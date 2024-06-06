Погрузиться в историю и культуру Грузии поможет наша насыщенная программа. За один день вы увидите и древние памятники, и средневековые сооружения, и живописные горные пейзажи. Будет возможность прикоснуться и к событиям 20 века в музее Сталина в Гори, где он родился. Ну и конечно, мы отвезём вас в хороший ресторан: национальная кухня дополнит погружение в Грузию!

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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Джвари 7 века. Здесь вы не только услышите историю этой православной святыни, но и полюбуетесь видами на горы и долины.

Гори. Музей Сталина. Вы окунётесь в советскую историю Грузии и увидите личные вещи Сталина, фотографии, документы и кровать, на которой он умер.

Уплисцихе. Древний пещерный город, расположенный в каньоне реки Мтхари. Мы исследуем жилища и храмы, вырезанные прямо в скальных образованиях.

Обед в ресторане (по желанию). Неотъемлемая часть путешествия! Вы отдохнёте и оцените местную кухню.

Город Мцхета. Одна из древнейших столиц Грузии с впечатляющим историческим и архитектурным наследием. Вы побываете в храме Светицховели, прогуляетесь по узким улочкам и площадям и насладитесь атмосферой старого города.

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter.

Дополнительно оплачиваются (по желанию):

Обед

Вход в музей Сталина — 15 лари

Посещение Уплисцихе — 15 лари

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.