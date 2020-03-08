95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по парадным старинных домов и отыскать самые фотогеничные уголки Сололаки и Мтацминды

Оксана
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Оксана – представитель гидов
Тбилиси открывается не каждому — чтобы понять характер города, нужен особый подход.

Приготовьтесь ненадолго заблудиться среди запутанных улочек некогда богатейшего района Тбилиси, заглянуть за фасады старинных особняков и услышать истории местных жителей.

Роскошные мраморные лестницы, уютные балкончики, ажурные решетки и красивейшие росписи — вы не только сохраните на фотоснимках тбилисские артефакты прошлых эпох, но и проникнетесь духом старого города.
16 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Свободы
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У этой экскурсии95 отзывов
4.86
Ускользающая красота Тбилиси
Ускользающая красота Тбилиси

Что вас ожидает

Архитектурные сокровища Сололаки
Перед вами предстанут фасады и извилистые улочки исторических кварталов Тбилиси — Мтацминды и Сололаки. Здесь расположились роскошные жилые дома, созданные по заказам купцов, промышленников и нефтяных магнатов, старинные школы, салоны и пансионаты, сохранившие остатки былого шика. Вы узнаете, кем были первые обитатели Сололаки и отыщете самые яркие места района: легендарный мавританский дом, особняк Берии, который местные обходили стороной, готическую гимназию, усадьбу «коньячного короля» и места, где жили Чайковский, Гумилев и Лермонтов. А еще мы наведаемся в антуражное кафе, расположенное в старинной квартире, чтобы выпить бокал вина, кофе или лимонад.

Старый Тбилиси в деталях
Мы прогуляемся по лабиринтам исторического центра в поисках парадных лестниц, интересных деталей архитектуры и удачных ракурсов для фотографий. Вы увидите и сохраните на снимках роскошные парадные, где сохранились изразцовые печи, метлахская плитка, витражи, ажурные кованые ограды, невероятной красоты росписи ручной работы, массивные мраморные ступени и резные двери.

По следам тбилисцев
Героями нашей прогулки станут небезызвестные тбилисцы прошлых эпох — владельцы особняков, светские львы и миллионеры, писатели, художники и другие представители богемы, которые жили и творили в Тбилиси. Вы узнаете о судьбах статусной интеллигенции, услышите нетривиальные истории о взлетах и падениях, несчастной любви и сказочном везении. А еще откроете секреты, спрятанные за дверями статных домов имперской и советской эпохи.

Кому подойдет прогулка

  • Путешественникам от 12 лет, которые уже изучили главные достопримечательности и хотят стать более продвинутыми знатоками Тбилиси.
  • Ценителям интересных ракурсов и антуражных локаций для фотографий.
  • Искателям секретных и неожиданных мест города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей дружной команды.
  • Экскурсия проводится в группах по 10 человек. Если на одно время записывается больше гостей, то мы разделяем их на две группы, и у каждой группы свой гид.
  • Оплата на месте в евро.
  • Рекомендуем прийти на место встречи за 5-10 минут до начала прогулки.
  • Прогулка пешеходная, поэтому обязательно подумайте об удобной одежде и обуви.
  • Не забудьте взять с собой фотоаппарат или зарядить телефон, упускать такие кадры очень жаль.
  • Напитки в кафе, которое мы посетим по пути, оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию можно провести и в индивидуальном формате (уточняйте в переписке с гидом).
  • Пожалуйста, если вы хотите попасть на экскурсию в день, недоступный для бронирования на сайте, напишите желаемую дату в личном сообщении гиду. С очень большой вероятностью мы сможем вам помочь.
  • На маршруте встречаются спуски и подъёмы, и как показывает практика — они могут быть утомительными для пожилых людей. Если вы бронируете экскурсию — будьте к этому готовы.
Ускользающая красота Тбилиси
Ускользающая красота Тбилиси
Ускользающая красота Тбилиси
Ускользающая красота Тбилиси
Ускользающая красота Тбилиси
Ускользающая красота Тбилиси
Ускользающая красота Тбилиси
Ускользающая красота Тбилиси
Ускользающая красота Тбилиси

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Оксана
Оксана
Мы молодая команда творческих друзей. Проникнувшись Тбилиси и прочувствовав дух города, мы решились показать его вам таким, каким он предстал перед нами. Для этого мы собирали интереснейшие факты, общались с коренными тбилисцами, исходили пешком, кажется, каждый уголок исторического центра в поисках городских артефактов и нашли их! Теперь ваша очередь вдохновиться атмосферой и духом этого чудесного города!
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95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Однозначно рекомендую!!! - для тех, кто интересуется архитектурой и историей. Оксана - человек с тонким художественным вкусом и мастерством вдохновенного рассказчика. Время на Экскурсии пролетело незаметно. Мы в Тбилиси 3й раз, но открыли для себя с Оксаной много новых интересных мест!
25 февраля 2020
Оксана, спасибо Вам большое за очень увлекательное путешествие! Да да, именно путешествие во времени, потому что невозможно глядя на такую ускользающую красоту не представлять кто жил и ходил по этим парадным! В Тбилиси мы в 6-ой раз и благодаря Вашей экскурсии открыли этот чудесный город с другой стороны!) Спасибо🙏💕
18 февраля 2020
Отличная экскурсия с потрясающем гидом, наслаждающимся и любящим своё дело, Оксаной по действительно ускользающей красоте Тбилиси!
5 февраля 2020
Потрясающая экскурсия! Очень душевно, очень познавательно, идеальный маршрут по симпатичнейшим уголкам Тбилиси, время пролетело незаметно. Замечательная Оксана - чудесный гид, влюблённый в своё дело, и эта любовь и интерес сразу передаётся слушателю. Очень рекомендую эту экскурсию! Хотя адреса большинства парадных можно найти в интернете, самостоятельно вы никогда не сможете прочувствовать всю атмосферу и увидеть важные детали.
13 января 2020
Спасибо Оксане за экскурсию, много всего увидели и услышали. Конечно, можно найти адреса парадных в интернете, но с гидом гулять намного удобнее. Тем более Оксана знает, как открыть то, что закрыто, и старается знакомится с жителями и узнавать истории, которых в интернете не найдёшь. Экскурсия очень насыщенная и географически, и информационно. Мне все очень понравилось. Мужу хотелось бы больше ярких запоминающихся историй, интриги, скандалы, расследования )) Таков уж современный потребитель, избалованный развлечениями. Можно было бы добавить пару пикантных историй для таких туристов, и тогда экскурсия понравится всем без исключения!
31 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия! Оксана - великолепный гид, увлечённый человек, неравнодушный к истории города. Благодаря Оксане нам открылись потаённые уголки старого Тбилиси, те места, в которые мы бы никогда не попали самостоятельно. Спасибо, Оксана, за то, что поделилась с нами секретами города!
4 сентября 2019
Кто хочет окунуться в историю города и увидеть как жили тбилиссичане, то эта экскурсия определенно создана для Вас
24 июля 2019
Экскурсия очень понравилась! Татьяна замечательный гид, прекрасный рассказчик и очень приятная девушка! Спасибо огромное- еще раз! Желаем ей успехов и процветания!
Ульяна
23 июля 2019
Экскурсию выбрали по просьбе дочери, довольным остались все. Татьяна открыла нам Тбилиси с новой стороны. Спасибо большое!!!!
21 июля 2019
Насыщенная экскурсия! Узнали много интересного!
Экскурсовод Татьяна — интересный рассказчик, знаток своего дела; всегда готова пойти навстречу.
Советуем всем!
Ещё 85 отзывов

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