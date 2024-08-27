6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Покинутые башни ущелья Трусо

Путешествие в ущелье Трусо перенесет вас в эпоху сторожевых башен и горных пейзажей. Впечатляющие виды и уникальные традиции ждут вас
Экскурсия в ущелье Трусо предлагает путешествие в прошлое, где величественные горы соседствуют с покинутыми башнями. Путь проходит через живописные замки и водопады, открывая виды на древние села и крепости.

Участники смогут насладиться пикником у горных склонов, попробовать местные деликатесы и, возможно, пиво, сваренное только здесь. Это уникальная возможность увидеть нетронутую природу и почувствовать дух старины
4.8
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞 Величественные горные пейзажи
  • 🏰 Посещение древних крепостей
  • 🥘 Пикник с местными деликатесами
  • 🍺 Возможность попробовать уникальное пиво
  • 🚗 Включенный трансфер
  • ⛪ Знакомство с древними селами

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшие месяцы для посещения ущелья Трусо - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. В мае и сентябре также можно насладиться живописными видами, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные температуры. В остальное время года экскурсия возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за холодов и снегопадов.
Сейчас август — это идеальное время.
Покинутые башни ущелья Трусо
Покинутые башни ущелья Трусо
Покинутые башни ущелья Трусо

Что можно увидеть

  • Замок арагвских князей Мачабели
  • Покинутые села
  • Башенные комплексы

Описание экскурсии

Путь через крепости и водопады

По пути к ущелью мы проедем живописный замок арагвских князей Мачабели, утолим жажду у водопада или газированного железисто-натриевого источника. Со всех сторон вас будут окружать невероятные виды горных ущелий, когда-то защищенных неприступными крепостями. А по дороге я покажу вам давно покинутые села, пашни и молельные места древних грузин.

Невероятные пейзажи ущелья Трусохеви

Спустя два часа пути перед вами откроется красивейшее ущелье Трусо с булькающими вулканическими озерами и полями минеральных источников. Вы не только полюбуетесь панорамами величественных гор и вечных льдов, но и увидите горные села с древними башенными комплексами, эффектно окруженные горными кряжами.

Пикник у горных склонов

Осмотрев ущелье, мы устроим пикник на фоне гор с мясом и местными подливками. А если повезет, то также попробуем местное пиво, которое варят только тут (это возможно только во время местных праздников).

Организационные детали

  • Экскурсия начнется рано утром и закончится поздно вечером. Весь трансфер входит в стоимость поездки.
  • В стоимость экскурсии не входят расходы на еду, а также другие личные расходы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Автовокзал «Дидубе»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Прекрасная поездка. Из-за непогоды немного изменили маршрут, виды захватывают дух, это не передать словами, это нужно только видеть и чувствовать ❤️
Прекрасная поездка. Из-за непогоды немного изменили маршрут, виды захватывают дух, это не передать словами, это нужно только видеть и чувствовать ❤️
Прекрасная поездка. Из-за непогоды немного изменили маршрут, виды захватывают дух, это не передать словами, это нужно только видеть и чувствовать ❤️
Прекрасная поездка. Из-за непогоды немного изменили маршрут, виды захватывают дух, это не передать словами, это нужно только видеть и чувствовать ❤️
Прекрасная поездка. Из-за непогоды немного изменили маршрут, виды захватывают дух, это не передать словами, это нужно только видеть и чувствовать ❤️
Прекрасная поездка. Из-за непогоды немного изменили маршрут, виды захватывают дух, это не передать словами, это нужно только видеть и чувствовать ❤️
Прекрасная поездка. Из-за непогоды немного изменили маршрут, виды захватывают дух, это не передать словами, это нужно только видеть и чувствовать ❤️
Прекрасная поездка. Из-за непогоды немного изменили маршрут, виды захватывают дух, это не передать словами, это нужно только видеть и чувствовать ❤️
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Елена
Экскурсия в ущелье Трусо перезагрузит, обнулит и зарядит новой энергией на год вперед. Спасибо нашему гиду Серго. Он с детства (еще с отцом) водит группы в горы, знает каждую тропинку
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и любит природу, обращает внимание на то, на что мы уже не умеем. С ним я впервые увидела (да, именно увидела) дыхание гор. А еще за один день мы пережили лето, осень, зиму и весну. Наша долгая дорога к ущелью Трусо началась с осени - жёлтые деревья, оранжевые минеральные реки, красные скалы, моросящий дождь. Потом мы попали в сильнейший туман за всю мою жизнь - себя в нем не видно. И резко выехали в зиму со снегопадом, белоснежными горами и хрустящим воздухом. Неожиданно свернули в лето - да, именно так! Неожиданно. Где трава ярко зелёная, рябина красно огненная, палящее солнце и лошадки. Зашли на чай в мужской монастырь далеко-далеко в горах. А вышли - и снова весна! Причем та весна, которую ты чувствуешь всем сердцем. Не вся наша дорога была по прямой. Бывало мы проезжали вброд через реку, взбирались по сложной горной тропе. Но с Серго и его водителем безопасно. Машина ни разу не подвела. Мы прогулялись по заброшенным деревенькам, забрались в старинную крепость высоко-высоко в горах. За весь путь не встретили ни одного туриста, лишь несколько пастухов. Потому что Серго нам показал индивидуальный, особый, что называется «для своих» маршрут. Спасибо за увлекательное путешествие, заботу и внимание!
P.S – Грузия, примерно, 17 горная страна в моей жизни путешественника. И уж поверьте, этот маршрут поразит даже самого искушенного туриста!

