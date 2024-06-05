1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Мцхета из Тбилиси: духовное наследие и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу священного Мцхета, узнайте о его роли в христианизации Грузии и величии древних храмов
Начало: В районе Авлабар
«Во время экскурсии мы окунемся в мир легенд и древностей этого города»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€25 за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
30€24 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Вардзия - Рабат - Боржоми: путешествие по историческим сокровищам Грузии
Загляните в удивительный мир грузинской истории и природы. Пещерный город, древняя крепость и легендарные источники ждут вас
«В этом путешествии Вас ждут удивительной красоты горы Кавказа, знаменитые минеральные источники Боржоми, легенды и тайны средневековой Грузии»
Расписание: пн, чт, сб в 08:30
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от $39 за человека
Мини-группа
8 часов
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник
Начало: В районе площади Мейдан
«Легенды о царе Арчиле в монастыре Надокра»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Увидеть знаковые места Тбилиси, окунуться в море легенд, а после найти истину в вине
Начало: У метро Площадь свободы
«Вас ждет множество легенд: о Грузии, о нашем городе, царе Мириане, Сурамской башне, виноградной лозе — и многие другие»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
от €55 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
Прикоснуться к эпохе, когда город пережил свой Ренессанс, слушая истории и легенды старых особняков
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический Тбилиси
Прогуляться по городу и узнать его через любовные истории и легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина5 июня 2024вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
- ЯЯрослав5 июня 2024Очень размеренная, насыщенная, хотя и не продолжительная экскурсия по самым главным храмам Грузии в её древней столице. Будет особо интересна
- IIrina3 июня 2024Отличная экскурсия, спасибо!
- ААндрей30 мая 2024Брали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мы посещали, но и развлекал
- ЮЮлия28 мая 2024Сегодня ездили в Мцхета. Гид Леви. Потрясающе рассказывал, всё интересно, познавательно, с юмором! Экскурсия прошла как один миг, на одном
- ККристина28 мая 2024Замечательная экскурсия. Наш гид Леван очень интересно и информативно провел экскурсию по прекрасным местам Мцхеты. Нам очень понравилось! Всем советую экскурсию и команду.
- OOksana26 мая 2024Не смотря на то, что с погодой не повезло, экскурсия очень понравилась. Наконец-то нормальный гид! Все подробно, грамотно, последовательно, оч.
- ООльга25 мая 2024Очень впечатлены городом Вардзия, стоит обязательно съездить!!!
- ООльга21 мая 2024В нашей поездке нас сопровождали прекрасный водитель Ноэль и великолепный гид Сергей. Сергей вел экскурсию на русском и английском языках.
- ВВладимир21 мая 2024Очень интересная экскурсия. Гид Григорий13 был очень весёлым, общительным со множеством интересных информаций. Водитель (тоже Григорий) прекрасный. Оба с большой охотой помогали моей жене, когда она после спуска из пещерного города Вардзия очень устала.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мифы и легенды»
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