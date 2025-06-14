Перезагрузка в ущелье Джута: треккинг с ночёвкой в палатках

Отправиться на выходные в Казбегский национальный парк и отведать хинкали с видом на вершины
Поехали с нами, оставив повседневные заботы, за перезагрузкой в ущелье Джута! Совершим треккинг по территории Казбегского национального парка, переночуем в горах под звёздным небом в палатках и, конечно, вкусно поедим.
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Устроим ужин на природе на живописной поляне у костра.

В меню: жареные хинкали, сыр, овощи, зелень, хлеб, чурчхела и вино! Будем наслаждаться вкусами и видами одновременно, да ещё и в ламповой компании единомышленников. Утро второго дня — в вашем распоряжении, чтобы вы смогли отдохнуть так, как хочется вам. Желающие смогут прокатиться на лошадях, помедитировать, выспаться и прогуляться по ущелью. Всё необходимое снаряжение предоставляется.

Перезагрузка в ущелье Джута: треккинг с ночёвкой в палатках
Перезагрузка в ущелье Джута: треккинг с ночёвкой в палатках
Перезагрузка в ущелье Джута: треккинг с ночёвкой в палатках
Ближайшие даты:
14
июн21
июн28
июн5
июл12
июл19
июл26
июл
Время начала: 07:15

Описание тура

Организационные детали

Обязательно нужно взять удобную обувь и тёплую одежду. Также вам пригодится маленький рюкзак, термос.

Так как это активный тур на природе, на маршрут не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения и сильного похмелья. Гид имеет право отказать вам в участии.

Проживание. 2-, 3-местные современные палатки. Расселение по гендерному признаку. Семьи и пары живут вместе. Спальники и коврики для палаток предоставляются. Обратите внимание, что условия походные (городского душа и туалета нет).

Питание. Включено: ужин на природе в первый день, 1 литр вина на человека и питьевая вода. В меню на ужин: хинкали, грузинский салат из овощей, свежая зелень, шоти, сыр, чурчхела. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Кроссовер или минивэн.

Дети. 18+.

Уровень сложности. Тур активный с прогулками и проживанием в палатках. Подойдёт любителям природы и походов. Запланирован треккинг на 14 км с небольшим подъёмом в гору (новички справляются). Снаряжение нести не надо.

Программа тура по дням

1 день

День на природе в горах Грузии

Рано утром встречаемся в центре Тбилиси. Рекомендуем плотно позавтракать дома, так как первый приём пищи у нас будет только в 12:30. Выезжаем в северный регион Мцхета-Мтианети, проедем по Военно-Грузинской дороге и остановимся на панорамной площадке у Жинвальского водохранилища и у Арки Дружбы.

На обед заедем в традиционный ресторан недалеко от посёлка Сно. Здесь и начнётся пешая часть маршрута. Подкрепимся и отправимся в треккинг среди вершин и потрясающих пейзажей — всего 14 км. Займёт около 4 часов. Мы никуда не торопимся, идём в комфортном для всех темпе и наслаждаемся отдыхом на природе.

К 18:00 дойдём до посёлка Джута, где завершится пешая часть нашего маршрута. Установим палатки, расселимся и отдохнём. К 20:00 будет готов ужин. Вы отведаете грузинских блюд: жареных хинкали, крестьянского салата из овощей, шоти, зелень и белого вина с сыром. На десерт — чурчхела.

День на природе в горах ГрузииДень на природе в горах ГрузииДень на природе в горах ГрузииДень на природе в горах ГрузииДень на природе в горах ГрузииДень на природе в горах ГрузииДень на природе в горах ГрузииДень на природе в горах ГрузииДень на природе в горах ГрузииДень на природе в горах Грузии
2 день

Время для себя в горах

Утро в горах прекрасно! Насладимся этим моментом, полюбуемся пейзажами и просто отдохнём. Позавтракать вы сможете в аутентичном кафе неподалёку. До 12:00 у вас будет свободное время. Вы сами сможете выбрать, чем хотите заняться: поваляться в палатке, помедитировать, прогуляться. Для желающих организуем конную поездку до озера (за доплату, бронирование заранее).

В Тбилиси приедем ближе к вечеру.

Время для себя в горахВремя для себя в горахВремя для себя в горахВремя для себя в горахВремя для себя в горах

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€183
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в палатке
  • Личное снаряжение: спальники с ковриками
  • Общее снаряжение для лагеря
  • Ужин в 1-й день, 1 литр вина на человека и вода
  • Все переезды по программе
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси (места встречи) и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Прогулка на лошадях (бронирование заранее)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, площадь Первой Республики (Революции роз), 7:15
Завершение: Тбилиси, площадь Первой Республики (Революции роз), 16:30-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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