Тбилиси как любовь: прогулка с гидом-писателем

Исследуйте мифы и легенды Тбилиси с гидом-писателем. Откройте для себя город через его уникальные истории и достопримечательности
Тбилиси - город, который возрождался более 30 раз, сохраняя свою душу и обаяние.

Экскурсия с гидом-писателем позволит погрузиться в мифологию и историю города, от крепостных стен до таинственных тоннелей.

Узнайте, что связывает знаменитые балкончики с князем Балконским, и откройте для себя самые маленькие в мире башенные часы. Эта прогулка подарит новый взгляд на Тбилиси и его культурное наследие
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные достопримечательности
  • 📜 Истории и мифы города
  • 🎨 Искусство и культура
  • 👣 Прогулка по старому городу
  • 🎶 Музыка и фотографии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 12:00, 15:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Крепостные стены
  • Балкончики Тбилиси
  • Башенные часы
  • Парижский фонтанчик
  • Памятник по фотографии
  • Тоннель

Описание экскурсии

  • Настоящие и не очень крепостные стены
  • Знаменитые балкончики Тбилиси (какая у них связь с князем Балконским?)
  • Самые маленькие в мире башенные часы
  • Оригинальный парижский питьевой фонтанчик 19 века
  • Памятник, сделанный по сюжету старой фотографии
  • Языческий жрец, удачно названный тамадой
  • Таинственный тоннель

Мы будем слушать музыку, смотреть старые фотографии и, погружаясь в теплоту старого Тбилиси, выяснять:

  • О чем предупреждает Вахтанг Горгасали
  • Зачем переходить через Майдан
  • Что делал Параджанов из крышек от кефира и кого он сосватал для Марчелло Мастрояни
  • Для какой нации Саят Нова был главным народным певцом
  • Откуда прилетели грифоны и что раньше занимало центр площади Свободы
  • Кто танцует у границ Старого города
  • В чём ирония названия «пепелац»
  • Почему важно не ронять обручальное кольцо
  • Что шепчет тамада детям на ухо

И многое другое!

Кому понравится экскурсия

Опытным путешественникам экскурсия подарит новый ракурс на Тбилиси, позволяющий понять его глубже. А для тех, кто приезжает впервые, такое знакомство сразу откроет доступ к сердцу этого тёплого города.

Организационные детали

  • Общая продолжительность маршрута — около 2 км.
  • Рекомендуемый возраст детей — 12+

в понедельник в 12:00 и 15:00, в среду в 10:30, в четверг и пятницу в 10:30 и 16:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00 и 15:00, в среду в 10:30, в четверг и пятницу в 10:30 и 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Тбилиси
Я занимаюсь краеведением и историей архитектуры с 2017 года, изучаю Тбилиси с 2023 года, не уставая восхищаться необычностью этого города. Написал книгу по архитектуре, изданную в России. Обожаю показывать Тбилиси
и Грузию с необычного ракурса, позволяющего легче понять и принять, а то и влюбиться в эту замечательную страну. Интересуюсь и изучаю тему воздействия архитектурной и прочих городских сред на подсознание человека. Люблю не только монологи, но и диалоги со своими гостями, позволяющие важным моментам, обсуждаемым нами, надолго оставаться в наших сердцах и умах.

Отзывы и рейтинг

A
Alena
23 фев 2025
Прекрасно прогулялась с Владимиром по старому городу. Открыла для себя много неочевидных артефактов и по-новому взглянула на знакомые места. Город Тбилиси пронизан мифами, а Владимир аккуратно и с любовью раскрывает их суть. Приду ещё!
А
Алексей
14 фев 2025
До сих пор под впечатлением о том, сколько всего интересного можно узнать от гида в, казалось бы, уже известных местах. Рассказ Владимира сильно захватывает, так что время экскурсии пролетело незаметно,
и вот мы уже пришли из XXI века в древний Тбилиси. И спасибо за рекомендации о банях и вкусных кафе, куда с большим удовольствием сходил.
И оказывается, что памятник тамаде – вовсе не тамада!

До сих пор под впечатлением о том, сколько всего интересного можно узнать от гида в, казалось
Евгений
Евгений
13 фев 2025
Ух, я столько раз гулял по Старому городу, но Владимир сумел меня удивить! Мне очень понравилась вовлечённость гида и его широкий кругозор, при этом его рассказ не утомляет, а заботливо обволакивает и помогает лучше понять многословность старого города Тбилиси.
Vitalii
Vitalii
13 фев 2025
Иногда кажется, что город тебе знаком. Особенно если исходил его вдоль и поперек, побывал в многочисленных его двориках, посмотрел на него с разных высот и различной красоты мест.

Но это так
только до того момента, как ты встретишь человека, увидевшего город с другой стороны, готового поделиться с тобой этим взглядом. Так получилось у меня на этой замечательной экскурсии по такому знакомому старом центру Тбилиси, который благодаря Владимиру открылся совсем с другой стороны. Такой ламповой, человеческой, душевной. Все таки у устных историй свой особенный шарм, который открывает дополнительный слой в истории любимого города.

Спасибо за эту экскурсию, она весьма хороша!

