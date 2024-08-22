Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
Увидеть скрытые жемчужины Грузии, восхититься красотой природы и обогатиться духовным опытом
Отправляясь в путешествие через ущелья, горы и озёра, вы исследуете тайны природы и истории этой удивительной страны. Насладитесь потрясающими видами, зайдёте в уединённый древний монастырь и покорите крепость. Эта экскурсия призвана пробудить внутренний дух и вдохновить на новые приключения. Она подойдёт всем, кто ищет гармонию в окружающем мире.
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4 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Ущелье Дзама
Ущелье с видами на горы и водопады. Вы окунётесь в атмосферу природы и пройдёте живописными тропами. А ещё здесь получаются отличные фотографии!
Монастырь Ортубани
Древний православный монастырь, расположенный на склоне горы в окрестностях Тбилиси. Мы рассмотрим его архитектуру, поговорим о молитвенных практиках и истории. Монастырь служит тихим уголком для медитации и отдыха — у вас обязательно будет время и на это.
Крепость Мзоврети
Которая возвышается над окрестностями. Исследуя крепость, вы узнаете о её стратегическом значении и полюбуетесь захватывающими видами на окружающие пейзажи. Какие панорамы здесь открываются!
Озеро Батети
Горное озеро, окружённое зелёными лесами и вершинами. Вы поплаваете в его прохладных водах, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Озеро Батети идеально подходит для пикников с видом на горы — при вашем желании, мы сможем такой организовать.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельных минивенах Nissan Elgrand, Toyota Ipsum, Ford Fusion, Jeep. Вас будут сопровождать опытный водитель и один из гидов нашей команды
Нам предстоит пройти около 3 км по живописным тропам в лесу, чтобы добраться до озера Батети (маршрут лёгкий)
По желанию мы можем организовать пикник у озера — подробности уточняйте в переписке
Время и маршрут могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и ваших предпочтений
Рекомендации
Одежда и обувь: удобная (спортивная) одежда и обувь для ходьбы
Фотоаппарат: не забудьте взять с собой камеру или смартфон, чтобы запечатлеть прекрасные пейзажи и исторические места
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 88 туристов
Привет! Я Диана из Тбилиси. Уже более 8 лет мы трудимся для того, чтобы каждое ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым. Мы ценим каждого гостя и стремимся сделать его опыт неповторимым, предоставляя высококачественные услуги и персонализированный подход. Наша команда профессионалов готова воплотить в жизнь ваши мечты о путешествии, создавая яркие впечатления и незабываемые моменты.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Rodion
22 авг 2024
Очень классное путешествие - отличное сочетание комфортной поездки по достопримечательностям и небольшого приключения в горах с подъемом к лесному озеру в очень приятной и дружелюбной атмосфере. Отдельное спасибо нашему гиду Джимми за невероятную энергетику и профессионализм. Мне всё очень понравилось!
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Катарина
22 авг 2024
На выходных я посетила увлекательную экскурсию в ущелье Дзама. Это место очаровывает своей историей и великолепием природы!
Особое впечатление произвел женский монастырь. Он не только красив и ухожен, но и монахини читать дальше
здесь очень открытые и дружелюбные. Нам подробно рассказали историю монастыря и его особенности. Также стоит отметить продукцию монастыря: здесь можно найти и уникальные украшения ручной работы, и разнообразные соусы и варенья, в которых каждый ингредиент используется с особым смыслом.
Озеро в этом месте просто завораживает. Оно окружено лесом, почти безлюдно, что делает пикник там настоящим удовольствием.
Отдельно хочу поблагодарить гида за увлекательное путешествие в историю региона и всей Грузии. Это было очень познавательно и интересно!
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Stanislav
22 авг 2024
Приключение мне очень понравилось! Гид – Джимми классный, веселый, много интересных фактов знает о Грузии и о поездке, отзывчивый к просьбам. 0 вопросов – молодец! Мужской монастырь – красивая локация, читать дальше
снаружи красивый вид, Женский монастырь – очень дружелюбные монахини, рассказали нам историю монастыря, было познавательно. Озеро – очень красивое, тихое место, в котором прям восстанавливаешься. Маршрут к озеру был очень интересным, со спусками и подъемами
Мария
19 авг 2024
Недавно я с друзьями побывала на этой экскурсии, и все прошло просто великолепно! Озеро Батети удивительное, вокруг него идет живописная тропа и мы с удовольствием прошлись по ней, рассматривая местную читать дальше
флору и фауну. Я очень прониклась монастырями, которых много в ущелье Дзама, их уникальной архитектурой и атмосферой, нас на месте душевно встретили, все рассказали и показали. Путешествие для нас провел гид Джимми, он был очень душевным и при этом интересным, харизматичным, веселым. А его рассказы про историю страны были пропитаны такой любовью к Грузии, что я всю экскурсию старалась внимательно слушать и наполняться этой атмосферой. Я искренне рекомендую экскурсию всем, кто хочет насладиться потрясающей природой и архитектурой Грузии, посетить нетуристические и самобытные места и проникнуться местной культурой.