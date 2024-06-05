1 чел.
По популярности
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
«Я встречу вас в отеле и отвезу в танцевальную студию, где сама уже много лет занимаюсь грузинскими танцами»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от €120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
«Все это время для вас будет выступать ансамль: играть на музыкальных инструментах и исполнять песни в традиционной технике, признанной ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€420 за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Познакомиться с грузинским фольклором и традициями гостеприимства
Начало: В районе улицы Шардени
«В сопровождении профессионального хореографа вы разучите основные движения, а опытные танцоры ансамбля покажут два зажигательных танцевальных номера»
Расписание: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
€180 за человека
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
«Отправимся на улицу Красильную и заглянем в Музей музыкальных инструментов, где вы не только рассмотрите их, но и услышите»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
50€43 за человека
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
«Вас ждут 5 часов наслаждения от города вперемешку с красивыми видами, отличной музыкой и превосходным настроением»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По ночному Тбилиси - на спорткаре
Прокатиться по городу с ветерком и послушать живую музыку с бокалом грузинского вина
Начало: На площади Свободы
«И конечно же, вас ждёт дегустация вина с грузинскими сладостями и живая музыка под гитару»
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
€60 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав5 июня 2024Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
- LLeonid4 июня 2024Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не
- ААнна3 июня 2024Очень приятная Мариам, легко и душевно, спасибо большое за проведённое вместе время!
- ЕЕвгения6 мая 2024Участие в мастер-классе по грузинским танцам было невероятным и захватывающим опытом! Мы посетили мероприятие группой из 6 девушек, и все
- ННаталья24 февраля 2024Прекрасно провели время. Множество позитивных эмоций. Эти впечатления прекрасно дополняют поездку в Тбилиси и знакомство с культурой Страны. Множество наших
- ДДамеш1 января 2024Мой партнёр всегда испытывал страсть к грузинским танцам и я решила устроить ему новогоднее приключение. Сильно переживала, но, как оказалось, зря. Мака и Нино устроили нам фантастический мастер-класс, мы в абсолютном восторге и хотим еще!
- ААнна30 декабря 2023Ткр интересен для тех, ко хотел бы увидеть что-то еще, кроме традиционных туристических точек.
- ААлёна19 декабря 2023Эту экскурсию мне подарили коллеги на день рождение, но сразу отмечу, что я попала на праздничное мероприятие, нежели на экскурсию.
- TTatiana16 мая 2022We had super good time;) Maya is knows her staff and help you any way she can. Thank you so much
- ААлексей5 сентября 2021Очень симпатичная маленькая винодельня и приятный молодой хозяин. Майя - прекрасная тамада, рассказывала Грузинские истории и тосты. Замечательные музыканты. Приятная атмосфера.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Музыкальные»
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