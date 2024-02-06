Побывать в поселении немецких колонистов, увидеть необычный каньон и окунуться в мир горных пейзажей
Вы посетите немецкое поселение Элизабетталь и познакомитесь с культурой и традициями местных жителей, заглянете в гости к виноделу (его винам нет равных в Грузии!) и полюбуетесь одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей страны — Дашбашским каньоном.
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Описание
Что вас ожидает
Элизабетталь
Первым делом отправимся с вами в Элизабетталь — поселение, основанное немецкими колонистами в 1818 году. Они привезли с собой свою культуру, язык и традиции, занялись здесь сельским хозяйством, развивали промышленность, сохраняя свою идентичность на протяжении многих поколений. Вы познакомитесь с их историей, обычаями и кулинарными особенностями, узнаете, в честь кого названо поселение и кто пригласил сюда немцев.
Также мы заедем в гости к одному из местных жителей — виноделу. В погребах, оставшихся от немцев, он делает необычные вина, которых нигде больше нет. По желанию за отдельную плату вы сможете их продегустировать.
Дашбашский каньон
Во второй части программы вас ждёт знакомство с уникальным каньоном, известным своими необычными геологическими образованиями. Вы увидите каменные столбы и пилоны, созданные природой в результате эрозии и воздействия ветра и воды на мягкие горные породы. Эти формации создают неповторимый ландшафт! Природа вокруг восхитительна: вы окунётесь в мир горных пейзажей, зелёных долин, кристально чистых рек и необъятных просторов.
Мы расскажем, как был образован каньон и какая рыба в нём водится. Покажем вам частное форелевое хозяйство, где можно будет порыбачить, если захотите.
Организационные детали
- Начало и окончание экскурсии — около вашего отеля в Тбилиси. Поездка проходит на комфортабельном седане, хэтчбеке или минивэне в зависимости от количества участников.
- Отдельно оплачивается вход в каньон Дашбаш, к водопадам и на мост — 49 лари/чел., а также дегустация вина и рыбалка (по желанию)
- Предусмотрена остановка на обед (по желанию). Еда в стоимость не входит.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.