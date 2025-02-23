Тбилиси - город, который возрождался более 30 раз, сохраняя свою душу и обаяние.
Экскурсия с гидом-писателем позволит погрузиться в мифологию и историю города, от крепостных стен до таинственных тоннелей.
Узнайте, что связывает знаменитые балкончики с князем Балконским, и откройте для себя самые маленькие в мире башенные часы. Эта прогулка подарит новый взгляд на Тбилиси и его культурное наследие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные достопримечательности
- 📜 Истории и мифы города
- 🎨 Искусство и культура
- 👣 Прогулка по старому городу
- 🎶 Музыка и фотографии
Что можно увидеть
- Крепостные стены
- Балкончики Тбилиси
- Башенные часы
- Парижский фонтанчик
- Памятник по фотографии
- Тоннель
Описание экскурсии
- Настоящие и не очень крепостные стены
- Знаменитые балкончики Тбилиси (какая у них связь с князем Балконским?)
- Самые маленькие в мире башенные часы
- Оригинальный парижский питьевой фонтанчик 19 века
- Памятник, сделанный по сюжету старой фотографии
- Языческий жрец, удачно названный тамадой
- Таинственный тоннель
Мы будем слушать музыку, смотреть старые фотографии и, погружаясь в теплоту старого Тбилиси, выяснять:
- О чем предупреждает Вахтанг Горгасали
- Зачем переходить через Майдан
- Что делал Параджанов из крышек от кефира и кого он сосватал для Марчелло Мастрояни
- Для какой нации Саят Нова был главным народным певцом
- Откуда прилетели грифоны и что раньше занимало центр площади Свободы
- Кто танцует у границ Старого города
- В чём ирония названия «пепелац»
- Почему важно не ронять обручальное кольцо
- Что шепчет тамада детям на ухо
И многое другое!
Кому понравится экскурсия
Опытным путешественникам экскурсия подарит новый ракурс на Тбилиси, позволяющий понять его глубже. А для тех, кто приезжает впервые, такое знакомство сразу откроет доступ к сердцу этого тёплого города.
Организационные детали
- Общая продолжительность маршрута — около 2 км.
- Рекомендуемый возраст детей — 12+
в понедельник в 12:00 и 15:00, в среду в 10:30, в четверг и пятницу в 10:30 и 16:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00 и 15:00, в среду в 10:30, в четверг и пятницу в 10:30 и 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Тбилиси
Я занимаюсь краеведением и историей архитектуры с 2017 года, изучаю Тбилиси с 2023 года, не уставая восхищаться необычностью этого города. Написал книгу по архитектуре, изданную в России. Обожаю показывать ТбилисиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alena
23 фев 2025
Прекрасно прогулялась с Владимиром по старому городу. Открыла для себя много неочевидных артефактов и по-новому взглянула на знакомые места. Город Тбилиси пронизан мифами, а Владимир аккуратно и с любовью раскрывает их суть. Приду ещё!
А
Алексей
14 фев 2025
До сих пор под впечатлением о том, сколько всего интересного можно узнать от гида в, казалось бы, уже известных местах. Рассказ Владимира сильно захватывает, так что время экскурсии пролетело незаметно,
Евгений
13 фев 2025
Ух, я столько раз гулял по Старому городу, но Владимир сумел меня удивить! Мне очень понравилась вовлечённость гида и его широкий кругозор, при этом его рассказ не утомляет, а заботливо обволакивает и помогает лучше понять многословность старого города Тбилиси.
Vitalii
13 фев 2025
Иногда кажется, что город тебе знаком. Особенно если исходил его вдоль и поперек, побывал в многочисленных его двориках, посмотрел на него с разных высот и различной красоты мест.
Входит в следующие категории Тбилиси
