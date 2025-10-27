Мои заказы

Прогулка по душе города: Тбилиси с любовью

Прогулка по душе города
Мы погрузим вас в атмосферу местного быта, покажем лучшие рестораны и расскажем увлекательные истории о названиях улиц.

Вас ждёт осмотр главных достопримечательностей города: от проспекта Руставели до улицы Коте Абхази, от
церквей Сиони и Анчисхати до театра марионеток Резо Габриадзе и серных бань, где купался сам Пушкин.

А ещё мы поднимемся к крепости Нарикала, посетим винный погреб XVII века и насладимся видами церкви Метехи, парка «Рике» и моста Мира прекрасного и замечательного города!

Описание экскурсии

Колорит Тбилиси Мы погрузим вас в атмосферу местного быта, покажем лучшие рестораны и расскажем увлекательные истории о названиях улиц. Вас ждёт осмотр главных достопримечательностей города:

  • от проспекта Руставели до улицы Коте Абхази;
  • от церквей Сиони и Анчисхати до театра марионеток Резо Габриадзе и серных бань, где купался сам Пушкин;
  • крепость Нарикала;
  • винный погреб XVII века;
  • церковь Метехи;
  • парк «Рике»;
  • мост Мира.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Проспект Руставели
  • Улица Коте Абхази
  • Храм Сиони
  • Церковь Анчисхати
  • Театр марионеток Резо Габриадзе
  • Серные бани
  • Крепость Нарикала
  • Винный погреб XVII века
  • Церковь Метехи
  • Парк «Рике»
  • Моста Мира
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дегустация вина - 20 лари (при покупке - бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Шота Руставели, 22
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
П
Полина
27 окт 2025
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Тбилиси с Леваном. Гид просто замечательный — рассказывал с душой, с любовью к родному городу, отвечал на все вопросы и делился интересными фактами, которые
не найдёшь в путеводителях. Были с бабушкой: гид немного поменял маршрут, чтобы ей было не тяжело ходить по узким улочкам вверх-вниз.
Отдельное удовольствие — дегустация грузинского вина и знакомство с Пашей. Прекрасный гид, отличное вино, душевная компания - это то, что нужно для того, чтобы экскурсия оставила море положительных эмоций, тёплых воспоминаний и огромное желание вернуться снова.

D
Diana
7 авг 2025
Очень понравилась экскурси, насыщенная, много нового узнали о Тбилиси и Грузии в целом. Обязательно рекомендуем к посещению! Гид Леван очень хорошо знает историю!

