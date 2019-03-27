16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья

Большое путешествие по древнему пути: храмы и монастыри, село Гудаури и вид на Казбек

Lela
Задать вопрос
Lela – ваш гид
Путешествие по Военно-Грузинской дороге — это гораздо больше, чем просто поездка.

Это взгляд вглубь веков, это паломничество и дань великолепной природе.

Окружённые величественными горами, вы углубитесь в историю и культуру Грузии, посмотрите на её храмы и монастыри на вершинах, пройдёте путь предков и насладитесь редкими, неповторимыми красотами.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии16 отзывов
4.94
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья

Что вас ожидает

Древний и живописный кавказский тракт
Отправляясь на эту экскурсию, помните, что вы следуете по историческому пути, с давних времён соединявшему Закавказье и Северный Кавказ. Описание Военно-Грузинской дороги можно найти ещё у древних греков, и наверняка и они были впечатлены её невообразимыми красотами. Вы побываете в древней столице Грузии, откроете для себя курорт Гудаури — именно здесь вы полюбуетесь прекрасной панорамой на горы и озеро глубоко внизу, и именно здесь ощутите всю мощь местной природы. Со смотровой площадки на горе Гергет вы посмотрите на снежные сопки, долину и величественный Казбек. А петляющее Дарьяльское ущелье поразит своими почти отвесными скалами, упирающимися в небо на протяжении километров.

Грузинское наследие
Но не только природными красотами славна Военно-Грузинская дорога. На вашем пути встретятся крепости, соборы и башни, которые многое расскажут об истории страны. В древней столице Грузии Мцхета вы найдёте один из старейших христианских храмов — кафедральный собор Светицховели. Именно здесь хранится риза Спасителя! На берегу Жинвальского водохранилища вы посетите комплекс Ананури, где узнаете всё про политическую жизнь Грузии XVIII века. А на вершине зелёной горы зайдёте в архитектурное чудо — храм Гергети, построенный ещё в XIV веке и названный в честь Троицы.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включён обед.

Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lela
Lela
Добро пожаловать в Грузию! Меня зовут Лела, и, если вы ищете гида по Грузии с машиной, я буду очень рада наполнить ваш отпуск красотами, от которых захватывает дух, яркими запоминающимися моментами и погружением в историю и культуру нашей прекрасной страны. Многие мои клиенты отмечают, что, когда они выбирали отдых в Грузии, для них было важно, чтобы гид был профессионалом своего дела, прошёл соответствующее обучение и сертификацию.
Напишите мне

