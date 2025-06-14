Описание тура
Организационные детали
Обязательно нужно взять удобную обувь и тёплую одежду. Также вам пригодится маленький рюкзак, термос.
Так как это активный тур на природе, на маршрут не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения и сильного похмелья. Гид имеет право отказать вам в участии.
Проживание. 2-, 3-местные современные палатки. Расселение по гендерному признаку. Семьи и пары живут вместе. Спальники и коврики для палаток предоставляются. Обратите внимание, что условия походные (городского душа и туалета нет).
Питание. Включено: ужин на природе в первый день, 1 литр вина на человека и питьевая вода. В меню на ужин: хинкали, грузинский салат из овощей, свежая зелень, шоти, сыр, чурчхела. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Кроссовер или минивэн.
Дети. 18+.
Уровень сложности. Тур активный с прогулками и проживанием в палатках. Подойдёт любителям природы и походов. Запланирован треккинг на 14 км с небольшим подъёмом в гору (новички справляются). Снаряжение нести не надо.
Программа тура по дням
День на природе в горах Грузии
Рано утром встречаемся в центре Тбилиси. Рекомендуем плотно позавтракать дома, так как первый приём пищи у нас будет только в 12:30. Выезжаем в северный регион Мцхета-Мтианети, проедем по Военно-Грузинской дороге и остановимся на панорамной площадке у Жинвальского водохранилища и у Арки Дружбы.
На обед заедем в традиционный ресторан недалеко от посёлка Сно. Здесь и начнётся пешая часть маршрута. Подкрепимся и отправимся в треккинг среди вершин и потрясающих пейзажей — всего 14 км. Займёт около 4 часов. Мы никуда не торопимся, идём в комфортном для всех темпе и наслаждаемся отдыхом на природе.
К 18:00 дойдём до посёлка Джута, где завершится пешая часть нашего маршрута. Установим палатки, расселимся и отдохнём. К 20:00 будет готов ужин. Вы отведаете грузинских блюд: жареных хинкали, крестьянского салата из овощей, шоти, зелень и белого вина с сыром. На десерт — чурчхела.
Время для себя в горах
Утро в горах прекрасно! Насладимся этим моментом, полюбуемся пейзажами и просто отдохнём. Позавтракать вы сможете в аутентичном кафе неподалёку. До 12:00 у вас будет свободное время. Вы сами сможете выбрать, чем хотите заняться: поваляться в палатке, помедитировать, прогуляться. Для желающих организуем конную поездку до озера (за доплату, бронирование заранее).
В Тбилиси приедем ближе к вечеру.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€183
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в палатке
- Личное снаряжение: спальники с ковриками
- Общее снаряжение для лагеря
- Ужин в 1-й день, 1 литр вина на человека и вода
- Все переезды по программе
- Работа гида
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси (места встречи) и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Прогулка на лошадях (бронирование заранее)