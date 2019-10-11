143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«Тбилиси мой любимый и родной»

Познакомиться с историей города и влюбиться в его атмосферу

Maia
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Maia – ваш гид
Тбилиси, это не только город 🏙️ с древней историей 📖, уникальным культурным наследием и достопримечательностями 🏛️.

Это город с характером.

О чём сплетничают в итальянских двориках? Где создавалась история 📖 города и страны? Как местным жителям удавалось восстанавливать Тбилиси из пепла и руин 40 раз за историю 📖 города? Об этом и не только в нашей прогулке 👣 по грузинской столице.

55 за экскурсию

У этой экскурсии143 отзыва
4.92
«Тбилиси мой любимый и родной»
«Тбилиси мой любимый и родной»

Что вас ожидает

Немножко об истории и географии
Знакомство с Тбилиси мы начнём с Плато Метехи, из плато открывается прелестный вид на крепость Нарикалу, серные бани и Старый Тбилиси. Я вам расскажу легенду об основании города и о том, почему Тбилиси называется городом тёплых ключей, о чём рассказывают надписи на церкви Метехи, и почему многие боялись этого места долгое время. Как, несмотря на многовековое господство над Грузией других государств, Тбилиси сумела сохранить присущие только ей своеобразие и культуру.

Места, без которых невозможно представить город
Мы заглянем в серные бани и вы узнаете, какую роль бани играли для города. Поднимемся по канатной дороге до скульптуры Мать Грузии и крепость Нарикала. С этой высоты вы насладитесь видом на дома на самом краю обрыва над рекой Кура. Спустившись, пройдемся по улочкам, скверам и площадям Старого Тбилиси, заглянем в уютные кафешки и винные магазины, прогуляемся по мосту Мира. Оставив крепостные стены Старого Тбилиси, перейдём на площадь Свободы и прогуляемся по проспекту Руставели, где находятся многие государственные здания, дворцы, опера, театр, гимназия и музеи. Также вы увидите старинный дом с прекрасным резными барельефами, построенный в стиле Арт-нуво – единственный двухэтажный жилой дом на проспекте, уцелевший во время перестроек в XX веке!

Тбилисские истории
Тбилиси это город сплетения культур, здесь каждый найдет пищу для воображения, люди разной религии живут в мире бок о бок до сих пор. Что подтверждается тем, что церкви пяти разных религии можно обойти пешком за 10 минут. Вы узнаете о жизни горожан, о любви и поступках, юморе, застолье и о тостах, сказанных стихотворениями, о жизни и ценностях жителей. Вы узнаете о Караван-сараях и о Шёлковом пути, проходившем через Тбилиси. Заглянете в итальянские дворы, которые ничего не имеют общего с Италией, – узнаете причину такого названия и их историю. Кроме того, в услышите истории проспекта Руставели и узнаете, почему раньше никто и никогда не поднимал голос, гуляя по Руставели.

