на каждом шагу! Узнайте легенды серных бань Абанотубани, полюбуйтесь панорамой с крепости Нарикала, загляните в Дом Калейдоскоп и ощутите силу традиций в древних церквях.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииПешая прогулка по старому Тбилиси! Представьте себе, как вы шагаете по улочкам старого города, ощущая его дух и историю, как будто время здесь замирает, а каждый камень и дом оживает своими собственными рассказами. Эта экскурсия наполнена удивительными легендами, величественной архитектурой и душой, которая продолжает жить в каждом уголке этого места. Приготовьтесь к захватывающему погружению в историю и культуру старого города!
Каждый день в 12:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Абанотубани - Тбилисские серные бани
- 2. Анчисхати - Самый древний Храм в Тбилиси
- 3. Крепость Нарикала - откуда открывается красивая панорама города
- 4. Каньон с водопадом в центре Тбилиси
- 5. Ущелье Легвтахеви (инжирное Ущелье)
- 6. Скульптура - Мать Грузии
- 7. Церковь Метехи - сооружена в 13-веке
- 8. Покатаемся на канатной дороге
- 9. Увидим знаменитый театр кукол Резо Габриадзе и самый большой циферблат в Тбилиси
- 10. Прогуляемся на Мосту «Мира» и в парке Рике
Что не входит в цену
- Проезд по канатной дороге
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мост ’мира’
Завершение: Парк ’рике’
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Svetlana
29 мая 2025
Мы взяли индивидуальную экскурсию втроём (три подруги), и с самого начала наш гид Резо почувствовал энергетику нашей группы и понял, что нам интересно. Он рассказывал массу увлекательных вещей, которые знают
