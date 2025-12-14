Мои заказы

Ущелья

Найдено 20 экскурсий в категории «Ущелья» в Тбилиси, цены от €11, скидки до 70%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
На машине
8 часов
82 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Путешествие в ущелье Трусохеви - это уникальная возможность увидеть нетуристические уголки Грузии, насладиться природой и узнать историю покинутых сёл
Начало: место вашего проживания
«Ущелье также называют Долиной нарзанов: вы увидите многочисленные выходы минеральной воды и причудливые травертины — природные известковые отложения»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€218 за всё до 5 чел.
Военно-Грузинская дорога: от Мцхеты до Дарьяльского ущелья из Тбилиси
На машине
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Военно-Грузинская дорога: от Мцхеты до Дарьяльского ущелья из Тбилиси
Проехать от древней столицы до монастырей и полюбоваться снежными вершинами в селе Гудаури
«Петляющее Дарьяльское ущелье поразит вас своими почти отвесными скалами, упирающимися в небо»
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
€199 за всё до 6 чел.
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
На машине
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Ощутите дух Тбилиси, путешествуя на ретро-автомобиле. Вас ждут исторические места, увлекательные рассказы и яркие впечатления от поездки
Начало: На площади Мейдан
«Сначала мы пешком посетим ущелье Легвтахеви, известное как Инжировое ущелье — весьма живописную достопримечательность Тбилиси»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€99 за человека
Покинутые башни ущелья Трусо
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Покинутые башни ущелья Трусо
Путешествие в ущелье Трусо перенесет вас в эпоху сторожевых башен и горных пейзажей. Впечатляющие виды и уникальные традиции ждут вас
«По пути к ущелью мы проедем живописный замок арагвских князей Мачабели, утолим жажду у водопада или газированного железисто-натриевого источника»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
На машине
9 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
Погрузитесь в мир горных пейзажей, древних монастырей и живописных озёр. Откройте для себя Тбилиси с новой стороны, отправляясь в уникальное путешествие
«Ущелье с видами на горы и водопады»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
Путешествие в Казбеги
На машине
10 часов
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Казбеги
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
«Мы взберемся по знаменитому Крестовому Перевалу, нам встретятся две смотровые площадки с великолепными видами на глубокие ущелья и горнолыжный курорт Гудаури»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Джиппинг
На машине
10 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
«Далее по пути будет горнолыжный курорт Гудаури с его знаменитыми источниками, а с Арки Дружбы Народов вы сможете окинуть взглядом Ущелье Арагви и всё восточное нагорье Кавказа»
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€218 за всё до 6 чел.
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
Отправиться в малоизвестный регион грузинских чеченцев и посетить душевное застолье в местной семье
«Панкисское ущелье — место, где живут грузинские чеченцы «кистинцы»»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 6 чел.
Познать Грузию: Мцхета и Казбеги из Тбилиси (всё включено)
На машине
13 часов
-
50%
18 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Познать Грузию: Мцхета и Казбеги из Тбилиси (всё включено)
Откройте для себя уникальные пейзажи и исторические места Грузии. Мцхета, Казбеги и серные бани Тбилиси подарят незабываемые впечатления
Начало: На площади Свободы
«Мы поднимемся к мощному 25-метровому водопаду по красивейшему горному ущелью»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€68€135 за человека
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
На машине
10 часов
316 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Начало: У место проживания туриста
«Горы, ущелья, минеральные источники и снова горы»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€200 за всё до 7 чел.
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
На машине
7 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
По «Небесному ущелью» к великану Казбеку и гордым красотам Грузии
«Автомобильная дорога приведёт к самым впечатляющим местам Дарьяльского ущелья»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Ущелье Труссо и подножье Чаухи в один день
15 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Труссо и подножье Чаухи в один день
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Ущелье Трусо — прекрасный уединенный уголок Грузии Здесь соприкасаешься с первозданной природой лицом к лицу»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Казбеги за 1 день
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
-
70%
248 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Влюбиться в Казбеги за 1 день
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€15€50 за человека
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Джиппинг
На автобусе
11 часов
-
49%
52 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
«В однодневной груповой поездке в Казбеги вы увидите лучшие места нашей страны: от живописных равнин до Дарьяльского ущелья и заснеженной вершины горы Казбек»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
€18€35 за человека
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
Джиппинг
На автобусе
10 часов
-
52%
859 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
Вдохновиться пейзажами Военно-Грузинской дороги, слушая рассказы об истории, народе и традициях
Начало: В районе Серных бань
«А еще вы проедете по Дарьяльскому ущелью, которое помнит не только Лермонтова, Пушкина и Грибоедова, но и Орду, и караваны Шёлкового пути»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€11€23 за человека
Шатили и Муцо: высокогорные сёла-крепости в Хевсурети
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Шатили и Муцо: высокогорные сёла-крепости в Хевсурети
Путешествие в Хевсурети подарит вам уникальную возможность увидеть древние сёла-крепости и познакомиться с культурой горцев
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Тайны ущелья Дзама
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны ущелья Дзама
Начало: Заеду за туристами в гостиницу в любой точке город
«Дзамское ущелье, в первую очередь, известно своими монастырями и храмами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 7 чел.
По каньонам Биртвиси из Тбилиси: треккинг к древней крепости в скалах
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
По каньонам Биртвиси из Тбилиси: треккинг к древней крепости в скалах
Пройти узкими ущельями, взобраться на древние руины и узнать Грузию, скрытую от посторонних глаз
Начало: На площади Свободы
«Природное чудо, окружённое скалами, ущельями и густой зеленью»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €129 за всё до 7 чел.
Панкисское ущелье: место, куда хочется сбежать
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Панкисское ущелье: место, куда хочется сбежать
Начало: Встреча у вашего отеля в Тбилиси
«Панкисское ущелье - уникальное место, где живут коренные чеченцы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$285 за всё до 6 чел.
Преддверие Дагестана: джип-путешествие в Панкисское ущелье
Джиппинг
На машине
10 часов
-
15%
Водная прогулка
Преддверие Дагестана: джип-путешествие в Панкисское ущелье
Увидеть заповедные уголки приграничной Грузии
Начало: От адреса вашего проживания
«Панкисское ущелье и водопад Хадори — красота, которую не передать словами»
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
от €323€380 за всё до 6 чел.

