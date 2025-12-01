Знакомство с Тбилиси через призму его потрясающей архитектуры.
Мы погрузимся в атмосферу прошлого, узнаем во время прогулки скрытые детали роскошных особняков середины 19 начала 20 вв и тбилисских двориков в исторических кварталах Сололаки и Мтацминда, а также невероятные истории людей, которые жили и живут здесь.
Осмотрим не только парадные известных домов европейской части города, но и заглянем в скрытые дворики района.
Описание экскурсии
Приглашаю вас на увлекательную прогулку по историческому центру Тбилиси — живописным районам Сололаки и Мтацминда. Этот маршрут — не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени, которое откроет перед вами душу старого города, его скрытые сокровища и удивительные истории. Здесь, среди узких улочек и старинных зданий, сохранился тот самый аутентичный дух Тбилиси, который невозможно найти в стандартных путеводителях. Что вас ждет? Мы пройдемся по некогда фешенебельным кварталам, где расположились роскошные жилые дома и доходные здания конца XIX – начала XX веков. Вы увидите старинные школы, пансионаты и особняки, которые до сих пор хранят следы былого величия. Вас поразит разнообразие архитектурных деталей: изящные балконы с коваными перилами, мраморные лестницы, итальянское терраццо, цветные стеклянные витражи и потрясающие росписи ручной работы, созданные мастерами прошлого. Мы заглянем в знаменитые итальянские дворики и парадные, каждая из которых — как отдельная история, застывшая в камне. Я покажу вам самые фотогеничные уголки Тбилиси — места, которые станут идеальным фоном для ваших снимков. Более того, я с радостью помогу вам сделать памятные фотографии, чтобы вы могли увезти с собой не только впечатления, но и красивые кадры.
Истории домов и людей
На нашей прогулке вы узнаете, кому принадлежали эти великолепные особняки, кто их строил и кто в них жил. Я расскажу о судьбах известных русских и грузинских писателей, поэтов, художников, композиторов и актеров, которые оставили свой след в истории города. Вы услышите о том, как жили здесь в эпоху расцвета, и кто обитает в этих домах сегодня. Мы также затронем непростые темы: почему многие здания находятся в ветхом или аварийном состоянии, с какими трудностями сталкивается Тбилиси в вопросах реставрации и сохранения памятников всемирного наследия. Эти разговоры помогут вам глубже понять, как прошлое и настоящее переплетаются в судьбе города.
Секретные места и дух Тбилиси
Этот маршрут — не просто прогулка по известным достопримечательностям. Я открою для вас секретные уголки, которые редко попадают в поле зрения туристов. Мы заглянем туда, где время будто остановилось, и почувствуем, как дышит старый Тбилиси. Через истории домов и их обитателей я расскажу вам историю города — живую, человеческую, полную деталей и эмоций. Почему стоит пойти? Эта экскурсия — возможность не просто увидеть Тбилиси, но и влюбиться в него. Вы почувствуете его уникальный характер, вдохновленный смешением культур, эпох и судеб. Здесь каждый дом — это книга, которую мы будем читать вместе, страница за страницей. Важная информация: Прогулка пешеходная, поэтому обязательно подумайте об удобной обуви и одежде. На маршруте встречаются спуски и подъемы, и как показывает практика, они могут быть утомительными для пожилых людей. Если вы бронируете экскурсию, будьте к этому готовы.
Каждый день в 11.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом, в котором жил Микаэл Таривердиев
- Дом писателей
- Мавританский дом Николая Калантарова
- Дом мадам Бозарджянц
- Особняк Берии
- Сквер Ладо Гудиашвили
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы, напитки в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 2/4 Шота Руставели
Завершение: Сквер Ладо Гудиашвили (Lado Gudiashvili Square)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 23 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Прогулка пешеходная
- Поэтому обязательно подумайте об удобной обуви и одежде. На маршруте встречаются спуски и подъемы
- И как показывает практика
- Они могут быть утомительными для пожилых людей. Если вы бронируете экскурсию
- Будьте к этому готовы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
