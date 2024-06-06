Один день в Грузии. Путешествие в группе

Древняя Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе
Погрузиться в историю и культуру Грузии поможет наша насыщенная программа.

За один день вы увидите и древние памятники, и средневековые сооружения, и живописные горные пейзажи. Будет возможность прикоснуться и к событиям 20 века в музее Сталина в Гори, где он родился. Ну и конечно, мы отвезём вас в хороший ресторан: национальная кухня дополнит погружение в Грузию!
4.75
8 отзывов
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Джвари 7 века. Здесь вы не только услышите историю этой православной святыни, но и полюбуетесь видами на горы и долины.

Гори. Музей Сталина. Вы окунётесь в советскую историю Грузии и увидите личные вещи Сталина, фотографии, документы и кровать, на которой он умер.

Уплисцихе. Древний пещерный город, расположенный в каньоне реки Мтхари. Мы исследуем жилища и храмы, вырезанные прямо в скальных образованиях.

Обед в ресторане (по желанию). Неотъемлемая часть путешествия! Вы отдохнёте и оцените местную кухню.

Город Мцхета. Одна из древнейших столиц Грузии с впечатляющим историческим и архитектурным наследием. Вы побываете в храме Светицховели, прогуляетесь по узким улочкам и площадям и насладитесь атмосферой старого города.

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter.

Дополнительно оплачиваются (по желанию):

  • Обед
  • Вход в музей Сталина — 15 лари
  • Посещение Уплисцихе — 15 лари

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€27
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ованеса Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
6 июня 2024
Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить целый день, чтобы увидеть пещерный город и изумительную Мцхету.
Не понравился только ресторан, где остановились пообедать. Неоправданно высокие цены, а главное, не ВКУСНО.
Алтай
27 мая 2024
Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.
Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.
В
15 мая 2024
Гид, к сожалению, не понравилась. Девушка (Лала вроде) по Характеру строгая, на вопросы отвечает не хотя или сарказмом. Водитель хороший.

Но именно к такому бы гиду не пошла больше, слишком строгая /серьезная:(
Мария
9 мая 2024
Мне всегда кажется, что меня сложно удивить) но, это было очень красиво🥰
Диана
9 апр 2024
Это звучит как удивительный опыт! С Джимми и Георгием мы провели незабываемую экскурсию. Джимми просто уникален как гид - интересно, весело и очень познавательно. Георгий же уверенно и безопасно водил нас во время поездки. Всё было просто замечательно, я настоятельно рекомендую этот тур! 💕💕💕
N
9 апр 2024
Все просто отлично, гид, водитель! Спасибо!
B
9 апр 2024
Наша экскурсия была незабываемой благодаря удивительному гиду! Утром нас встретил Николай, который организовал всё на высшем уровне. Спасибо за такой интересный и насыщенный день! 👍
М
9 апр 2024
Экскурсия была невероятной! Узнал много интересного об истории монастыря Джвари, музей Сталина оставил глубокие впечатления. Пещерный город Уплисцихе просто поражает своей древностью. Обед в ресторане стал приятным отдыхом, а в Мцхете прогулка по старинным улочкам добавила экскурсии особый шарм. Очень доволен этим днем!

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