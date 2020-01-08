88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в историю и старинную архитектуру

Историческая часть старого Тбилиси удивит вас красотой архитектуры: все дома сохранились с прошлого века, некоторые из них были полностью реконструированы и выглядят потрясающе. Экскурсия начнется с посещения церкви Святой Троицы — по-грузински «Цминда Самеба». Далее вы зайдете в Метехский храм — известный старинный памятник столицы, который, к сожалению, практически не уцелел после завоевательных набегов на Грузию, но наглядно отражает сложную историю страны. Смотровая площадка на территории храма приведет вас в полный восторг!

Широкая душа Тбилиси

Во второй части прогулки вы отправитесь в район серных бань, откуда началось строительство Тифлиса, и пройдете через площадь Майдан до храма Сиони. Я расскажу об Анчисхати, самой старой церкви столицы, и покажу необычное здание театра марионеток Резо Габриадзе. В конце экскурсии вы подниметесь по канатной дороге на крепость Нарикала и увидите незабываемую панораму старого Тифлиса. Я помогу вам не только погрузиться в городскую историю и архитектуру, но и ощутить особую атмосферу столицы Грузии, понять менталитет местных жителей и влюбиться в Тбилиси с первого взгляда. Осторожно — после экскурсии вам захочется переехать в Грузию!