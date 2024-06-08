В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Индивидуальный тур в Тбилиси

Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру

Гомисмта — небольшая уютная деревня на склонах гор, которую часто обнимают туманы и облака. Воздух здесь целебный, виды захватывают дух, а близость к природе успокаивает душу и мысли.

Тут ни о чём не хочется думать — только смотреть по сторонам и не верить, что бывает такая красота, а небо может быть так близко. Мы доедем туда на машине и проведём запоминающийся вечер за разговорами у костра. Насладимся походной романтикой, а на следующий день прогуляемся до озера на высоте 2500 метров.
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для поездки вам понадобятся удобная одежда и обувь по погоде (при наличии — треккинговая). Вечером может быть прохладно, поэтому возьмите с собой тёплые вещи.

Программа тура по дням

1 день

Путь до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костра

Встречаемся в Тбилиси (выезд из любого другого города Грузии возможен и обсуждается заранее) и отправляемся в высокогорную деревушку Гомисмта, окружённую еловыми и пихтовыми лесами. Время в пути — 6-7 часов, в зависимости от количества остановок — их мы сделаем столько, сколько потребуется.

По прибытии в посёлок, расположенный на высоте более 2000 метров, чей горно-морской воздух благотворно влияет на здоровье, а виды гор и облаков — на душу, вместе приготовим походный ужин и разобьём лагерь. Мы научим желающих ставить палатки и разводить костёр. Проводим незабываемо красивый закат. А вечер проведём за единением с природой и тёплыми разговорами у потрескивающего огня, наслаждением походной романтикой и невероятными пейзажами.

Путь до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костра
2 день

Треккинг к озеру Чинчао

Сегодня встанем пораньше — в 07:00-08:00. Только представьте, как прекрасно сразу после пробуждения увидеть из палатки горы! Приготовим завтрак на костре, а после отправимся в поход к небольшому, но живописному высокогорному озеру Чинчао (около 10 км). После треккинга поедем назад в Тбилиси, по дороге — перекус и технические остановки. Отдохнувшие и полные впечатлений, вернёмся в город около 21:00.

Треккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру Чинчао

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси / Батуми, 09:00
Завершение: Тбилиси, около 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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