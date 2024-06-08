Встречаемся в Тбилиси (выезд из любого другого города Грузии возможен и обсуждается заранее) и отправляемся в высокогорную деревушку Гомисмта, окружённую еловыми и пихтовыми лесами. Время в пути — 6-7 часов, в зависимости от количества остановок — их мы сделаем столько, сколько потребуется.

По прибытии в посёлок, расположенный на высоте более 2000 метров, чей горно-морской воздух благотворно влияет на здоровье, а виды гор и облаков — на душу, вместе приготовим походный ужин и разобьём лагерь. Мы научим желающих ставить палатки и разводить костёр. Проводим незабываемо красивый закат. А вечер проведём за единением с природой и тёплыми разговорами у потрескивающего огня, наслаждением походной романтикой и невероятными пейзажами.