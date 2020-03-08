95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурные сокровища Сололаки

Перед вами предстанут фасады и извилистые улочки исторических кварталов Тбилиси — Мтацминды и Сололаки. Здесь расположились роскошные жилые дома, созданные по заказам купцов, промышленников и нефтяных магнатов, старинные школы, салоны и пансионаты, сохранившие остатки былого шика. Вы узнаете, кем были первые обитатели Сололаки и отыщете самые яркие места района: легендарный мавританский дом, особняк Берии, который местные обходили стороной, готическую гимназию, усадьбу «коньячного короля» и места, где жили Чайковский, Гумилев и Лермонтов. А еще мы наведаемся в антуражное кафе, расположенное в старинной квартире, чтобы выпить бокал вина, кофе или лимонад.

Старый Тбилиси в деталях

Мы прогуляемся по лабиринтам исторического центра в поисках парадных лестниц, интересных деталей архитектуры и удачных ракурсов для фотографий. Вы увидите и сохраните на снимках роскошные парадные, где сохранились изразцовые печи, метлахская плитка, витражи, ажурные кованые ограды, невероятной красоты росписи ручной работы, массивные мраморные ступени и резные двери.

По следам тбилисцев

Героями нашей прогулки станут небезызвестные тбилисцы прошлых эпох — владельцы особняков, светские львы и миллионеры, писатели, художники и другие представители богемы, которые жили и творили в Тбилиси. Вы узнаете о судьбах статусной интеллигенции, услышите нетривиальные истории о взлетах и падениях, несчастной любви и сказочном везении. А еще откроете секреты, спрятанные за дверями статных домов имперской и советской эпохи.

Кому подойдет прогулка