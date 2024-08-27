6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Участники смогут насладиться пикником у горных склонов, попробовать местные деликатесы и, возможно, пиво, сваренное только здесь. Это уникальная возможность увидеть нетронутую природу и почувствовать дух старины
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞 Величественные горные пейзажи
- 🏰 Посещение древних крепостей
- 🥘 Пикник с местными деликатесами
- 🍺 Возможность попробовать уникальное пиво
- 🚗 Включенный трансфер
- ⛪ Знакомство с древними селами
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Замок арагвских князей Мачабели
- Покинутые села
- Башенные комплексы
Описание экскурсии
Путь через крепости и водопады
По пути к ущелью мы проедем живописный замок арагвских князей Мачабели, утолим жажду у водопада или газированного железисто-натриевого источника. Со всех сторон вас будут окружать невероятные виды горных ущелий, когда-то защищенных неприступными крепостями. А по дороге я покажу вам давно покинутые села, пашни и молельные места древних грузин.
Невероятные пейзажи ущелья Трусохеви
Спустя два часа пути перед вами откроется красивейшее ущелье Трусо с булькающими вулканическими озерами и полями минеральных источников. Вы не только полюбуетесь панорамами величественных гор и вечных льдов, но и увидите горные села с древними башенными комплексами, эффектно окруженные горными кряжами.
Пикник у горных склонов
Осмотрев ущелье, мы устроим пикник на фоне гор с мясом и местными подливками. А если повезет, то также попробуем местное пиво, которое варят только тут (это возможно только во время местных праздников).
Организационные детали
- Экскурсия начнется рано утром и закончится поздно вечером. Весь трансфер входит в стоимость поездки.
- В стоимость экскурсии не входят расходы на еду, а также другие личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень основательно перезагружает человека и делает … счастливым. Да! Это правда.
Мы пили
Много снега, слепящее солнце, умилительные собаки и коровы на дорогах, тишина в отдаленных деревнях, следы медведя (а, может, медвежонка (что ещё страшнее, потому что мать наверняка