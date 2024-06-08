Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру
Тут ни о чём не хочется думать — только смотреть по сторонам и не верить, что бывает такая красота, а небо может быть так близко. Мы доедем туда на машине и проведём запоминающийся вечер за разговорами у костра. Насладимся походной романтикой, а на следующий день прогуляемся до озера на высоте 2500 метров.
июн
июн
июл
июл
авг
авг
сен
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€200
Описание
Организационные детали
Для поездки вам понадобятся удобная одежда и обувь по погоде (при наличии — треккинговая). Вечером может быть прохладно, поэтому возьмите с собой тёплые вещи.
Программа тура по дням
Путь до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костра
Встречаемся в Тбилиси (выезд из любого другого города Грузии возможен и обсуждается заранее) и отправляемся в высокогорную деревушку Гомисмта, окружённую еловыми и пихтовыми лесами. Время в пути — 6-7 часов, в зависимости от количества остановок — их мы сделаем столько, сколько потребуется.
По прибытии в посёлок, расположенный на высоте более 2000 метров, чей горно-морской воздух благотворно влияет на здоровье, а виды гор и облаков — на душу, вместе приготовим походный ужин и разобьём лагерь. Мы научим желающих ставить палатки и разводить костёр. Проводим незабываемо красивый закат. А вечер проведём за единением с природой и тёплыми разговорами у потрескивающего огня, наслаждением походной романтикой и невероятными пейзажами.
Треккинг к озеру Чинчао
Сегодня встанем пораньше — в 07:00-08:00. Только представьте, как прекрасно сразу после пробуждения увидеть из палатки горы! Приготовим завтрак на костре, а после отправимся в поход к небольшому, но живописному высокогорному озеру Чинчао (около 10 км). После треккинга поедем назад в Тбилиси, по дороге — перекус и технические остановки. Отдохнувшие и полные впечатлений, вернёмся в город около 21:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси / Батуми, 09:00Завершение: Тбилиси, около 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.