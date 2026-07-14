88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Почувствовать душу города, увидеть его с высоты, насладиться старинной архитектурой и вином
Вы познакомитесь с колоритом местной жизни и неповторимой атмосферой старого Тифлиса, где из дворов выглядывает виноградная лоза, под ноги падает инжир, а в воздухе витает аромат свежеиспеченного хлеба.
Я с радостью расскажу, как зарождался город, покажу его знаковые места и поделюсь практическими советами.
В завершение вы подниметесь на крепость Нарикала, чтобы увидеть столицу с высоты птичьего полета, и полюбите Тбилиси навсегда!
Историческая часть старого Тбилиси удивит вас красотой архитектуры: все дома сохранились с прошлого века, некоторые из них были полностью реконструированы и выглядят потрясающе. Экскурсия начнётся с прогулки по парку Рике, где вы увидите знаменитый Мост Мира и символ столицы — Дерево Жизни. Затем мы направимся к крепости Исани, которая открывает вид на живописный район города. Далее вы посетите Метехский храм, старинный памятник, который отражает сложную историю страны. Смотровая площадка у храма поразит вас захватывающими видами на город.
Широкая душа Тбилиси
Во второй части прогулки вы отправитесь в район серных бань, откуда началось строительство Тифлиса, и пройдёте через площадь Майдан к храму Сиони. Я расскажу об Анчисхати, самой старой церкви столицы, и покажу уникальное здание театра марионеток Резо Габриадзе. Завершится экскурсия подъёмом по канатной дороге на крепость Нарикала, откуда вы увидите незабываемую панораму старого Тифлиса. Вы не только погрузитесь в историю и архитектуру Тбилиси, но и ощутите его душевную атмосферу, познакомитесь с менталитетом местных жителей и почувствуете настоящий грузинский колорит. Осторожно — после экскурсии вам захочется остаться в Грузии навсегда!
Дегустация вин
По окончании прогулки мы заглянем в винный бутик, где вас угостят авторскими винами известных виноделов. В прохладной и уютной обстановке вы сможете расслабиться и подвести итоги нашего путешествия.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимости экскурсии не включен билет на канатную дорогу — 0,8 евро
Экскурсия длится 2-3 часа в зависимости от темпа путешественников
Напитки и еда не включены в стоимость
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€15
Дети до 12 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2299 туристов
Наша команда профессионалов предлагает демократичные цены, высокий сервис и приятные впечатления. Мы делаем все возможное для хорошего отпуска: подбираем маршрут, организуем экскурсии, предоставляем транспорт, избавляем от лишних нервов и хлопот по планированию отдыха. Мы работаем для тех, кто ценит комфорт в путешествиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 231 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кристина
гуляли по городу с Еленой, потрясающая женщина, знает все про свою страну и историю, одна из лучших в своем деле!
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N
Nataliia
Экскурсия отличная! Материал понятный, Елена настоящий профессионал! Спасибо!
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V
VALIJA
Liels paldies Jeļenai par brīnišķīgo ekskursiju. Daudz uzzinājām par Gruzijas vēsturi, kultūru. Tbilisi un Gruziju tiešām var iemīlēt no pirmā acu skata. Paldies!
Огромное спасибо Елене за чудесную экскурсию. Мы много узнали об истории и культуре Грузии. В Тбилиси и Грузию можно влюбиться с первого взгляда. Спасибо!
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Р
Роман
Гуляли по Тбилиси с гидом Гиорги. Вообще мы не очень любим такой формат, но конкретно эта экскурсия нам очень понравилась. Невероятно интересно, не было вообще ничего скучного. Отличные локации и читать дальшеуменьшить
глубокое погружение в историю каждого места. Атмосферные храмы, красивые места, вкусное вино, хорошие люди - все это было на нашей экскурсии. Поэтому любовь с первого взгляда случилась, ожидания оправдались. Спасибо большое!
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А
Арюна
Елена, огромное спасибо за невероятную экскурсию! Это было не просто знакомство с городом, а настоящее погружение в его душу. Вы показали не только парадные фасады, но и те самые потаенные дворики, без которых Тбилиси не понять. Ваши рассказы были настолько живыми и интересными, что время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую всем этого гида – вы откроете Тбилиси с самой лучшей стороны!
+1
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Е
Екатерина
Большое спасибо Елене. Она не только прекрасно показала жемчужины Тбилиси и влюбила нас в город, но и помогала решить все возникающие вопросы: где пообедать, поменять деньги, попробовать винное мороженое. Очень неравнодушная и прекрасная гид, всем рекомендуем ❤️
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