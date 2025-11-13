Если о парадных Сололаки знают многие, то дома и дворики Чугурети — для большинства закрытая книга.
Мы поможем вам проникнуть в этот мир, помнящий красоту ушедшей эпохи: прогуляемся по парадным с росписями и коваными лестницами, откроем их истории. А в финале заглянем в кинотеатр «Аполло» — шедевр стиля модерн.
Описание экскурсииКолоритные закоулки Чугурети Наш маршрут пройдет по улочкам и дворам бывшей немецкой колонии. Незаметно мы перейдем в Тифлис XIX века — с его уютными усадьбами и роскошными особняками, душевными дворами и доходными домами. Каковы парадные! Мы посетим 5 парадных, куда крайне сложно попасть обычному туристу. За дверьми вас будут ждать оригинальные росписи на стенах — где-то восстановленные, где-то — почти утерянные. А также мрамор, винтовые лестницы, витражи, лепнина и другие свидетельства былой роскоши, которые передадут дух старого Тбилиси. Дюжина историй о Тифлисе. В изящных парадных и двориках вас будут сопровождать трогательные истории: поговорим о немецких колонистах и росписях художника Телингатера, разберемся, какой след в архитектуре Тбилиси оставил Андреолетти, и вспомним печальную историю купца Чавчанидзе. Старинный кинотеатр «Аполло» В финале заглянем в здание, где располагался первый кинотеатр Тбилиси (и один из старейших в мире). Сейчас этот шедевр модерна закрыт для посещения — но мы, конечно же, осмотрим его не только снаружи, но и внутри.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улочки и дворы бывшей немецкой колонии
- 5 парадных
- Кинотеатр «Аполло»
Что включено
- Услуги гида
- Доступ в закрытые парадные
- Доступ в кинотеатр Аполло
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Саарбрюкенская площадь
Завершение: Марджанишвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
