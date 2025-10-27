Мы погрузим вас в атмосферу местного быта, покажем лучшие рестораны и расскажем увлекательные истории о названиях улиц.
Вас ждёт осмотр главных достопримечательностей города: от проспекта Руставели до улицы Коте Абхази, от
Вас ждёт осмотр главных достопримечательностей города: от проспекта Руставели до улицы Коте Абхази, от
Описание экскурсии
Колорит Тбилиси Мы погрузим вас в атмосферу местного быта, покажем лучшие рестораны и расскажем увлекательные истории о названиях улиц. Вас ждёт осмотр главных достопримечательностей города:
- от проспекта Руставели до улицы Коте Абхази;
- от церквей Сиони и Анчисхати до театра марионеток Резо Габриадзе и серных бань, где купался сам Пушкин;
- крепость Нарикала;
- винный погреб XVII века;
- церковь Метехи;
- парк «Рике»;
- мост Мира.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Руставели
- Улица Коте Абхази
- Храм Сиони
- Церковь Анчисхати
- Театр марионеток Резо Габриадзе
- Серные бани
- Крепость Нарикала
- Винный погреб XVII века
- Церковь Метехи
- Парк «Рике»
- Моста Мира
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дегустация вина - 20 лари (при покупке - бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Шота Руставели, 22
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
27 окт 2025
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Тбилиси с Леваном. Гид просто замечательный — рассказывал с душой, с любовью к родному городу, отвечал на все вопросы и делился интересными фактами, которые
D
Diana
7 авг 2025
Очень понравилась экскурси, насыщенная, много нового узнали о Тбилиси и Грузии в целом. Обязательно рекомендуем к посещению! Гид Леван очень хорошо знает историю!
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
70%
Групповая
до 15 чел.
Погружение в старый Тбилиси
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
€15
€50 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Природная красота Большого Кавказа, крепость Ананури и поднебесный храм Гергети
Начало: Около метро Авлабари
Завтра в 09:30
14 ноя в 09:30
€189
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мцхета - душа Сакартвело
Автомобильное путешествие из Тбилиси в главную святыню восточных христиан
Начало: В пределах Тбилиси
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
от €105 за всё до 6 чел.