Исток реки Дзама, правого притока Куры находится на Триалетском хребте, на высоте 2140 метров над уровнем моря. Длина ее около 40 километров.

Дзамское ущелье, в первую очередь, известно своими монастырями и храмами. Как старыми, так и новыми. Общее их количество превышает 50. Из древних можно выделить Ортубани, крепость Мдзоврети, пещерный монастырь Абухало и Козифу (конечный пункт для автомобильного туризма). Конечно мы посетим все эти места. Кроме этого, по периметру дороги можно заметить много старых башен, что говорит о том, что ущелье хорошо охранялось

Ущелье можно считать одной большой природной достопримечательностью, и особенно озеро Батети. Озеро Батети, расположенное на высоте примерно 1313 метров над уровнем моря. Туда ведет довольно тяжелая грунтовая дорога, которая ещё сильнее портится в километре от озера. Поэтому с этой точки принято ходить уже ногами. Водоем весьма болотитстый и рыбы в нем нет, но зато есть тритоны. Причем занесенные в красную книгу.

Ввиду своей труднодоступности, иностранными туристами Дзамское ущелье практически не посещается, но мы его посетим!

Кинцвиси - монастырь во имя Святого Николая Мирликийского. Состоит из нескольких строений различных эпох, из них основной - это храм Святого Николая, построенный в начале XIII века. Это значит, что храм относится к Золотому Веку грузинской истории и архитектуры, и имеет некоторое отношение к личности царицы Тамары

P. S. Если повезет с погодой (отсутствие осадков последние 3 дня), обязательно посетим крепость Алеси, которая расположена на высоте 2100 метров и насладимся неповторимыми видами гор большого и малого Кавказа

Автомобильный трафик составляет 400км

Протяженность пешеходного маршрута 6-7км

Продолжительность экскурсии 12-13 часов