Чугурети – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Чугурети» в Тбилиси, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Пешая
14 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу уютного Тбилиси с его резными балконами и историей, узнавая о местах, где редко бывают туристы
Начало: Парк 9 апреля
Завтра в 09:00
29 дек в 09:00
от 50 за всё до 3 чел.
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Кладезь тбилисских воспоминаний: путешествие по Чугурети
Исследуйте уникальный район Чугурети и его скрытые сокровища с экспертом по истории Тбилиси
Начало: Около Сухого моста
Завтра в 13:00
31 дек в 08:00
от 50 за человека
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Пешая
3 отзыва
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Прогуляться в мини-группе по самому таинственному району Тбилиси, погружаясь в историю и быт 19 века
Начало: На Саарбрюкенской площади (Saarbrücken Square)
Завтра в 10:00
8 фев в 10:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 декабря 2024
    Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
    !!!
  • Е
    Екатерина
    10 ноября 2024
    Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
    В этой экскурсии самый важный компонент - это личность экскурсовода. Георгий - удивительный, необыкновенно эрудированный, со взглядом на историю города
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    через детали. Я бы сказала, что это даже немного театральная постановка с экскурсоводом в главной роли, немного квест в поисках как зайти в запертые двери и найти, что никто не заметил. Рекомендую, будет интересно, но количество информации не поместится в голову даже подготовленным туристам.

  • А
    Ани
    28 октября 2024
    Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
    Просто вау!!!! Это настоящее погружение в историю старого Тбилиси. Прогулка по старинным подъездам с их лепниной, витражами и деревянными лестницами
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    позволила почувствовать дух прошлого и раскрыть скрытые уголки города. Особенно впечатлил кинотеатр «Аполло», обычно недоступный для публики — его атмосфера перенесла нас в эпоху расцвета кинематографа. Узнали много интересных историй о районе и его жителях. Экскурсия — это уникальная возможность прикоснуться к истории и увидеть Тбилиси с другой стороны. Группа маленькая и это очень комфортно. Всем рекомендую такую экскурсию!

  • E
    Elena
    7 августа 2024
    Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
    Великолепная экскурсия! Очень интересно 👌🏻 Что важно по району, который интересен, не менее, чем старый город. Всем рекомендую! Георгий, спасибо.
  • И
    Ирина
    27 июня 2024
    Левый берег - другая сторона Тбилиси
    Олеся, спасибо за отличную прогулку по новому для нас району. Рассказ был познавательный. Всех вам благ.
  • Т
    Таня
    26 марта 2024
    Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
    Экскурсия прошла замечательно
  • В
    Виктория
    16 мая 2023
    Левый берег - другая сторона Тбилиси
    Очень интересная экскурсия. Были на экскурсии с ребёнком 13 лет, всем довольны. Олеся интересный и очень приятный собеседник. Прошли по
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    новому городу приятными маршрутами, заглянули в уютные дворики, которые сами никогда бы не заметили, узнали много интересного об истории города. Спасибо, рекомендуем)

  • А
    Андрей
    7 мая 2023
    Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
    Экскурсия просто потрясающая, серьезно. Отличные места, не думал вообще что такие подъезды могли существовать и тем более сохраниться, экскурсовод Георгий
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    мастер своего дела, прямо перевоплотился в проводника по эпохе и визуально и актерски. За 4 часа совершенно не надоедает (разве что ходьбы для кого-то может быть много, но оно того стоит). Аполло как прекрасное завершение экскурсии. Очень рекомендую

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  • В
    Вадим
    2 декабря 2022
    Левый берег - другая сторона Тбилиси
    Интереснейшая прогулка, Олеся-замечательная рассказчица: очень интересно, интеллигентно, аккуратно и со вкусом, в дружеской атмосфере показала такие места в Тбилиси, которые мы бы сами не увидели. Идеально проработанный маршрут и очень милые улочки «непарадной» части Тбилиси ждут вас! Однозначно рекомендуем всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Чугурети»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Левый берег - другая сторона Тбилиси
  2. Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
  3. Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Крепость Нарикала
  4. Кахетия
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Монастырь Джвари
  8. Театр марионеток Резо Габриадзе
  9. Крепость Ананури
  10. Собор Светицховели
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в декабре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Чугурети" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 50. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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