Серго
Серго
Ответ организатора:
Ущелья Трусо - незабываемое и неповторимое место нашей страны.
Очень основательно перезагружает человека и делает … счастливым. Да! Это правда.
Мы пили
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горячий чай в старинной трапезной у монахов и поели сваренного ими же борща с домашним хлебом (в Грузии борщ прижился))
.. Пили кофе и чай.. В окне,через старое стекло светило солнце, освещая огромные, находящиеся совсем рядом, горы и башни.. построенные в незапамятные времена.
молчаливо и равнодушно смотрящие внизу на людскую суету. .
Ветер очень живописно колыхал траву на склонах и горы от этого походили на живое существо.
Я рад, что вы получили толику этой радости и душевного спокойствия, которого так не хватает в современном мире.

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В
Потрясающая экскурсия и потрясающий день:)
Много снега, слепящее солнце, умилительные собаки и коровы на дорогах, тишина в отдаленных деревнях, следы медведя (а, может, медвежонка (что ещё страшнее, потому что мать наверняка
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рядом) или рыси (что после медвежонка с мамой не так страшно:))), заброшенные деревни и, наконец, снег в ботинках (это эксклюзив - по желанию:)).
Очень красиво и очень вкусно!
Особенно вкусно в каких-то особенных местах… Неожиданно мягкий мчади с сыром в предгорье Гудаури, умопомрачительные хачапури по-имеритински - где-то, даже не знаю где, - в уютном тёплом доме с красным и белым вином - подарком хозяина:), сочный сулугуни, только что купленный на рынке и съеденный руками прямо у главного входа…:)
Спасибо Сергею за вот такую Грузию…:)

