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через детали. Я бы сказала, что это даже немного театральная постановка с экскурсоводом в главной роли, немного квест в поисках как зайти в запертые двери и найти, что никто не заметил. Рекомендую, будет интересно, но количество информации не поместится в голову даже подготовленным туристам.