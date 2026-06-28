16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Военно-Грузинской дороге — это не просто поездка.
Вы пройдёте по маршруту, соединявшему Закавказье и Северный Кавказ с античных времён, увидите храмы на горных вершинах, петляющее Дарьяльское ущелье и величественный Казбек. Встретите крепости и башни, которые многое расскажут об истории страны.
Вы пройдёте по маршруту, соединявшему Закавказье и Северный Кавказ с античных времён, увидите храмы на горных вершинах, петляющее Дарьяльское ущелье и величественный Казбек. Встретите крепости и башни, которые многое расскажут об истории страны.
Описание экскурсии
- Вы побываете в древней столице Грузии и откроете для себя курорт Гудаури — полюбуетесь панорамой гор и озера глубоко внизу.
- Посмотрите на снежные сопки, долину и величественный Казбек с видовой площадки на горе Гергет.
- Петляющее Дарьяльское ущелье поразит вас своими почти отвесными скалами, упирающимися в небо.
- Найдёте один из старейших христианских храмов — кафедральный собор Светицховели в древней Мцхете. Именно здесь хранится риза Спасителя!
- Посетите комплекс Ананури на берегу Жинвальского водохранилища и узнаете о политической жизни Грузии 18 века.
- Зайдёте в храм Гергети — архитектурное чудо 14 века, названное в честь Троицы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
- В стоимость экскурсии не включён обед.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 332 туристов
Добро пожаловать в Грузию! Если вы ищете гида по Грузии с машиной, я буду очень рада наполнить ваш отпуск красотами, от которых захватывает дух, яркими запоминающимися моментами и погружением в историю и культуру нашей прекрасной страны. Многие мои путешественники отмечают, что, когда они выбирали отдых в Грузии, для них было важно, чтобы гид был профессионалом своего дела, прошёл соответствующее обучение и сертификацию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилось это маленькое путешествие с Лелой и Зурабом. Лела прекрасный рассказчик, столько всего нам рассказала, что на следующий день на обзорной экскурсии по Тбилиси, мы уже половину информации знали)) Экскурсия очень комфортная, виды открываются шикарные, люди приятные) Мы довольны)))
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Экскурсия нам понравилась, всё было четко организовано и вписано в наш жесткий тайминг). Лела очень внимательна и деликатна с путешественниками, много и интересно рассказала, сделала крутые фотки) Из-за погоды не
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Мы с друзьями направлялись из Владикавказа в Тбилиси и хотели по пути посмотреть основные красоты Военно-Грузинской дороги. На момент нашего путешествия на Трипстере были предложения экскурсий по ВГД только из
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О
Экскурсия оставила незабываемое впечатление. Лела профессиональный гид, всем рекомендуем. Она организовала для нас увлекательное путешествие по историческим храмам Грузии и легендарной военно-грузинской дороге. Остались очень довольны красивыми местами и нисколько
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Е
Отличная экскурсия! Очень хороший маршрут, ха 1 день можно посмотреть многое -Мцхету, монастыри и удивительные места по пути ВГД, само ущелье. В экскурсию входит и подъем на Гергети с посещением
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О
Я была на этом маршруте второй раз,поэтому Лейле,как я думала, будет со мной трудно. Но она со мной справилась,обаяла и победила. Лейла очень любит свою страну и хочет этим чувством
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