«Тбилиси мой любимый и родной»
«Тбилиси мой любимый и родной»
«Тбилиси мой любимый и родной»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Maia
Maia
Мне 31 лет. Родилась и живу в Тбилиси. В 17 лет выбрала для себя самую увлекательную профессию, туризм, с тех пор закончила бакалавриат в Государственном университете Тбилиси и магистратуру в городе Триесте, Италия. Тоже по специальности туризм. За 11 лет работы в Туризме я поняла что больше всего мне нравится проводить экскурсии, знакомится с туристами и рассказывать о стране которую я так сильно люблю. Надеюсь скоро увидеться в Грузии!
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143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 октября 2019
Мы на 100% рекомендуем эту экскурсию. Думаю за всё наше пребывание в Грузии это был самый интересный и познавательный день. Маршрут был с нашей точки зрения наиболее удобно и правильно подобранный среди всех тех что мы видели на сайте. Мая встретила нас возле храма Метехи и как клубок постепенно начала раскручивать для нас историю города и всех достопримечательностей по ходу продвижения по маршруту. Важно обратить внимание, что с нами были дети и она очень внимательно следила за тем, что никто не скучает, часто преподнося информацию с юмором, чтобы дети и мы были в тонусе и позитиве :-). То есть чувствовала нас, отдельно останавливалась и углублялась в материал если видела, что нас это интересует больше. Я обычно задаю много вопросов по ходу и это часто сбивает гидов если они рассказывают по заученному, но в случае с Майей не было ни одного вопроса на который я не получил бы абсолютно исчерпывающий ответ. Отдельно очень помогла нам советами по всем вопросам связанным с продолжением нашего отпуска, где поесть, где и что купить, чтобы не дорого и качественно и вообще на тему "где, когда и как лучше". В отличии от других гидов (а мы часто путешествуем) она вообще не следит за часами, не смотря на то, что время нашей экскурсии давно закончилось, а все запланированное было досконально изучено, видя, что по именно по нашим предыдущим вопросам и интересам еще есть, что можно рассказать, она продолжала гулять с нами поражая своими знаниями и любовью к этому городу. Дошло до абсурда, что нам просто уже было неудобно перед ней (хотя мы с радостью бы продолжили этот прекрасный день вместе с ней, но как говориться "нужно и совесть иметь") и мы сами попросили её закончить экскурсию. Мая, спасибо Вам огромное за этот замечательный день, мы рады, что именно Вы были нашим гидом в знакомстве с этим городом. Это был наш первый день отпуска в Тбилиси и благодаря Вам мы начали его абсолютно правильно с информативной и позитивной точки зрения!! :-) Желаем Вам и мужу счастья, добра, здоровья и благополучного завершения "всех планов" :-)
26 сентября 2019
Великолепная экскурсия, проведённая профессиональным гидом. Как результат - отличное настроение. Мы просто влюбились в Тбилиси. Спасибо Вам за это огромное - Майя! Майя- отличный гид. Всем рекомендую!
22 сентября 2019
Потрясающая экскурсия!!!! Майя великолепный гид. Интересная подача информации. Юмор и любовь к городу. По окончании экскурсии осталось отличное настроение и незабываемые впечатления! Рекомендую этого экскурсовода всем. Спасибо огромное Вам, Майя!!!!
25 июня 2019
Посетили экскурсию компанией из 7 человек (3 взрослых и 4 детей). Восторг! Спасибо огромное Майе! Глубоко, интересно, эмоционально. Осталось приятное послевкусие, поняли, как много хочется еще узнать и каких тем коснуться! В городе все абсолютно спокойно, море туристов. Приезжайте и заказывайте экскурсии!
25 июня 2019
Экскурсия на одном дыхании! Майя потрясающий гид. Полный восторг, спасибо. Вернемся еще!
17 июня 2019
Очень интересная экскурсия!
15 июня 2019
Майя, голубоглазая роза, спасибо за чудесную экскурсию, Лично для меня это идеальный вариант экскурсий. Много ходить, но ноги не отваливаются. Много информации, но не сухим энциклопедическим языком с бесконечными цифрами и датами; а скорее рассказ, позволяющий понять исторический дух города, почему и как все сложилось как сложилось. Тонкая нить рассказа из глубины веков к современности с личным отношением Майи к событиям как давно минувших дней, так и к современным реалиям. Большой плюс супер интеллигентность экскурсовода и ее скромность и толерантность ( в правильном, неизвращенном понимании этого слова). Построение экскурсии, ее продолжительность и рекомендации - все очень профессионально! Единственное пожелание для Майи - надо быть чуть менее скромной и рекомендовать те же рестораны, магазины и винные бары чуть более настойчиво и без стеснения. Ваш профессионализм сам по себе является гарантом доверия и никто не заподозрит вас в какой-то излишней корысти. Спасибо ещё раз за экскурсию
27 мая 2019
Шикарно! Очень комфортно! Экскурсия длилась фактически больше пяти часов! Но время пролетело незаметно, на одном дыхании. У Майи даже голос немного сел, как мне показалось)) Майя, спасибо Вам огромное, действительно чувствуется Ваша любовь к родному городу.
27 мая 2019
25. 05. 2019г. у нас была экскурсия с замечательным гидом- Майя. Нас было 4- девушек. в 11. 00 мы встретились в оговоренном ранее месте. Майя рассказывала на столько интересно, что прохожие туристы присоединялись к нам. Приятно, что гид подстраивалась под наши интересы и рассказывала, что нас больше интересует. Также нам показали самые вкусные кафе(где мы и попробовали хинкалии) и проводили до винного магазина. ИТОГ: Если будете в Тбилиси обязательно обращайтесь к Майе
23 мая 2019
Огромное спасибо за экскурсию нашему гиду Майе! Образованная, интеллигентная, да и просто умница и красавица! Буквально за несколько минут экскурсия по Тбилиси, где мы были первый раз в жизни, превратилась в прогулку с другом, которого мы как будто знали сто лет! Мы разговаривали про все на свете, шутили, смеялись! С Майей мы не испытывали никакой неловкости, какие бы вопросы мы бы не задавали, на все мы получили ответы! Несмотря на то, что вместо четырех часов мы гуляли целых шесть, нам ни на минутку не было скучно! Всем рекомендуем нашу Майечку!!!
Ещё 133 отзыва

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