Музыкальные – экскурсии в Тбилиси

Найдено 7 экскурсий в категории «Музыкальные» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Тбилиси - душевно и зажигательно
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
2625 отзывов
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Мастер-класс по грузинским танцам
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
«Я встречу вас в отеле и отвезу в танцевальную студию, где сама уже много лет занимаюсь грузинскими танцами»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от 120 за всё до 20 чел.
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
«Все это время для вас будет выступать ансамль: играть на музыкальных инструментах и исполнять песни в традиционной технике, признанной ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
420 за всё до 4 чел.
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
1 отзыв
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Познакомиться с грузинским фольклором и традициями гостеприимства
Начало: В районе улицы Шардени
«В сопровождении профессионального хореографа вы разучите основные движения, а опытные танцоры ансамбля покажут два зажигательных танцевальных номера»
Расписание: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
180 за человека
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
«Отправимся на улицу Красильную и заглянем в Музей музыкальных инструментов, где вы не только рассмотрите их, но и услышите»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
5043 за человека
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
«Вас ждут 5 часов наслаждения от города вперемешку с красивыми видами, отличной музыкой и превосходным настроением»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
300 за всё до 2 чел.
По ночному Тбилиси - на спорткаре
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
По ночному Тбилиси - на спорткаре
Прокатиться по городу с ветерком и послушать живую музыку с бокалом грузинского вина
Начало: На площади Свободы
«И конечно же, вас ждёт дегустация вина с грузинскими сладостями и живая музыка под гитару»
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
60 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
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    Прошли по всем местам вместе 2.5-летней дочке, которой тоже всё понравилось: и ходить по узким улочкам, и летать на фуникулёре над рекой Курой, и посидеть на расписном ковре в старом городе:) Спасибо, будем рекомендовать друзьям!

  • L
    Leonid
    4 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не
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    заметно. Завели по мимо исторических мест, ещё и пекарню с прекрасной выпечкой, а в конце очень красочно и вкусно продегустировали вино, молодой человек наливал и рассказывал про вино и тосты все это с юмором.

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Очень приятная Мариам, легко и душевно, спасибо большое за проведённое вместе время!
  • Е
    Евгения
    6 мая 2024
    Мастер-класс по грузинским танцам
    Участие в мастер-классе по грузинским танцам было невероятным и захватывающим опытом! Мы посетили мероприятие группой из 6 девушек, и все
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    получили огромное удовольствие от изучения этой удивительной культуры через ее танцы. Профессиональный танцор помог нам освоить технику и стилистику одного грузинского танца, а атмосфера была полна энергии и радости. Нас снимали, фотографировали и угощали вином и закусками. Мастер-класс оставил во всех нас незабываемые впечатления и вдохновил на новые танцевальные подвиги! Благодарим организаторов за такой потрясающий опыт!

  • Н
    Наталья
    24 февраля 2024
    Мастер-класс по грузинским танцам
    Прекрасно провели время. Множество позитивных эмоций. Эти впечатления прекрасно дополняют поездку в Тбилиси и знакомство с культурой Страны. Множество наших
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    улыбок во время репетиции, адаптированные под нас не сложные движения и потрясающий результат в виде видео на память нашего танца в национальных костюмах. Замечательно провели время!

  • Д
    Дамеш
    1 января 2024
    Мастер-класс по грузинским танцам
    Мой партнёр всегда испытывал страсть к грузинским танцам и я решила устроить ему новогоднее приключение. Сильно переживала, но, как оказалось, зря. Мака и Нино устроили нам фантастический мастер-класс, мы в абсолютном восторге и хотим еще!
  • А
    Анна
    30 декабря 2023
    ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
    Ткр интересен для тех, ко хотел бы увидеть что-то еще, кроме традиционных туристических точек.
  • А
    Алёна
    19 декабря 2023
    Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
    Эту экскурсию мне подарили коллеги на день рождение, но сразу отмечу, что я попала на праздничное мероприятие, нежели на экскурсию.
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    По началу я была одна и было немного скучно, но в процессе к нам стали присоединяться другие участники. Программа была увлекательной и очень насыщенной, однако организаторы умело избежали рутины и монотонности. За короткое время я получила широкое представление о Грузии и кучу положительных эмоций. Открытие программы происходило постепенно: начали с ненавязчивого обзора, затем погрузились в танцы и завершились бурным грузинским застольем. Стоит отметить, что все места находились в пешей доступности друг от друга, что значительно облегчило перемещения. До новых встреч, Сакартвело!

  • T
    Tatiana
    16 мая 2022
    Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
    We had super good time;) Maya is knows her staff and help you any way she can. Thank you so much
  • А
    Алексей
    5 сентября 2021
    Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
    Очень симпатичная маленькая винодельня и приятный молодой хозяин. Майя - прекрасная тамада, рассказывала Грузинские истории и тосты. Замечательные музыканты. Приятная атмосфера.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Музыкальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. По Тбилиси - душевно и зажигательно
  2. Мастер-класс по грузинским танцам
  3. Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
  4. Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
  5. ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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