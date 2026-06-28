16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Военно-Грузинская дорога: от Мцхеты до Дарьяльского ущелья из Тбилиси

Проехать от древней столицы до монастырей и полюбоваться снежными вершинами в селе Гудаури
Путешествие по Военно-Грузинской дороге — это не просто поездка.

Вы пройдёте по маршруту, соединявшему Закавказье и Северный Кавказ с античных времён, увидите храмы на горных вершинах, петляющее Дарьяльское ущелье и величественный Казбек. Встретите крепости и башни, которые многое расскажут об истории страны.
5
19 отзывов
Военно-Грузинская дорога: от Мцхеты до Дарьяльского ущелья из Тбилиси
Военно-Грузинская дорога: от Мцхеты до Дарьяльского ущелья из Тбилиси
Военно-Грузинская дорога: от Мцхеты до Дарьяльского ущелья из Тбилиси

Описание экскурсии

  • Вы побываете в древней столице Грузии и откроете для себя курорт Гудаури — полюбуетесь панорамой гор и озера глубоко внизу.
  • Посмотрите на снежные сопки, долину и величественный Казбек с видовой площадки на горе Гергет.
  • Петляющее Дарьяльское ущелье поразит вас своими почти отвесными скалами, упирающимися в небо.
  • Найдёте один из старейших христианских храмов — кафедральный собор Светицховели в древней Мцхете. Именно здесь хранится риза Спасителя!
  • Посетите комплекс Ананури на берегу Жинвальского водохранилища и узнаете о политической жизни Грузии 18 века.
  • Зайдёте в храм Гергети — архитектурное чудо 14 века, названное в честь Троицы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
  • В стоимость экскурсии не включён обед.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела
Лела — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 332 туристов
Добро пожаловать в Грузию! Если вы ищете гида по Грузии с машиной, я буду очень рада наполнить ваш отпуск красотами, от которых захватывает дух, яркими запоминающимися моментами и погружением в историю и культуру нашей прекрасной страны. Многие мои путешественники отмечают, что, когда они выбирали отдых в Грузии, для них было важно, чтобы гид был профессионалом своего дела, прошёл соответствующее обучение и сертификацию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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Татьяна
Очень понравилось это маленькое путешествие с Лелой и Зурабом. Лела прекрасный рассказчик, столько всего нам рассказала, что на следующий день на обзорной экскурсии по Тбилиси, мы уже половину информации знали)) Экскурсия очень комфортная, виды открываются шикарные, люди приятные) Мы довольны)))
Очень понравилось это маленькое путешествие с Лелой и Зурабом. Лела прекрасный рассказчик, столько всего нам рассказала,
Очень понравилось это маленькое путешествие с Лелой и Зурабом. Лела прекрасный рассказчик, столько всего нам рассказала,
Очень понравилось это маленькое путешествие с Лелой и Зурабом. Лела прекрасный рассказчик, столько всего нам рассказала,
Очень понравилось это маленькое путешествие с Лелой и Зурабом. Лела прекрасный рассказчик, столько всего нам рассказала,
Очень понравилось это маленькое путешествие с Лелой и Зурабом. Лела прекрасный рассказчик, столько всего нам рассказала,
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Наталья
Экскурсия нам понравилась, всё было четко организовано и вписано в наш жесткий тайминг). Лела очень внимательна и деликатна с путешественниками, много и интересно рассказала, сделала крутые фотки) Из-за погоды не
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удалось проехать весь маршрут целиком, но нас заранее об этом уведомили, а также пересчитали стоимость экскурсии. Также понравился наш водитель - Зураб, мы чувствовали себя в полной безопасности и даже немного спали в дороге) На обед порекомендовали хороший ресторанчик. Еда невероятно вкусная. Большое спасибо за гостеприимство)

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Виктория
Мы с друзьями направлялись из Владикавказа в Тбилиси и хотели по пути посмотреть основные красоты Военно-Грузинской дороги. На момент нашего путешествия на Трипстере были предложения экскурсий по ВГД только из
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Тбилиси. Спасибо Леле, что откликнулась на нашу просьбу и начала экскурсию от грузинской стороны границы по направлению к Тбилиси.
Понравилось, что в данной экскурсии (в отличие от многих других предложений) разделены функции водителя и гида. Лела - прекрасный гид, мы с интересом слушали ее рассказ об истории и культуре Грузии. Лела - очень ненавязчивый экскурсовод: когда мы были уставшие от дороги и дремали в пути, Лела с пониманием давала нам поспать)), когда же мы были полны энтузиазма и задавали кучу вопросов - Лела охотно на все отвечала и давала ценные советы по дальнейшему времяпрепровождению в Грузии. Маршрут составлен очень грамотно, включает остановки во всех самых красивых точках ВГД. Мы очень благодарны за прекрасное первое впечатление о Грузии.

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О
Экскурсия оставила незабываемое впечатление. Лела профессиональный гид, всем рекомендуем. Она организовала для нас увлекательное путешествие по историческим храмам Грузии и легендарной военно-грузинской дороге. Остались очень довольны красивыми местами и нисколько
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не пожалели. Лела отлично знает свое дело, увлекательно рассказывает и отвечает на все вопросы. Водитель Зураб как истинный грузин немногословен и отличный профессиональный водитель, знающий как проехать по непростым тропам. Всем рекомендуем эту экскурсию, Уверена, что вы получите огромное неизгладимое впечатление. Огромное спасибо Леле и водителю Зурабу.

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Е
Отличная экскурсия! Очень хороший маршрут, ха 1 день можно посмотреть многое -Мцхету, монастыри и удивительные места по пути ВГД, само ущелье. В экскурсию входит и подъем на Гергети с посещением
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церкви, в то время как у других гидов часто это оплачивается отдельно! Мне понравилось и то что, что кроме гида есть водитель (часто гид и водитель -это одно и тоже лицо;)), который,кстати, отлично водит, ни разу не укачало по горным серпантинам! Очень советую данную экскурсию, интересно, познавательно! К слову сказать, с нами были 2 ребёнка-8 лет и 1 год- Лела отлично провела экскурсию для нашей непростой кампании!

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О
Я была на этом маршруте второй раз,поэтому Лейле,как я думала, будет со мной трудно. Но она со мной справилась,обаяла и победила. Лейла очень любит свою страну и хочет этим чувством
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заразить всех своих гостей. Очень эмоционально, не скучно,информативно. Все остановки очень продуманы. Мы экскурсанты за 50 (чуть- чуть) устали меньше,чем ожидали. Огромное спасибо Лейле и Зурабу за то,что дали нам возможность на один день вернуться в детство и каждую секунду этого дня удивляться и искренне радоваться. Очень, очень, очень рекомендуем Ольга и Лев.

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