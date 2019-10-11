143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Немножко об истории и географии
Знакомство с Тбилиси мы начнём с Плато Метехи, из плато открывается прелестный вид на крепость Нарикалу, серные бани и Старый Тбилиси. Я вам расскажу легенду об основании города и о том, почему Тбилиси называется городом тёплых ключей, о чём рассказывают надписи на церкви Метехи, и почему многие боялись этого места долгое время. Как, несмотря на многовековое господство над Грузией других государств, Тбилиси сумела сохранить присущие только ей своеобразие и культуру.
Места, без которых невозможно представить город
Мы заглянем в серные бани и вы узнаете, какую роль бани играли для города. Поднимемся по канатной дороге до скульптуры Мать Грузии и крепость Нарикала. С этой высоты вы насладитесь видом на дома на самом краю обрыва над рекой Кура. Спустившись, пройдемся по улочкам, скверам и площадям Старого Тбилиси, заглянем в уютные кафешки и винные магазины, прогуляемся по мосту Мира. Оставив крепостные стены Старого Тбилиси, перейдём на площадь Свободы и прогуляемся по проспекту Руставели, где находятся многие государственные здания, дворцы, опера, театр, гимназия и музеи. Также вы увидите старинный дом с прекрасным резными барельефами, построенный в стиле Арт-нуво – единственный двухэтажный жилой дом на проспекте, уцелевший во время перестроек в XX веке!
Тбилисские истории
Тбилиси это город сплетения культур, здесь каждый найдет пищу для воображения, люди разной религии живут в мире бок о бок до сих пор. Что подтверждается тем, что церкви пяти разных религии можно обойти пешком за 10 минут. Вы узнаете о жизни горожан, о любви и поступках, юморе, застолье и о тостах, сказанных стихотворениями, о жизни и ценностях жителей. Вы узнаете о Караван-сараях и о Шёлковом пути, проходившем через Тбилиси. Заглянете в итальянские дворы, которые ничего не имеют общего с Италией, – узнаете причину такого названия и их историю. Кроме того, в услышите истории проспекта Руставели и узнаете, почему раньше никто и никогда не поднимал голос, гуляя по Руставели.