16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 марта 2019
Экскурсия оставила незабываемое впечатление. Лела профессиональный гид, всем рекомендуем. Она организовала для нас увлекательное путешествие по историческим храмам Грузии и легендарной военно-грузинской дороге. Остались очень довольны красивыми местами и нисколько не пожалели. Лела отлично знает свое дело, увлекательно рассказывает и отвечает на все вопросы. Водитель Зураб как истинный грузин немногословен и отличный профессиональный водитель, знающий как проехать по непростым тропам. Всем рекомендуем эту экскурсию, Уверена, что вы получите огромное неизгладимое впечатление. Огромное спасибо Леле и водителю Зурабу.
12 января 2019
Выражаем благодарность Лейле и ее мужу Зурабу(супер-водитель) за экскурсию. Очень познавательный, насыщенный тур. Лейла обладает широкими знаниями как по истории Грузии так и по истории христианства в Грузии, очень интересно и информативно. Обязательно советуем данную экскурсию.
26 ноября 2018
Экскурсия очень понравилась. Хочу сказать большое спасибо Лэйле и Зурабу (водитель) за интереснейшее путешествие. Единственное, что было тяжело - это дорога обратно - предусмотрите остановки, хоть на пять минут, даже если туристы сами просить не будут - в итоге они будут вам только благодарны по возвращению в Тбилиси. Нас было шесть человек и дорога далась очень тяжело. Машина не очень большая - нам было, конечно, тесновато. Но мы были предупреждены - поэтому никаких претензий. Рекомендую - интересно, легкое восприятие информации, красивейшие места! Вернемся и не раз!
1 ноября 2018
Лучший гид из нескольких, что у нас были. Тактичная, знающая, постоянно думающая о клиентах. Бесплатная доставка на Гергети на своей машине (скоро, правда, будет не так актуально, потому что достраивают дорогу наверх). Очень интересное дополнение - Дарьяльское ущелье. Хороший обед в Казбеги. У Лелы есть и другие экскурсии по всей стране. Если снова будем в Грузии, обязательно обратимся к ней.
28 октября 2018
Экскурсия была проведена на хорошем профессиональном уровне. Хорошая машина, хороший водитель, отличный гид.
26 сентября 2018
Великолепная экскурсия. Лела отличный гид, Зураб профи-водитель. Рассказ Лелы захватывает с первых слов, а виды величественной природы органично дополняют его. Ни капли сожаления или разочарования.
19 сентября 2018
Я была на этом маршруте второй раз,поэтому Лейле ,как я думала, будет со мной трудно.Но она со мной справилась,обаяла и победила.Лейла очень любит свою страну и хочет этим чувством заразить всех своих гостей.Очень эмоционально, не скучно,информативно.Все остановки очень продуманы.Мы экскурсанты за 50 (чуть- чуть) устали меньше,чем ожидали. Огромное спасибо Лейле и Зурабу за то ,что дали нам возможность на один день вернуться в детство и каждую секунду этого дня удивляться и искренне радоваться. Очень , очень , очень рекомендуем Ольга и Лев.
18 сентября 2018
Хочу выразить благодарность гиду Лейле за экскурсию. Очень познавательный, насыщенный тур. Лейла много рассказывает, очень интересно и информативно. Нам было легко и интересно. Огромное спасибо Лейле и водителю Зурабу. Обязательно будем советовать друзьям эту экскурсию.
25 августа 2018
Простите, но я не буду расписывать особенности данной экскурсии, уже много и профессионально всё описано в интернете. Конечно не пожалели.
Молодцы гид Лела и водитель Зураб, Лела грамотный образованный экскурсовод, с очень приятной подачей материала. И вообще очень светлый и позитивный человек. А это не менее важно при общении с экскурсоводом. Зураб отличный водитель и супер спокойный человек. Дай Бог им Счастья и хороших людей на встречу!
Всем рекомендую!!!!
17 июля 2018
Рекомендуем!
Ещё 6 отзывов

Lela проводит ещё 4 экскурсии

Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды ГрузииБоржоми, Рабат, Вардзия — легенды ГрузииБоржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
210 за экскурсию
12 часов
Историческое путешествие на родину минеральной воды, к старинной крепости и скальному городу
В живописном курорте вы прогуляетесь по зеленому парку и посетите краеведческий музей, познакомитесь с историей знаменитой лечебной воды и узнаете, как проводила здесь время семья Романовых. Величественная крепость Рабат отбросит вас не несколько веков назад — вы услышите об освободительных сражениях с турками-месхетинцами и рассмотрите элементы традиционного грузинского убранства. А далее бросите взгляд в еще более древние времена — эпоху легендарной царицы Тамары, сотворившей поразительный скальный комплекс Вардзию. Гуляя по уцелевшим лабиринтам, мы поговорим об инженерных решениях, назначении пещерного города и ярких событиях, связанных с его жизнью.
Проспект Агмашенебели — путешествие в конец 19 векаПроспект Агмашенебели — путешествие в конец 19 векаПроспект Агмашенебели — путешествие в конец 19 века
50 за экскурсию
3 часа
Прогулка по району проспекта Давида Строителя: Тбилиси в стороне от туристических маршрутов
Экскурсия проведет вас по интереснейшим и скрытым от основного потока туристов местам в Тбилиси — району нынешнего проспекта Давида Агмашенебели. Он создавался тбилисскими немцами во второй половине 19 века и тогда носил имя Михайловской улицы в честь князя Романова — тогдашнего наместника на Кавказе. Реконструированная несколько лет назад, эта красивая улица откроет вам истории своих ярких архитекторов и жильцов, а также позволит взглянуть на культуру, науку и религию Тбилиси в отдельно взятой эпохе.
Большое путешествие по сакральным местам ГрузииБольшое путешествие по сакральным местам ГрузииБольшое путешествие по сакральным местам Грузии
200 за экскурсию
12 часов
Языческий Уплисцихе, христианские храмы Мцхеты и Кутаиси, музей Сталина и пещеры Прометея
Поездка по священным местам с точки зрения географии никогда не может быть последовательным перемещением во времени. Многовековые города — как слоеные пироги, а с каждым погружением на уровень ниже открывается более древний культ, на котором основана пирамида национальных традиций и религиозных систем. Чтобы ясно представить себе духовный путь, который прошла Грузия, в путешествии вы охватите значимые памятники страны, а я постараюсь реконструировать для вас картину эпохальных событий и объясню символику главных объектов экскурсии.
Двуликий ТбилисиДвуликий ТбилисиДвуликий Тбилиси
75 за экскурсию
5 часов
20 отзывов
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что — от востока, и прочувствовать его особый ритм
Если вы спросите у любого грузина, откуда он родом, он назовёт регион страны с точностью до села. Если вы спросите об этом же тбилисца, он просто назовёт город, потому что нет на земле второго такого места, похожего на Тбилиси. Здесь царит особая атмосфера и уникальный ритм. Этот город, как двуликий Янус, для жителей востока — западный, а для европейцев — восточный, и я предлагаю вам увидеть это, погрузившись в его жизнь во время прогулки пешком и на автомобиле.

