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По началу я была одна и было немного скучно, но в процессе к нам стали присоединяться другие участники. Программа была увлекательной и очень насыщенной, однако организаторы умело избежали рутины и монотонности. За короткое время я получила широкое представление о Грузии и кучу положительных эмоций. Открытие программы происходило постепенно: начали с ненавязчивого обзора, затем погрузились в танцы и завершились бурным грузинским застольем. Стоит отметить, что все места находились в пешей доступности друг от друга, что значительно облегчило перемещения. До новых встреч, Сакартвело!