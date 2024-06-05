Откройте для себя мифы и легенды Тбилиси с нашими экскурсиями

Найдено 8 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Тбилиси, цены от €24, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мцхета - путешествие в прошлое
🚗 На машине
Групповая
4 часа
613 отзывов
Мцхета из Тбилиси: духовное наследие и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу священного Мцхета, узнайте о его роли в христианизации Грузии и величии древних храмов
Начало: В районе Авлабар
«Во время экскурсии мы окунемся в мир легенд и древностей этого города»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
25 за человека
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
10 часов
36 отзывов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
3024 за человека
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
50 отзывов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
154 за всё до 4 чел.
Вардзия - Рабат - Боржоми: история и легенды Грузии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
228 отзывов
Вардзия - Рабат - Боржоми: путешествие по историческим сокровищам Грузии
Загляните в удивительный мир грузинской истории и природы. Пещерный город, древняя крепость и легендарные источники ждут вас
«В этом путешествии Вас ждут удивительной красоты горы Кавказа, знаменитые минеральные источники Боржоми, легенды и тайны средневековой Грузии»
Расписание: пн, чт, сб в 08:30
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от $39 за человека
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник
Начало: В районе площади Мейдан
«Легенды о царе Арчиле в монастыре Надокра»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
119 за человека
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Увидеть знаковые места Тбилиси, окунуться в море легенд, а после найти истину в вине
Начало: У метро Площадь свободы
«Вас ждет множество легенд: о Грузии, о нашем городе, царе Мириане, Сурамской башне, виноградной лозе — и многие другие»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
от 55 за всё до 6 чел.
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
Прикоснуться к эпохе, когда город пережил свой Ренессанс, слушая истории и легенды старых особняков
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
140 за всё до 10 чел.
Романтический Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Романтический Тбилиси
Прогуляться по городу и узнать его через любовные истории и легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 40 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
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    гид Зураб оказался просто потрясающим, давно я таких увлекательных, интересных и харизматичных гидов не встречала. он точно сделал этот маршрут красочнее, спасибо🌼🌼🌼

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Мцхета - путешествие в прошлое
    Очень размеренная, насыщенная, хотя и не продолжительная экскурсия по самым главным храмам Грузии в её древней столице. Будет особо интересна
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    людям, кто хочет прикоснуться к большим христианским реликвиям. С нами был экскурсовод Леван - очень интеллигентный, начитанный и вежливый гид. Было очень интересно, рассмотрели каждую деталь и фреску. Автомобиль очень комфортабельный, группа была небольшой. Посетили экскурсию вместе с 2.5 летней дочкой, которая тоже не успела заскучать:)

  • I
    Irina
    3 июня 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    Отличная экскурсия, спасибо!
  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    Брали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мы посещали, но и развлекал
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    нас историями из своей жизни и своих друзей. Все это сопровождалось вином, коньяком, чачей ну и конечно на закуску чурчхелой. Все было весело, пьяно и вкусно. Единственный минус что не весь автобус пил и веселился. Поехали в винный тур и не пить - я не понимаю 🤷🏻‍♂️ На закуску в конце была остановка на вершине перевала для фото где мы встретили других туристов и с ними весело выпили. Обязательно еще вернёмся.

    Брали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мыБрали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мыБрали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мы
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Мцхета - путешествие в прошлое
    Сегодня ездили в Мцхета. Гид Леви. Потрясающе рассказывал, всё интересно, познавательно, с юмором! Экскурсия прошла как один миг, на одном
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    дыхании! Леви очень внимательно относится к туристам, и, кстати, он хороший фотограф) У нас было достаточно много времени на каждую локацию для самостоятельного осмотра и фото. Экскурсию с удовольствием соверую всем!

    Сегодня ездили в Мцхета. Гид Леви. Потрясающе рассказывал, всё интересно, познавательно, с юмором! Экскурсия прошла какСегодня ездили в Мцхета. Гид Леви. Потрясающе рассказывал, всё интересно, познавательно, с юмором! Экскурсия прошла какСегодня ездили в Мцхета. Гид Леви. Потрясающе рассказывал, всё интересно, познавательно, с юмором! Экскурсия прошла какСегодня ездили в Мцхета. Гид Леви. Потрясающе рассказывал, всё интересно, познавательно, с юмором! Экскурсия прошла какСегодня ездили в Мцхета. Гид Леви. Потрясающе рассказывал, всё интересно, познавательно, с юмором! Экскурсия прошла какСегодня ездили в Мцхета. Гид Леви. Потрясающе рассказывал, всё интересно, познавательно, с юмором! Экскурсия прошла как
  • К
    Кристина
    28 мая 2024
    Мцхета - путешествие в прошлое
    Замечательная экскурсия. Наш гид Леван очень интересно и информативно провел экскурсию по прекрасным местам Мцхеты. Нам очень понравилось! Всем советую экскурсию и команду.
  • O
    Oksana
    26 мая 2024
    Вардзия - Рабат - Боржоми: история и легенды Грузии
    Не смотря на то, что с погодой не повезло, экскурсия очень понравилась. Наконец-то нормальный гид! Все подробно, грамотно, последовательно, оч.
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    много интересных фактов, но без детских сказок-легенд, чем часто гиды заменяют исторические факты, чтобы развлечь туристов. Слушать было очень интересно, подача материала оч. хорошая. Зура, спасибо за экскурсию!

  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Вардзия - Рабат - Боржоми: история и легенды Грузии
    Очень впечатлены городом Вардзия, стоит обязательно съездить!!!
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
    В нашей поездке нас сопровождали прекрасный водитель Ноэль и великолепный гид Сергей. Сергей вел экскурсию на русском и английском языках.
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    В нашей группе был один турист из Нидерландов, по его словам, английский у Сергея на высшем уровне. Потом мы узнали, что он владеет пятью языками! Столько интересной информации мы не узнали бы из путеводителя, Сергей знаток истории и культуры Грузии. Мы побывали в знаковых для истории Грузии местах - Мцхета, Джвари, в Музее Сталина в Гори, пещерном городе Уплисцихе. А ближе к вечеру приехали на винодельню, где радушный хозяин рассказал нам про весь процесс производства вина от лозы до бутылки. Его мама научила нас печь хачапури. А потом за шикарным столом мы пробовали вина, чачу, вкуснейшие грузинские блюда, ну и конечно хачапури, приготовленные своими руками). Сергей покорил нас своими знаниями и интеллигентностью. За душевной беседой время пролетело незаметно. Программа поездки была тщательно подготовлена, автомобиль был комфортным, водитель аккуратным. Рекомендую всем!

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  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Вардзия - Рабат - Боржоми: история и легенды Грузии
    Очень интересная экскурсия. Гид Григорий13 был очень весёлым, общительным со множеством интересных информаций. Водитель (тоже Григорий) прекрасный. Оба с большой охотой помогали моей жене, когда она после спуска из пещерного города Вардзия очень устала.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Мцхета - путешествие в прошлое
  2. Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
  3. Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
  4. Вардзия - Рабат - Боржоми: история и легенды Грузии
  5. Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 24 до 154 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 938 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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