Экскурсии из Тбилиси

Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье
157 за экскурсию
12 часов
49 отзывов
Автомобильная поездка в край вина и песен
Вы познакомитесь с таинственным процессом зарождения вина, прислушаетесь к его шепоту в глиняных кувшинах, квеври, и поймете, как тысячелетия виноделия сплели человека и лозу. Я помогу вам не потеряться в тонкостях многовековой культуры и расскажу историю этого удивительного региона Грузии.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
219 за экскурсию
13 часов
19 отзывов
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия — исследовать самые интересные места Месхетии
Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары, полюбуетесь густыми лесами и потрясающими видами ущелий, прогуляетесь по Боржоми и увидите несколько крепостей, одна из которых была заложена Александром Македонским. И, конечно, вас ждёт скальный город Вардзия, расцвет которого неразрывно связан с периодом расцвета и могущества грузинского государства.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
45 за человека
12 часов
2 отзыва
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Бакуриани — один из самых известных и красивых горнолыжных курортов в Грузии. Окружающие его горы и вековые сосны, словно богатыри, защищают его от холодных ветров, а солнце благосклонно одаривает теплыми лучами почти круглый год. Здесь вы сможете заняться зимними видами спорта или предаться созерцательным прогулкам. А затем побываете в храме Серафима Саровского и посетите Боржоми, где услышите историю целебной воды.
В объятия с КазбекомВ объятия с КазбекомВ объятия с Казбеком
скидка70%
€76
23 за человека
10 часов
176 отзывов
«Я никогда в жизни не видел ничего подобного» — А.П. Чехов
Как погрузиться в завораживающий мир Грузии всего за один день? Ответом на этот вопрос может стать однодневный тур в Ананури и Казбеги, в котором вас ждет незабываемая поездка от столицы Тбилиси к заснеженной вершине горы Казбек. Военно-Грузинская дорога, ведущая с юга к главному Кавказскому хребту, считается одной из самых красивых горных дорог мира. И путешествие по ней обязательно станет украшением вашего отдыха в Грузии.
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
100 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Побывать в пещерном городе, увидеть дворец императорской семьи и погрузиться в историю Грузии
Древняя Месхетия помнит времена Византийской империи. Я расскажу о судьбе этого региона: от первых упоминаний в записях Александра Македонского до связи со Сталиным. Вы побываете в крепости Рабат, монастыре Вардзия и, конечно, услышите о жизни простых грузин. Не только история, но и местные нравы откроются вам на экскурсии.
Древняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
125 за экскурсию
7 часов
153 отзыва
Погружение в историю грузинского народа
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ. Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике