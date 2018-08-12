6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить одно из красивейших мест Грузии с древними крепостями и минеральными источниками

Sergei
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Sergei – ваш гид
Мы отправимся в потрясающее ущелье Трусохеви, которое не только покорит вас невероятными видами, но и поделится воспоминаниями о былых славных временах.

Я хочу перенести вас в эпоху, когда на сторожевых башнях каждый вечер зажигали огни, коровы звенели колокольчиками у ворот, а сельская площадь наполнялась звуками чонгури и гармони.
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 12 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Ваша гостиница
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Покинутые башни ущелья Трусо
Покинутые башни ущелья Трусо

Что вас ожидает

Путь через крепости и водопады
По пути к ущелью мы проедем живописный замок арагвских князей Мачабели, утолим жажду у водопада или газированного железисто-натриевого источника. Со всех сторон вас будут окружать невероятные виды горных ущелий, когда-то защищенных неприступными крепостями. А по дороге я покажу вам давно покинутые села, пашни и молельные места древних грузин.

Невероятные пейзажи ущелья Трусохеви
Спустя два часа пути перед вами откроется красивейшее ущелье Трусо с булькающими вулканическими озерами и полями минеральных источников. Вы не только полюбуетесь панорамами величественных гор и вечных льдов, но и увидите горные села с древними башенными комплексами, эффектно окруженные горными кряжами.

Пикник у горных склонов
Осмотрев ущелье, мы устроим пикник на фоне гор с мясом и местными подливками. А если повезет, то также попробуем местное пиво, которое варят только тут (это возможно только во время местных праздников).

