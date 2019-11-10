38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии

Леван
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Леван – ваш гид
Путешествие в ущелье Трусохеви — один из нетуристических маршрутов по Грузии.

Это место долго было труднодоступным: сюда вели лишь пешие тропы.

Здесь вы соприкоснётесь лицом к лицу с красивейшей природой, услышите тишину и узнаете о покинутых сёлах.

А также проедете по долине минеральных источников и насладитесь вкусом настоящего нарзана.
144 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — место вашего проживания
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У этой экскурсии38 отзывов
4.97
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов

Что вас ожидает

Неизведанные горные пейзажи и минеральные воды
Горная долина, по которой бежит река Терек, берущая начало выше в ледниках Кавказа — мы поедем вдоль её русла. Местами дорога проходит прямо над обрывами и может пощекотать нервы, но открывающиеся панорамы гор со снежными шапками этого стоят. Ущелье также называют долиной нарзанов: вы увидите многочисленные выходы минеральной воды и причудливые травертины — природные известковые отложения. Поразитесь силе воды, которая может сбить с ног, и озером, которое считается бездонным. И конечно, вы сможете попить целебную воду нарзанов — она полезна для желудочно-кишечной системы.

Как жило и живёт ущелье
Мы проедем несколько опустевших высокогорных сёл, покинутых людьми из-за непростых условий жизни — я расскажу о её особенностях. Вам встретятся живописные развалины некогда неприступной крепости 14 века Закагори и молельные места. А те, кто смотрел фильм «Движение вверх», узнают одну из грузинских сцен. В ущелье можно устроить пикник, купив по дороге мясо, сыр, зелень и другие грузинские угощения.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси. Я заберу вас из любого места по договорённости и отвезу обратно.
  • Экскурсия проводится на полноприводном минивэне
  • Дополнительные расходы: продукты для пикника или обед
  • Поездка возможна с начала мая по конец октября
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — место вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леван
Леван
Грузия не велика, но так разнолика. Эта страна удивит вас, подарит новые впечатления, яркие и незабываемые эмоции, оставит прекрасные воспоминания, которые будут согревать и дарить теплую надежду на новые встречу. Грузия — как драгоценное ожерелье. Здесь каждый найдет для себя что то привлекательное. Эта страна с древнейшей историей. Кавказские горы — одни из самых красивых гор в мире. Их не описать словами, их надо видеть. Грузинская кухня — это рай для гурманов. Быть гостем в Грузии — это подарок судьбы. Я открою для вас нашу теплую, уютную, красивую и заботливую страну. Добро пожаловать!
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 ноября 2019
Наша экскурсия по погодным условиям не состоялась. Ущелье засыпало снегом. Но Леван предложил альтернативный, не менее интересный и содержательный, маршрут. Мы провели замечательный день в сопровождении прекрасного экскурсовода, любящего и знающего историю своей страны, в окрестностях Тбилиси.
11 октября 2019
замечательная экскурсия.всем рекомендуем.
21 сентября 2019
Экскурсия просто волшебная! Леван очень интересный рассказчик и собеседник, терпеливый и внимательный человек, с учётом того, что я переносила экскурсию два раза и постоянно просила остановиться сделать пару фотографий). Изумительный край, безумные виды, чистейшая вода и нетронутая природа, даже застали падающий снег. 🙂
19 сентября 2019
Всё было замечательно.Рекомендую.
14 сентября 2019
Красота нереальная!!! Фотографии получаются замечательные, но это надо увидеть вживую. Горные реки, ручьи минералки, стада овец на склонах, горы в облаках - впечатления незабываемы!
Леван прекрасный гид, мега-супер водитель и просто очень приятный в общении человек!!!
14 сентября 2019
Это место невероятной красоты! Обязательно всем, кто любит красоту, природу и хочет увидеть марсианские пейзажи! Леван - отличный гид и профессиональный Водитель! Смело берите экскурсию / даже для искушённых и много путешествующих по Грузии - это одно из ТОП-мест! 💫🌈🌷
20 августа 2019
Эта экскурсия обязательна к посещению!!!Бесподобные виды, вкуснейшая минеральная вода. Самые красивые фотографии именно оттуда. Леван очень приятный молодой человек, отличный водитель и гид. Берите эту экскурсию не раздумывая!!!
Алевтина
19 августа 2019
Спасибо огромное Левану за такую красоту! Природа удивительная! Леван - водитель отличный! Всем рекомендую эту экскурсию.
Алина
13 августа 2019
Спасибо огромное Левану за столь удивительное путешествие! Мы вместе с мч взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели потраченных денег.

Рассказывает все информативно и интересно, показывает удивительные места и делится фактами как об Истории Грузии, так и ее традициях.

Путь был долгим, но оно того стоило, спасибо еще раз, или же мадлоба!
10 августа 2019
До сих пор под впечатлением гор,Терека и всей красоты. Спасибо Левану за возможность увидеть нетуристическую Грузию и неповторимые места
Ещё 28 отзывов

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