88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тбилиси — любовь с первого взгляда

Почувствовать душу города, увидеть его с высоты и насладиться старинной архитектурой

Valery
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Valery – представитель гидов
Вы познакомитесь с колоритом местной жизни и неповторимой атмосферой старого Тифлиса, где из дворов выглядывает виноградная лоза, под ноги падает инжир, а в воздухе витает аромат свежеиспеченного хлеба.

Я с радостью расскажу, как зарождался город, покажу его знаковые места и поделюсь практическими советами.

В завершение вы подниметесь на крепость Нарикала, чтобы увидеть столицу с высоты птичьего полета, и полюбите Тбилиси навсегда!
22 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Авлабари
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У этой экскурсии88 отзывов
4.83
Тбилиси — любовь с первого взгляда
Тбилиси — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Погружение в историю и старинную архитектуру
Историческая часть старого Тбилиси удивит вас красотой архитектуры: все дома сохранились с прошлого века, некоторые из них были полностью реконструированы и выглядят потрясающе. Экскурсия начнется с посещения церкви Святой Троицы — по-грузински «Цминда Самеба». Далее вы зайдете в Метехский храм — известный старинный памятник столицы, который, к сожалению, практически не уцелел после завоевательных набегов на Грузию, но наглядно отражает сложную историю страны. Смотровая площадка на территории храма приведет вас в полный восторг!

Широкая душа Тбилиси
Во второй части прогулки вы отправитесь в район серных бань, откуда началось строительство Тифлиса, и пройдете через площадь Майдан до храма Сиони. Я расскажу об Анчисхати, самой старой церкви столицы, и покажу необычное здание театра марионеток Резо Габриадзе. В конце экскурсии вы подниметесь по канатной дороге на крепость Нарикала и увидите незабываемую панораму старого Тифлиса. Я помогу вам не только погрузиться в городскую историю и архитектуру, но и ощутить особую атмосферу столицы Грузии, понять менталитет местных жителей и влюбиться в Тбилиси с первого взгляда. Осторожно — после экскурсии вам захочется переехать в Грузию!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимости экскурсии не включен билет на канатную дорогу — 0,8 евро
  • Экскурсия длится 3-4 часа в зависимости от темпа путешественников
  • Напитки и еда не включены в стоимость
Тбилиси — любовь с первого взгляда
Тбилиси — любовь с первого взгляда
Тбилиси — любовь с первого взгляда
Тбилиси — любовь с первого взгляда

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Valery
Valery
Наша команда профессионалов предлагает демократичные цены, высокий сервис и приятные впечатления. Мы делаем все возможное для хорошего отпуска: подбираем маршрут, организуем экскурсии, предоставляем транспорт, избавляем от лишних нервов и хлопот по планированию отдыха. Мы работаем для тех, кто ценит комфорт в путешествиях.
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88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Я гулял по городу с экскурсоводом Еленой. Это очень приятная женщина, которая вела познавательную экскурсию. Было здорово и мы много успели. Рекомендую!
11 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод -Елена ( хотя на сайте был указан Валерий) смогла подстроиться под нашу компанию ( мы были с ребёнком 9 лет) и нашла чем заинтересовать всех нас! Она не только рассказывала об исторических событиях и достопримечательностях, но и делилась личным восприятием некоторых моментов в развитии Тблисиси. И это было замечательно! После экскурсии посоветовала пару великолепных (как потом оказалось) ресторанов и кафе!
28 октября 2019
Мы провели,благодаря Елене,5 потрясающе интересных и познавательных часов в незабываемой пешеходной прогулке с человеком очень любящем свой родной город Тбилиси и страну Грузию !!!
23 октября 2019
Приветствую всех! Экскурсию проводила Елена - потрясающе прекрасная женщина, с невероятной харизмой! Мы с подругой получили огромное удовольствие от общения! Елена говорила с такой душой о своей стране и о истории (трудно не влюбиться в Грузию и Тбилиси). Угостила нас вкусной выпечкой!!!! Провела с нами больше времени, чем заложено в экскурсию! Елена, всего Вам доброго! Спасибо за все!
23 октября 2019
Больше спасибо экскурсоводу Елене за прекрасную экскурсию. Получила массу удовольствия от общения с Еленой. В ходе экскурсии прогулялись по удивительным улочкам города, услышали интересные истории, Елена ответила на все интересующие вопросы о Тбилиси. Рекомендую данную экскурсию тем, кто впервые приехал в город и хочет познакомиться с его удивительной историей.
2 октября 2019
Была прекрасная экскурсия. Елена показала нам Тбилиси с таким знанием и любовью, что нам захотелось захотелось ещё раз приехать в Грузию, захватив с собой детей.
21 сентября 2019
Спасибо Елене большое!!! Очень очень понравилось она просто влюбила меня в Тбилиси:о)
3 сентября 2019
Большое спасибо Елене за отличную экскурсию и интересное общение. Благодаря ей мы узнали много интересного о городе, его истории и людях.
А так же припёком рекомендации Елены съездили ещё на одну замечательную экскурсию в Мцхету и самый старый храм Грузии
27 июля 2019
Всё понравилось. Экскурсовод Елена замечательно ведёт и чувствует группу. Спасибо
10 июля 2019
Были с гидом Еленой! Нам понравилось, маршрут интересный, время пролетело незаметно! В конце дегустация, очень гармонично дополнила экскурсию)))
Ещё 78 отзывов

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