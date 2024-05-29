Каньон Дашбаши – экскурсии в Тбилиси

Найдено 14 экскурсий в категории «Каньон Дашбаши» в Тбилиси, цены от €45, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
7 часов
5 отзывов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7851 за человека
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Побывать в поселении немецких колонистов, увидеть необычный каньон и окунуться в мир горных пейзажей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 7 чел.
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Побывать в живописных нетронутых уголках Грузии, а также посетить горный монастырь Шавнабада
Начало: На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 65 за человека
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
40 отзывов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант: незабываемые впечатления
Запланируйте поездку в сердце Картли, чтобы увидеть дивные водопады и пройтись по стеклянному мосту, соединяющему историю с современностью
Начало: Г. Тбилиси улица Галактиона Табидзе №1
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$50 за человека
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
7 часов
6 отзывов
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Поездка из Тбилиси на автобусе к чуду инженерной и архитектурной мысли
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10050 за человека
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
6 отзывов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
186 за всё до 3 чел.
Каньон Дашбаши из Тбилиси (групповой тур)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Каньон Дашбаши из Тбилиси (групповой тур)
Начало: Вахтанг Горгасали № 3, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$50 за человека
Дашбашские каньоны, бриллиант в небе и «Золотой век»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Дашбашские каньоны, бриллиант в небе и «Золотой век»
Начало: Тбилиси, ул. Абано, №15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$45 за человека
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Начало: Ул. Пушкина, 1
Расписание: ежедневно в 09:00 и в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от $140 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
28 отзывов
Путешествие по каньону Дашбаши и мосту-бриллианту
Исследуйте красоты Картли, включая величественный каньон и захватывающий стеклянный мост, с групповой экскурсией из Тбилиси
Начало: На площади Свободы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6051 за человека
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Высокогорная деревня, водопады и кофе на бриллиантовом мосту
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8048 за человека
Частный тур Каньон Дашбаши из Тбилиси
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Частный тур Каньон Дашбаши из Тбилиси
Начало: Вахтанг Горгасали № 3, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $175 за всё до 3 чел.
Частный тур в каньон Дашбаши, озеро Паравани, монастырь Фока
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Частный тур в каньон Дашбаши, озеро Паравани, монастырь Фока
Начало: Улица Вахтанг Горгасали № 1
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $199 за всё до 3 чел.
Дашбаши - истинные красоты Грузии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Дашбаши - истинные красоты Грузии
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$140 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
    Мы остались очень довольны экскурсией с гидом Владимиром в Дашбашский каньон. Стеклянный мост через каньон, потрясающие виды у каньона и
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    природа Грузии незабываемы. Наш гид оказался приятным собеседником и хорошим фотографом, по дороге устроил нам небольшой пикник с кофе и рекомендовал ресторан для обеда. Спасибо!

    Мы остались очень довольны экскурсией с гидом Владимиром в Дашбашский каньон. Стеклянный мост через каньон, потрясающие
  • M
    Maliya
    27 мая 2024
    Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
    Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩 Экскурсии одна лучше другой, но это путешествие на бриллиантовый мост
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    и каньен Дашбаши, головокружительная поездка на велосипеде над пропастью несомненно запомнится мне на долгие годы! Всё было идеально. Организация на высшем уровне. 👌 Водитель приветливый и опытный, останавливался даже в не запланированных местах для наших фотосессий! 💃🤸‍♀️ Гид у нас был самый лучший из всех, с кем мне доводилось встречаться. Джимми очень весёлый, талантливый и остроумный рассказчик. Заскучать шансов не было от слова совсем. Всю дорогу мы дружно общались, знакомились, учили слова на грузинском языке. Много новой и полезной информации, интересных фактов, увлекательных историй поведал он нам. А еще он отличный фотограф! Спасибо всем причастным, организатора Вику за этот увлекательный тур. Я в восторге!!! 🫶🩷🫶

    Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, несмотря на туман, впечатления остались огромные, это восторг от моста, от красоты каньона, просто потрясающее
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    впечатление. Количество человек в группе оказалось только двое, я и муж 😊, Но …. водитель Ливан, прошу заранее прощение, если неправильно указала имя, отлично справился с задачей гида, за это отдельное спасибо. И вообще спасибо организаторам. Не раз будем пользоваться вашими услугами.

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
    Хочу поблагодарить за чудесную поездку организаторов и гида Карена в частности. Проехались по красивейшим местам южной Грузии, побывали в гостях у немца-винодела, вкусно пообедали в уютном заведении. Одгазначно рекомендую!
    Хочу поблагодарить за чудесную поездку организаторов и гида Карена в частности. Проехались по красивейшим местам южнойХочу поблагодарить за чудесную поездку организаторов и гида Карена в частности. Проехались по красивейшим местам южнойХочу поблагодарить за чудесную поездку организаторов и гида Карена в частности. Проехались по красивейшим местам южной
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Экскурсия понравилась. Водитель вёл машину очень аккуратно, по дороге рассказывал о достопримечательностях. На обратном пути завёз нас на водохранилище и
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    в немецкую деревню. Были небольшие проблемы с автомобилем, но водитель сделал все, чтобы мы не испытали неудобств. Организация экскурсии отличная. Спасибо фирме и лично водителю за отлично проведённый день в красивом месте.

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Все очень понравилось! Нам выделили отдельную машину с водителем Ливаном. Доехали комфортно, все по нашим пожеланиям было, где хотим остановится
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    по дороге, сделать фото. Интересные истории от Ливана и рассказ как живут в Грузии от самого местного жителя и это совсем не то, что вы прочитаете в интернете!! Сам мост интересный, любителям экстрима можно прокатится на велосипеде по канату! Природа впечатляет. Мы не смогли спустится вниз к водопадам, было закрыто, но нам хватило эмоций и от самого каньон и моста! Рекомендую к посещению, получите эмоции и красивые фото.

  • В
    Владимир
    8 мая 2024
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Ездили с гидом Вовой. Отличнейший маршрут. Очень красивые места по всей дороге. Каньон впечатляет, хоть и потерял оттенок нетронутости.
  • Р
    Роман
    8 мая 2024
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    7 мая планировали экскурсию в каньон Дашбаши. Накануне с нами связался организатор и, тк были плохие погодные условия (дождь, при
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    котором не пускают на мост и каньоны), предложил другой вариант - экскурсия в Кахетию с посещением виноделен и Алазанской долины. Мы согласились и не прогадали. Гид Вова - прекрасный человек и специалист. Многое рассказал про Грузию, её историю и культуру. В поездке предлагал разные варианты для посещения, красивые видовые места. Нигде не торопил, всегда предлагал время "на погулять". В винокурнях, наряду с их экскурсоводами, дополнительно рассказывал о вине. Девушка из нашей компании раньше была на похожей экскурсии, но она отметила, что столько мест и историй как с Вовой там не было. В общем, в какую бы экскурсию вы не отправились с Вовой - скучать вы не будете)

  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Очень понравилось. Красота Грузии поражает!
  • Т
    Таиьяна
    29 апреля 2024
    Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
    Вид захватывающий, понравится тем, кто любит визуальную красоту и экстрим.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Каньон Дашбаши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
  2. Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
  3. На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
  4. Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
  5. Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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