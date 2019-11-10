38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Неизведанные горные пейзажи и минеральные воды

Горная долина, по которой бежит река Терек, берущая начало выше в ледниках Кавказа — мы поедем вдоль её русла. Местами дорога проходит прямо над обрывами и может пощекотать нервы, но открывающиеся панорамы гор со снежными шапками этого стоят. Ущелье также называют долиной нарзанов: вы увидите многочисленные выходы минеральной воды и причудливые травертины — природные известковые отложения. Поразитесь силе воды, которая может сбить с ног, и озером, которое считается бездонным. И конечно, вы сможете попить целебную воду нарзанов — она полезна для желудочно-кишечной системы.

Как жило и живёт ущелье

Мы проедем несколько опустевших высокогорных сёл, покинутых людьми из-за непростых условий жизни — я расскажу о её особенностях. Вам встретятся живописные развалины некогда неприступной крепости 14 века Закагори и молельные места. А те, кто смотрел фильм «Движение вверх», узнают одну из грузинских сцен. В ущелье можно устроить пикник, купив по дороге мясо, сыр, зелень и другие грузинские угощения.