читать дальше только до того момента, как ты встретишь человека, увидевшего город с другой стороны, готового поделиться с тобой этим взглядом. Так получилось у меня на этой замечательной экскурсии по такому знакомому старом центру Тбилиси, который благодаря Владимиру открылся совсем с другой стороны. Такой ламповой, человеческой, душевной. Все таки у устных историй свой особенный шарм, который открывает дополнительный слой в истории любимого города.



Спасибо за эту экскурсию, она весьма хороша!

Иногда кажется, что город тебе знаком. Особенно если исходил его вдоль и поперек, побывал в многочисленных его двориках, посмотрел на него с разных высот и различной красоты мест.Но это так