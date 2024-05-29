1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
7 часов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
78€51 за человека
Индивидуальная
8 часов
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Побывать в поселении немецких колонистов, увидеть необычный каньон и окунуться в мир горных пейзажей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Побывать в живописных нетронутых уголках Грузии, а также посетить горный монастырь Шавнабада
Начало: На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €65 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант: незабываемые впечатления
Запланируйте поездку в сердце Картли, чтобы увидеть дивные водопады и пройтись по стеклянному мосту, соединяющему историю с современностью
Начало: Г. Тбилиси улица Галактиона Табидзе №1
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$50 за человека
скидка
50%
Групповая
7 часов
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Поездка из Тбилиси на автобусе к чуду инженерной и архитектурной мысли
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100€50 за человека
Фотопрогулка
8 часов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
€186 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Каньон Дашбаши из Тбилиси (групповой тур)
Начало: Вахтанг Горгасали № 3, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$50 за человека
Групповая
8 часов
Дашбашские каньоны, бриллиант в небе и «Золотой век»
Начало: Тбилиси, ул. Абано, №15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$45 за человека
Индивидуальная
9 часов
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Начало: Ул. Пушкина, 1
Расписание: ежедневно в 09:00 и в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от $140 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
Путешествие по каньону Дашбаши и мосту-бриллианту
Исследуйте красоты Картли, включая величественный каньон и захватывающий стеклянный мост, с групповой экскурсией из Тбилиси
Начало: На площади Свободы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60€51 за человека
скидка
40%
Мини-группа
8 часов
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Высокогорная деревня, водопады и кофе на бриллиантовом мосту
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
80€48 за человека
Индивидуальная
9 часов
Частный тур Каньон Дашбаши из Тбилиси
Начало: Вахтанг Горгасали № 3, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Частный тур в каньон Дашбаши, озеро Паравани, монастырь Фока
Начало: Улица Вахтанг Горгасали № 1
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дашбаши - истинные красоты Грузии
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$140 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman29 мая 2024Мы остались очень довольны экскурсией с гидом Владимиром в Дашбашский каньон. Стеклянный мост через каньон, потрясающие виды у каньона и
- MMaliya27 мая 2024Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩 Экскурсии одна лучше другой, но это путешествие на бриллиантовый мост
- ТТатьяна24 мая 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась, несмотря на туман, впечатления остались огромные, это восторг от моста, от красоты каньона, просто потрясающее
- ААнна20 мая 2024Хочу поблагодарить за чудесную поездку организаторов и гида Карена в частности. Проехались по красивейшим местам южной Грузии, побывали в гостях у немца-винодела, вкусно пообедали в уютном заведении. Одгазначно рекомендую!
- ЛЛюдмила13 мая 2024Экскурсия понравилась. Водитель вёл машину очень аккуратно, по дороге рассказывал о достопримечательностях. На обратном пути завёз нас на водохранилище и
- ЕЕкатерина11 мая 2024Все очень понравилось! Нам выделили отдельную машину с водителем Ливаном. Доехали комфортно, все по нашим пожеланиям было, где хотим остановится
- ВВладимир8 мая 2024Ездили с гидом Вовой. Отличнейший маршрут. Очень красивые места по всей дороге. Каньон впечатляет, хоть и потерял оттенок нетронутости.
- РРоман8 мая 20247 мая планировали экскурсию в каньон Дашбаши. Накануне с нами связался организатор и, тк были плохие погодные условия (дождь, при
- ССветлана3 мая 2024Очень понравилось. Красота Грузии поражает!
- ТТаиьяна29 апреля 2024Вид захватывающий, понравится тем, кто любит визуальную красоту и экстрим.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Каньон Дашбаши»
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