Организационные детали

  • Экскурсия начнется рано утром и закончится поздно вечером. Весь трансфер входит в стоимость поездки.
  • В стоимость экскурсии не входят расходы на еду, а также другие личные расходы.
Покинутые башни ущелья Трусо
Покинутые башни ущелья Трусо
Покинутые башни ущелья Трусо
Покинутые башни ущелья Трусо
Покинутые башни ущелья Трусо
Покинутые башни ущелья Трусо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваша гостиница.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кира
12 августа 2018
Отличная экскурсия в действительно необычное место, куда бы мы никогда не добрались сами. Бушующий Терек, бронированный карст, окаменелые остатки древних тропических лесов, минеральная вода, которая течет прямо под ногами, захватывающие дух горные пейзажи, покинутые селения, дающие представление о том, как раньше жили люди - всё это не может оставить равнодушным! Весь путь сопровождался ненавязчивыми и весьма информативными комментариями гида, вплетенными в дружескую беседу. Отличный гид, отличный водитель, душевная атмосфера на протяжении всей экскурсии. Большое спасибо!
2 мая 2018
.Спасибо Sergei и его водителю за интересную и безопастную экскурсию.Не хочу писать банальности,напишу,что было здорово.Если ещё будем в Грузии обязательно свяжемся с Sergei.Спасибо от меня и моей подруги Марины.
7 января 2018
История Грузии – это книга, которую можно читать бесконечно, всё время перелистывая, находя всё новые и новые сведения, с каждой страницей погружаясь в мир народов, населяющих эти благословенные земли. Солнце, запахи специй, вкус грузинского вина и сыра, люди, готовые тебе всегда помочь, кошки и собаки, которыми всегда полны грузинские улочки, камни под ногами, постоянные гудки на дороге … и горы, горы, горы.
Сергей и Саша, водитель и помощник, открыли для меня мир ущелья Трусо. Можно найти совсем немного информации об этом ущелье в интернете, но те фотографии, которые я видела, привели меня в полный восторг.
Красота гор раскрылась не сразу. Тбилиси, откуда мы начали свой путь, не отпускал, старался удержать туманом и затянутым небом. Всё же мы приняли решение не менять маршрут.
Первое впечатление – это запах домашнего хлеба, который Сергей купил по дороге. Этот запах заполнил автомобиль и настроил на приятную ноту. Рассказы Сергея и виртуозная езда Саши незаметно сократили дорогу.
По дороге мы делали остановки в очень красивых, даже зимой, местах. Фотографии получились замечательные. Одна из них уже стала заставкой на моём ноутбуке. Ещё одна остановка – это открытие вкуса меда из горной малины. Раз его попробуешь и не забудешь никогда! Дорога поднимается в горы, становится уже, машины приостанавливаются, пропуская друг друга. Как-то неожиданно всё вокруг стало белым, только склоны гор напоминают редкую коричневую шерстку щенка – это деревья спускаются по склонам, хватаясь своими корнями за камни. А небо уже проясняется, от чего снег искрится и слепит глаза.
Весело ныряя из поворота в поворот, мы проехали Гудаури – горнолыжный курорт, который пока напоминает что-то ещё не оформившееся по стилю, но уже полное улыбок лыжников, проходящих вдоль дороги.
Ещё километров 30 снежной красоты, многочисленных тоннелей, проносящихся мимо машин дорожной полиции, которые постоянно следят за ситуацией на дороге, и мы на месте. А дальше двигаться можно только пешком по дороге, расчищенной грейдером. Это 2 часа общения с горами, перекатами Терека, видами старых заброшенных селений и заснеженных крестов и интереснейших историй Сергея. Время пролетело незаметно.
А на обратном пути горы прощались с нами, раскрыв, как в кинотеатре экран с удивительным по красоте бело-розово-голубым небом. Мы были полны впечатлениями и подкрепили их приятным ужинов в одном из придорожных кафе.
Так была прочитана ещё одна страница истории Грузии под названием «Ущелье Трусо». Но на ней останется закладка, которую вложили туда Сергей и Саша, чтобы в зимние хмурые московские вечера было приятно вспомнить встречу с такими замечательными людьми и насладиться фотографиями за бокалом Хванчкары из региона Рача.
7 ноября 2017
С Сергеем мы были не только в ущелье Трусо, но и во многих других местах Грузии: в Раче, его родной Чиатуре, на Казбеги, на Кацхийском столпе, в Шови, в Кутаиси и Тбилиси.
Знает очень много маршрутов, как проторённых, так и менее известных. Всегда есть большой выбор куда поехать. При этом нет и тени того ощущения что возникало с другими гидами что тебя мягко склоняют к более лёгкому и коммерчески выгодному для гида маршруту. Наоборот, Сергей стремится показать наиболее интересные и труднодоступные места. Грузию очень хорошо знает и любит и не может этим не делиться.
Удивило то что не только на своей родине, но и, например, по дороге на Казбеги, может остановиться на дороге, показать куда-то на гору и рассказать какая там была деревня, какие люди там жили, когда и куда потом ушли. Может рассказать практически про все травки и деревья – как называется, когда цветет и с чем их едят.
Не грузит, не вещает как радио, будет делиться с вами знаниями только при вашем интересе.
Отдельно хочется сказать о таком качестве как умение находить общий язык с людьми, в том числе местными. Поэтому с ним вы всегда узнаете больше, проникните дальше, вас подвезут, пригласят к столу.
О самом месте: я из Алматы, и думал что горами меня не удивишь. Но это место произвело на меня впечатление. Прежде всего это минеральные источники, которые разливаясь, образуют поля с отложением солей совершенно невероятных цветов – от белоснежного, до марсиански-красного. Завораживающие панорамы, новый добротный монастырь, старая часовня 9-го века, всё это органически сплетаясь создает восторженное и возвышенное ощущение от этого места.
Геннадий
8 октября 2017
Если хотите посмотреть Грузию вне загруженных туристических маршрутов - это будет самое оно. Практически безлюдное ущелье с покинутыми деревнями, нетронутой природой и отсутствием людей. Есть, что посмотреть, но желательно ехать с ночевкой, чтобы иметь возможность подняться в горы и увидеть вулканическое озеро. Спасибо Сергею за такое открытие Грузии.
Елена
5 октября 2017
Экскурсия в ущелье Трусо перезагрузит, обнулит и зарядит новой энергией на год вперед. Спасибо нашему гиду Серго. Он с детства (еще с отцом) водит группы в горы, знает каждую тропинку и любит природу, обращает внимание на то, на что мы уже не умеем. С ним я впервые увидела (да, именно увидела) дыхание гор. А еще за один день мы пережили лето, осень, зиму и весну. Наша долгая дорога к ущелью Трусо началась с осени - жёлтые деревья, оранжевые минеральные реки, красные скалы, моросящий дождь. Потом мы попали в сильнейший туман за всю мою жизнь - себя в нем не видно. И резко выехали в зиму со снегопадом, белоснежными горами и хрустящим воздухом. Неожиданно свернули в лето - да, именно так! Неожиданно. Где трава ярко зелёная, рябина красно огненная, палящее солнце и лошадки. Зашли на чай в мужской монастырь далеко-далеко в горах. А вышли - и снова весна! Причем та весна, которую ты чувствуешь всем сердцем. Не вся наша дорога была по прямой. Бывало мы проезжали вброд через реку, взбирались по сложной горной тропе. Но с Серго и его водителем безопасно. Машина ни разу не подвела. Мы прогулялись по заброшенным деревенькам, забрались в старинную крепость высоко-высоко в горах. За весь путь не встретили ни одного туриста, лишь несколько пастухов. Потому что Серго нам показал индивидуальный, особый, что называется «для своих» маршрут. Спасибо за увлекательное путешествие, заботу и внимание!
P.S – Грузия, примерно, 17 горная страна в моей жизни путешественника. И уж поверьте, этот маршрут поразит даже самого искушенного туриста!

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