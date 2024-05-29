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и каньен Дашбаши, головокружительная поездка на велосипеде над пропастью несомненно запомнится мне на долгие годы! Всё было идеально. Организация на высшем уровне. 👌 Водитель приветливый и опытный, останавливался даже в не запланированных местах для наших фотосессий! 💃🤸‍♀️ Гид у нас был самый лучший из всех, с кем мне доводилось встречаться. Джимми очень весёлый, талантливый и остроумный рассказчик. Заскучать шансов не было от слова совсем. Всю дорогу мы дружно общались, знакомились, учили слова на грузинском языке. Много новой и полезной информации, интересных фактов, увлекательных историй поведал он нам. А еще он отличный фотограф! Спасибо всем причастным, организатора Вику за этот увлекательный тур. Я в восторге!!! 🫶🩷🫶