16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тбилиси. Спасибо Леле, что откликнулась на нашу просьбу и начала экскурсию от грузинской стороны границы по направлению к Тбилиси.

Понравилось, что в данной экскурсии (в отличие от многих других предложений) разделены функции водителя и гида. Лела - прекрасный гид, мы с интересом слушали ее рассказ об истории и культуре Грузии. Лела - очень ненавязчивый экскурсовод: когда мы были уставшие от дороги и дремали в пути, Лела с пониманием давала нам поспать)), когда же мы были полны энтузиазма и задавали кучу вопросов - Лела охотно на все отвечала и давала ценные советы по дальнейшему времяпрепровождению в Грузии. Маршрут составлен очень грамотно, включает остановки во всех самых красивых точках ВГД. Мы очень благодарны за прекрасное первое впечатление о Грузии.