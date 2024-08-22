Отправляясь в путешествие через ущелья, горы и озёра, вы исследуете тайны природы и истории этой удивительной страны. Насладитесь потрясающими видами, зайдёте в уединённый древний монастырь и покорите крепость. Эта экскурсия призвана пробудить внутренний дух и вдохновить на новые приключения. Она подойдёт всем, кто ищет гармонию в окружающем мире.

Описание экскурсии

Ущелье Дзама

Ущелье с видами на горы и водопады. Вы окунётесь в атмосферу природы и пройдёте живописными тропами. А ещё здесь получаются отличные фотографии!

Монастырь Ортубани

Древний православный монастырь, расположенный на склоне горы в окрестностях Тбилиси. Мы рассмотрим его архитектуру, поговорим о молитвенных практиках и истории. Монастырь служит тихим уголком для медитации и отдыха — у вас обязательно будет время и на это.

Крепость Мзоврети

Которая возвышается над окрестностями. Исследуя крепость, вы узнаете о её стратегическом значении и полюбуетесь захватывающими видами на окружающие пейзажи. Какие панорамы здесь открываются!

Озеро Батети

Горное озеро, окружённое зелёными лесами и вершинами. Вы поплаваете в его прохладных водах, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Озеро Батети идеально подходит для пикников с видом на горы — при вашем желании, мы сможем такой организовать.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельных минивенах Nissan Elgrand, Toyota Ipsum, Ford Fusion, Jeep. Вас будут сопровождать опытный водитель и один из гидов нашей команды

Нам предстоит пройти около 3 км по живописным тропам в лесу, чтобы добраться до озера Батети (маршрут лёгкий)

По желанию мы можем организовать пикник у озера — подробности уточняйте в переписке

Время и маршрут могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и ваших предпочтений

Рекомендации