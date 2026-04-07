143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси — это не только древняя история и культурное наследие, это характер.
Я проведу вас по знаковым местам грузинской столицы и расскажу, о чём сплетничают в итальянских двориках.
Вы поймёте, где ковалась история города и страны и как местные жители 40 раз восстанавливали Тбилиси из пепла и руин.
Я проведу вас по знаковым местам грузинской столицы и расскажу, о чём сплетничают в итальянских двориках.
Вы поймёте, где ковалась история города и страны и как местные жители 40 раз восстанавливали Тбилиси из пепла и руин.
Описание экскурсии
- С плато Метехи вы полюбуетесь крепостью Нарикала, серными банями и Старым Тбилиси. Я расскажу, почему Тбилиси называется городом тёплых ключей, что значат надписи на церкви Метехи и почему многие боялись этого места долгое время
- Заглянете в серные бани и узнаете, какую роль они играли для города
- Подниметесь по канатной дороге до скульптуры Мать Грузия и крепости Нарикала. С этой высоты насладитесь видом на дома у обрыва над рекой Кура
- Погуляете по улочкам, скверам и площадям Старого Тбилиси, заглянете в уютные кафешки и винные магазины, пройдёте по мосту Мира
- Перейдёте на площадь Свободы и проспект Руставели, где находятся многие государственные здания, дворцы, опера, театр, гимназия и музеи
- Увидите старинный дом в стиле ар-нуво с резными барельефами — единственный двухэтажный жилой дом на проспекте, уцелевший во время перестроек в 20 веке
- Почувствуете многоголосие культур и убедитесь, что разные религии живут здесь бок о бок в мире
- Узнаете о жизни и ценностях горожан, о любви и поступках, юморе, застолье и о тостах в стихах
- Вспомните о Караван-сараях и о Шёлковом пути, который шёл через Тбилиси
- Заглянете в итальянские дворы, которые не имеют ничего общего с Италией
- Услышите истории проспекта Руставели и узнаете, почему раньше никто и никогда не поднимал голос, гуляя здесь
Организационные детали
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1352 туристов
Я родилась и живу в Тбилиси. В 17 лет выбрала для себя самую увлекательную сферу — туризм. С тех пор окончила бакалавриат в Государственном университете Тбилиси и магистратуру в городе
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 206 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Майя подробно и интересно рассказала про историю города и страны, провела по красивым локациям, ответила на все вопросы. Темп нашей прогулки был комфортным, успели посмотреть многое.
в конце Майя подсказала, что еще посмотреть и куда съездить.
в конце Майя подсказала, что еще посмотреть и куда съездить.
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Экскурсия понравилась, спасибо Майе
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А
Отдыхали с семьей в Тбилиси. Хотим выразить огромную благодарность гиду Майе. Она провела нас по очень интересным местам, которые мы сами наверное врядли нашли. Майя оказалась очень приятной девушкой, да
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А
Очень понравилась экскурсия. Майя сразу уточнила, что нас интересует, что бы мы хотели увидеть, чтобы понимать, на что делать акцент при проведении экскурсии. Мы любим историю, узнали много нового и интересного, неспешно гуляли, любовались городом. 4,5 часа пролетели незаметно) Спасибо большое!
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Ю
Майя чудесный гид! Комфортно, интересно, познавательно. Мы прекрасно провели время. Рекомендую от души 🫶🏻
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Экскурсия с Майей — как тбилисский пир на улице старого города: щедрая, ароматная, полная сердца и историй. С высоты Метехи любовалась Нарикалой и серными банями, слушая, как Майя с рассказывает
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