Тайны ущелья Дзама
Тайны ущелья Дзама
Тайны ущелья Дзама
Тайны ущелья Дзама
Тайны ущелья Дзама
Тайны ущелья Дзама
Тайны ущелья Дзама

Что вы увидите 🤩

  • Кинцвиси
  • Мзоврети
  • озеро Батети монастырь Козифа
Исток реки Дзама, правого притока Куры находится на Триалетском хребте, на высоте 2140 метров над уровнем моря. Длина ее около 40 километров.
Дзамское ущелье, в первую очередь, известно своими монастырями и храмами. Как старыми, так и новыми. Общее их количество превышает 50. Из древних можно выделить Ортубани, крепость Мдзоврети, пещерный монастырь Абухало и Козифу (конечный пункт для автомобильного туризма). Конечно мы посетим все эти места. Кроме этого, по периметру дороги можно заметить много старых башен, что говорит о том, что ущелье хорошо охранялось
Ущелье можно считать одной большой природной достопримечательностью, и особенно озеро Батети. Озеро Батети, расположенное на высоте примерно 1313 метров над уровнем моря. Туда ведет довольно тяжелая грунтовая дорога, которая ещё сильнее портится в километре от озера. Поэтому с этой точки принято ходить уже ногами. Водоем весьма болотитстый и рыбы в нем нет, но зато есть тритоны. Причем занесенные в красную книгу.
Ввиду своей труднодоступности, иностранными туристами Дзамское ущелье практически не посещается, но мы его посетим!
Кинцвиси - монастырь во имя Святого Николая Мирликийского. Состоит из нескольких строений различных эпох, из них основной - это храм Святого Николая, построенный в начале XIII века. Это значит, что храм относится к Золотому Веку грузинской истории и архитектуры, и имеет некоторое отношение к личности царицы Тамары
P. S. Если повезет с погодой (отсутствие осадков последние 3 дня), обязательно посетим крепость Алеси, которая расположена на высоте 2100 метров и насладимся неповторимыми видами гор большого и малого Кавказа
Автомобильный трафик составляет 400км
Протяженность пешеходного маршрута 6-7км
Продолжительность экскурсии 12-13 часов
🚩 Начало: Заеду за туристами в гостиницу в любой точке город
🏁 Место завершения: гостиница
 Что входит
  • Услуги гида
  • транспортные услуги
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Georgy B.
Georgy B.
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