2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу уютного Тбилиси с его резными балконами и историей, узнавая о местах, где редко бывают туристы
Начало: Парк 9 апреля
Завтра в 09:00
29 дек в 09:00
от €50 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
Кладезь тбилисских воспоминаний: путешествие по Чугурети
Исследуйте уникальный район Чугурети и его скрытые сокровища с экспертом по истории Тбилиси
Начало: Около Сухого моста
Завтра в 13:00
31 дек в 08:00
от €50 за человека
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Прогуляться в мини-группе по самому таинственному району Тбилиси, погружаясь в историю и быт 19 века
Начало: На Саарбрюкенской площади (Saarbrücken Square)
Завтра в 10:00
8 фев в 10:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 декабря 2024!!!
- ЕЕкатерина10 ноября 2024В этой экскурсии самый важный компонент - это личность экскурсовода. Георгий - удивительный, необыкновенно эрудированный, со взглядом на историю города
- ААни28 октября 2024Просто вау!!!! Это настоящее погружение в историю старого Тбилиси. Прогулка по старинным подъездам с их лепниной, витражами и деревянными лестницами
- EElena7 августа 2024Великолепная экскурсия! Очень интересно 👌🏻 Что важно по району, который интересен, не менее, чем старый город. Всем рекомендую! Георгий, спасибо.
- ИИрина27 июня 2024Олеся, спасибо за отличную прогулку по новому для нас району. Рассказ был познавательный. Всех вам благ.
- ТТаня26 марта 2024Экскурсия прошла замечательно
- ВВиктория16 мая 2023Очень интересная экскурсия. Были на экскурсии с ребёнком 13 лет, всем довольны. Олеся интересный и очень приятный собеседник. Прошли по
- ААндрей7 мая 2023Экскурсия просто потрясающая, серьезно. Отличные места, не думал вообще что такие подъезды могли существовать и тем более сохраниться, экскурсовод Георгий
- ВВадим2 декабря 2022Интереснейшая прогулка, Олеся-замечательная рассказчица: очень интересно, интеллигентно, аккуратно и со вкусом, в дружеской атмосфере показала такие места в Тбилиси, которые мы бы сами не увидели. Идеально проработанный маршрут и очень милые улочки «непарадной» части Тбилиси ждут вас! Однозначно рекомендуем всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Чугурети»
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