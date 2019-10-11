143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы на 100% рекомендуем эту экскурсию. Думаю за всё наше пребывание в Грузии это был самый интересный и познавательный день. Маршрут был с нашей точки зрения наиболее удобно и правильно подобранный среди всех тех что мы видели на сайте. Мая встретила нас возле храма Метехи и как клубок постепенно начала раскручивать для нас историю города и всех достопримечательностей по ходу продвижения по маршруту. Важно обратить внимание, что с нами были дети и она очень внимательно следила за тем, что никто не скучает, часто преподнося информацию с юмором, чтобы дети и мы были в тонусе и позитиве :-). То есть чувствовала нас, отдельно останавливалась и углублялась в материал если видела, что нас это интересует больше. Я обычно задаю много вопросов по ходу и это часто сбивает гидов если они рассказывают по заученному, но в случае с Майей не было ни одного вопроса на который я не получил бы абсолютно исчерпывающий ответ. Отдельно очень помогла нам советами по всем вопросам связанным с продолжением нашего отпуска, где поесть, где и что купить, чтобы не дорого и качественно и вообще на тему "где, когда и как лучше". В отличии от других гидов (а мы часто путешествуем) она вообще не следит за часами, не смотря на то, что время нашей экскурсии давно закончилось, а все запланированное было досконально изучено, видя, что по именно по нашим предыдущим вопросам и интересам еще есть, что можно рассказать, она продолжала гулять с нами поражая своими знаниями и любовью к этому городу. Дошло до абсурда, что нам просто уже было неудобно перед ней (хотя мы с радостью бы продолжили этот прекрасный день вместе с ней, но как говориться "нужно и совесть иметь") и мы сами попросили её закончить экскурсию. Мая, спасибо Вам огромное за этот замечательный день, мы рады, что именно Вы были нашим гидом в знакомстве с этим городом. Это был наш первый день отпуска в Тбилиси и благодаря Вам мы начали его абсолютно правильно с информативной и позитивной точки зрения!! :-) Желаем Вам и мужу счастья, добра, здоровья и благополучного завершения "всех планов" :-)