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И
История Грузии – это книга, которую можно читать бесконечно, всё время перелистывая, находя всё новые и новые сведения, с каждой страницей погружаясь в мир народов, населяющих эти благословенные земли. Солнце,
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запахи специй, вкус грузинского вина и сыра, люди, готовые тебе всегда помочь, кошки и собаки, которыми всегда полны грузинские улочки, камни под ногами, постоянные гудки на дороге … и горы, горы, горы.
Сергей и Саша, водитель и помощник, открыли для меня мир ущелья Трусо. Можно найти совсем немного информации об этом ущелье в интернете, но те фотографии, которые я видела, привели меня в полный восторг.
Красота гор раскрылась не сразу. Тбилиси, откуда мы начали свой путь, не отпускал, старался удержать туманом и затянутым небом. Всё же мы приняли решение не менять маршрут.
Первое впечатление – это запах домашнего хлеба, который Сергей купил по дороге. Этот запах заполнил автомобиль и настроил на приятную ноту. Рассказы Сергея и виртуозная езда Саши незаметно сократили дорогу.
По дороге мы делали остановки в очень красивых, даже зимой, местах. Фотографии получились замечательные. Одна из них уже стала заставкой на моём ноутбуке. Ещё одна остановка – это открытие вкуса меда из горной малины. Раз его попробуешь и не забудешь никогда! Дорога поднимается в горы, становится уже, машины приостанавливаются, пропуская друг друга. Как-то неожиданно всё вокруг стало белым, только склоны гор напоминают редкую коричневую шерстку щенка – это деревья спускаются по склонам, хватаясь своими корнями за камни. А небо уже проясняется, от чего снег искрится и слепит глаза.
Весело ныряя из поворота в поворот, мы проехали Гудаури – горнолыжный курорт, который пока напоминает что-то ещё не оформившееся по стилю, но уже полное улыбок лыжников, проходящих вдоль дороги.
Ещё километров 30 снежной красоты, многочисленных тоннелей, проносящихся мимо машин дорожной полиции, которые постоянно следят за ситуацией на дороге, и мы на месте. А дальше двигаться можно только пешком по дороге, расчищенной грейдером. Это 2 часа общения с горами, перекатами Терека, видами старых заброшенных селений и заснеженных крестов и интереснейших историй Сергея. Время пролетело незаметно.
А на обратном пути горы прощались с нами, раскрыв, как в кинотеатре экран с удивительным по красоте бело-розово-голубым небом. Мы были полны впечатлениями и подкрепили их приятным ужинов в одном из придорожных кафе.
Так была прочитана ещё одна страница истории Грузии под названием «Ущелье Трусо». Но на ней останется закладка, которую вложили туда Сергей и Саша, чтобы в зимние хмурые московские вечера было приятно вспомнить встречу с такими замечательными людьми и насладиться фотографиями за бокалом Хванчкары из региона Рача.

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О
С Сергеем мы были не только в ущелье Трусо, но и во многих других местах Грузии: в Раче, его родной Чиатуре, на Казбеги, на Кацхийском столпе, в Шови, в Кутаиси
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и Тбилиси.
Знает очень много маршрутов, как проторённых, так и менее известных. Всегда есть большой выбор куда поехать. При этом нет и тени того ощущения что возникало с другими гидами что тебя мягко склоняют к более лёгкому и коммерчески выгодному для гида маршруту. Наоборот, Сергей стремится показать наиболее интересные и труднодоступные места. Грузию очень хорошо знает и любит и не может этим не делиться.
Удивило то что не только на своей родине, но и, например, по дороге на Казбеги, может остановиться на дороге, показать куда-то на гору и рассказать какая там была деревня, какие люди там жили, когда и куда потом ушли. Может рассказать практически про все травки и деревья – как называется, когда цветет и с чем их едят.
Не грузит, не вещает как радио, будет делиться с вами знаниями только при вашем интересе.
Отдельно хочется сказать о таком качестве как умение находить общий язык с людьми, в том числе местными. Поэтому с ним вы всегда узнаете больше, проникните дальше, вас подвезут, пригласят к столу.
О самом месте: я из Алматы, и думал что горами меня не удивишь. Но это место произвело на меня впечатление. Прежде всего это минеральные источники, которые разливаясь, образуют поля с отложением солей совершенно невероятных цветов – от белоснежного, до марсиански-красного. Завораживающие панорамы, новый добротный монастырь, старая часовня 9-го века, всё это органически сплетаясь создает восторженное и возвышенное ощущение от этого места.

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Кира
Отличная экскурсия в действительно необычное место, куда бы мы никогда не добрались сами. Бушующий Терек, бронированный карст, окаменелые остатки древних тропических лесов, минеральная вода, которая течет прямо под ногами, захватывающие
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дух горные пейзажи, покинутые селения, дающие представление о том, как раньше жили люди - всё это не может оставить равнодушным! Весь путь сопровождался ненавязчивыми и весьма информативными комментариями гида, вплетенными в дружескую беседу. Отличный гид, отличный водитель, душевная атмосфера на протяжении всей экскурсии. Большое спасибо!

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