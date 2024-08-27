6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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запахи специй, вкус грузинского вина и сыра, люди, готовые тебе всегда помочь, кошки и собаки, которыми всегда полны грузинские улочки, камни под ногами, постоянные гудки на дороге … и горы, горы, горы.

Сергей и Саша, водитель и помощник, открыли для меня мир ущелья Трусо. Можно найти совсем немного информации об этом ущелье в интернете, но те фотографии, которые я видела, привели меня в полный восторг.

Красота гор раскрылась не сразу. Тбилиси, откуда мы начали свой путь, не отпускал, старался удержать туманом и затянутым небом. Всё же мы приняли решение не менять маршрут.

Первое впечатление – это запах домашнего хлеба, который Сергей купил по дороге. Этот запах заполнил автомобиль и настроил на приятную ноту. Рассказы Сергея и виртуозная езда Саши незаметно сократили дорогу.

По дороге мы делали остановки в очень красивых, даже зимой, местах. Фотографии получились замечательные. Одна из них уже стала заставкой на моём ноутбуке. Ещё одна остановка – это открытие вкуса меда из горной малины. Раз его попробуешь и не забудешь никогда! Дорога поднимается в горы, становится уже, машины приостанавливаются, пропуская друг друга. Как-то неожиданно всё вокруг стало белым, только склоны гор напоминают редкую коричневую шерстку щенка – это деревья спускаются по склонам, хватаясь своими корнями за камни. А небо уже проясняется, от чего снег искрится и слепит глаза.

Весело ныряя из поворота в поворот, мы проехали Гудаури – горнолыжный курорт, который пока напоминает что-то ещё не оформившееся по стилю, но уже полное улыбок лыжников, проходящих вдоль дороги.

Ещё километров 30 снежной красоты, многочисленных тоннелей, проносящихся мимо машин дорожной полиции, которые постоянно следят за ситуацией на дороге, и мы на месте. А дальше двигаться можно только пешком по дороге, расчищенной грейдером. Это 2 часа общения с горами, перекатами Терека, видами старых заброшенных селений и заснеженных крестов и интереснейших историй Сергея. Время пролетело незаметно.

А на обратном пути горы прощались с нами, раскрыв, как в кинотеатре экран с удивительным по красоте бело-розово-голубым небом. Мы были полны впечатлениями и подкрепили их приятным ужинов в одном из придорожных кафе.

Так была прочитана ещё одна страница истории Грузии под названием «Ущелье Трусо». Но на ней останется закладка, которую вложили туда Сергей и Саша, чтобы в зимние хмурые московские вечера было приятно вспомнить встречу с такими замечательными людьми и насладиться фотографиями за бокалом Хванчкары из региона Рача.