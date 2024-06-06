Древняя Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе
Погрузиться в историю и культуру Грузии поможет наша насыщенная программа.
За один день вы увидите и древние памятники, и средневековые сооружения, и живописные горные пейзажи. Будет возможность прикоснуться и к событиям 20 века в музее Сталина в Гори, где он родился. Ну и конечно, мы отвезём вас в хороший ресторан: национальная кухня дополнит погружение в Грузию!
4.75
8 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Монастырь Джвари 7 века. Здесь вы не только услышите историю этой православной святыни, но и полюбуетесь видами на горы и долины.
Гори. Музей Сталина. Вы окунётесь в советскую историю Грузии и увидите личные вещи Сталина, фотографии, документы и кровать, на которой он умер.
Уплисцихе. Древний пещерный город, расположенный в каньоне реки Мтхари. Мы исследуем жилища и храмы, вырезанные прямо в скальных образованиях.
Обед в ресторане (по желанию). Неотъемлемая часть путешествия! Вы отдохнёте и оцените местную кухню.
Город Мцхета. Одна из древнейших столиц Грузии с впечатляющим историческим и архитектурным наследием. Вы побываете в храме Светицховели, прогуляетесь по узким улочкам и площадям и насладитесь атмосферой старого города.
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter.
Дополнительно оплачиваются (по желанию):
Обед
Вход в музей Сталина — 15 лари
Посещение Уплисцихе — 15 лари
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ованеса Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
NIKA — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 710 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Николай. Люблю свою страну и люблю смотреть во влюблённые глаза гостей моей страны. О Грузии и грузинах знаю не понаслышке, а с самого детства. В туризме читать дальше
работаю более 5 лет, и главное вознаграждение для меня — это частичка любви к моей стране, которую вы увозите с собой. Работаю с командой таких же увлечённых гидов, как я. Ждём вас в гости!
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Елена
6 июня 2024
Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить целый день, чтобы увидеть пещерный город и изумительную Мцхету. Не понравился только ресторан, где остановились пообедать. Неоправданно высокие цены, а главное, не ВКУСНО.
Алтай
27 мая 2024
Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.
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Виктория
15 мая 2024
Гид, к сожалению, не понравилась. Девушка (Лала вроде) по Характеру строгая, на вопросы отвечает не хотя или сарказмом. Водитель хороший.
Но именно к такому бы гиду не пошла больше, слишком строгая /серьезная:(
Мария
9 мая 2024
Мне всегда кажется, что меня сложно удивить) но, это было очень красиво🥰
Диана
9 апр 2024
Это звучит как удивительный опыт! С Джимми и Георгием мы провели незабываемую экскурсию. Джимми просто уникален как гид - интересно, весело и очень познавательно. Георгий же уверенно и безопасно водил нас во время поездки. Всё было просто замечательно, я настоятельно рекомендую этот тур! 💕💕💕
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NIKA
9 апр 2024
Все просто отлично, гид, водитель! Спасибо!
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Boris
9 апр 2024
Наша экскурсия была незабываемой благодаря удивительному гиду! Утром нас встретил Николай, который организовал всё на высшем уровне. Спасибо за такой интересный и насыщенный день! 👍
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Михаил
9 апр 2024
Экскурсия была невероятной! Узнал много интересного об истории монастыря Джвари, музей Сталина оставил глубокие впечатления. Пещерный город Уплисцихе просто поражает своей древностью. Обед в ресторане стал приятным отдыхом, а в Мцхете прогулка по старинным улочкам добавила экскурсии особый шарм. Очень доволен этим днем!
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