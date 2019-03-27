16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древний и живописный кавказский тракт

Отправляясь на эту экскурсию, помните, что вы следуете по историческому пути, с давних времён соединявшему Закавказье и Северный Кавказ. Описание Военно-Грузинской дороги можно найти ещё у древних греков, и наверняка и они были впечатлены её невообразимыми красотами. Вы побываете в древней столице Грузии, откроете для себя курорт Гудаури — именно здесь вы полюбуетесь прекрасной панорамой на горы и озеро глубоко внизу, и именно здесь ощутите всю мощь местной природы. Со смотровой площадки на горе Гергет вы посмотрите на снежные сопки, долину и величественный Казбек. А петляющее Дарьяльское ущелье поразит своими почти отвесными скалами, упирающимися в небо на протяжении километров.

Грузинское наследие

Но не только природными красотами славна Военно-Грузинская дорога. На вашем пути встретятся крепости, соборы и башни, которые многое расскажут об истории страны. В древней столице Грузии Мцхета вы найдёте один из старейших христианских храмов — кафедральный собор Светицховели. Именно здесь хранится риза Спасителя! На берегу Жинвальского водохранилища вы посетите комплекс Ананури, где узнаете всё про политическую жизнь Грузии XVIII века. А на вершине зелёной горы зайдёте в архитектурное чудо — храм Гергети, построенный ещё в XIV веке и названный в честь Троицы.