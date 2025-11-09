Добраться из Грузии в Россию можно по-разному. Предлагаем не тратить энергию на поиски подходящего транспорта — закажите минивэн до Владикавказа.
Никаких неудобств с транспортировкой багажа, своевременное прибытие, профессионализм и вежливость водителей — лишь некоторые из преимуществ данного предложения. В качестве бонуса — эффектные виды с горных серпантинов!
Описание трансфер
Мы организуем для вас трансфер на комфортабельном микроавтобусе или минивэне. Наше кредо — надёжность и пунктуальность, безопасность и комфорт поездок. В наших автомобилях одинаково комфортно как взрослым, так и детям любого возраста. А опытные водители сделают всё, чтобы вы насладились поездкой и как следует рассмотрели горные панорамы: по договорённости можно будет сделать остановки на видовых площадках.
Организационные детали
- За рулём автомобиля будет один из наших водителей с опытом вождения по сложным горным дорогам
- В нашем автопарке — микроавтобусы и минивэны иностранного производства
- Общее время в пути (с учётом перехода границы) составит до 7 часов
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Коте Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 527 туристов
Гамарджоба генацвале! Меня зовут Арчи! Я и моя команда гидов организуем экскурсии по всей Грузии более 10 лет. Я видел много стран, но красоту родного края трудно с чем-либо сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Я постараюсь открыть Грузию такой, какой её вижу Я!Задать вопрос
