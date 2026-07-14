88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы познакомитесь с колоритом местной жизни и неповторимой атмосферой старого Тифлиса, где из дворов выглядывает виноградная лоза, под ноги падает инжир, а в воздухе витает аромат свежеиспеченного хлеба. Я с радостью расскажу, как зарождался город, покажу его знаковые места и поделюсь практическими советами. В завершение вы подниметесь на крепость Нарикала, чтобы увидеть столицу с высоты птичьего полета, и полюбите Тбилиси навсегда!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Погружение в историю и старинную архитектуру

Историческая часть старого Тбилиси удивит вас красотой архитектуры: все дома сохранились с прошлого века, некоторые из них были полностью реконструированы и выглядят потрясающе. Экскурсия начнётся с прогулки по парку Рике, где вы увидите знаменитый Мост Мира и символ столицы — Дерево Жизни. Затем мы направимся к крепости Исани, которая открывает вид на живописный район города. Далее вы посетите Метехский храм, старинный памятник, который отражает сложную историю страны. Смотровая площадка у храма поразит вас захватывающими видами на город.

Широкая душа Тбилиси

Во второй части прогулки вы отправитесь в район серных бань, откуда началось строительство Тифлиса, и пройдёте через площадь Майдан к храму Сиони. Я расскажу об Анчисхати, самой старой церкви столицы, и покажу уникальное здание театра марионеток Резо Габриадзе. Завершится экскурсия подъёмом по канатной дороге на крепость Нарикала, откуда вы увидите незабываемую панораму старого Тифлиса.

Вы не только погрузитесь в историю и архитектуру Тбилиси, но и ощутите его душевную атмосферу, познакомитесь с менталитетом местных жителей и почувствуете настоящий грузинский колорит. Осторожно — после экскурсии вам захочется остаться в Грузии навсегда!

Дегустация вин

По окончании прогулки мы заглянем в винный бутик, где вас угостят авторскими винами известных виноделов. В прохладной и уютной обстановке вы сможете расслабиться и подвести итоги нашего путешествия.

Организационные детали