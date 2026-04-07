143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Тбилиси мой любимый и родной

Познакомиться с историей города и влюбиться в его атмосферу
Тбилиси — это не только древняя история и культурное наследие, это характер.

Я проведу вас по знаковым местам грузинской столицы и расскажу, о чём сплетничают в итальянских двориках.

Вы поймёте, где ковалась история города и страны и как местные жители 40 раз восстанавливали Тбилиси из пепла и руин.
5
206 отзывов
Тбилиси мой любимый и родной
Тбилиси мой любимый и родной
Тбилиси мой любимый и родной

Описание экскурсии

  • С плато Метехи вы полюбуетесь крепостью Нарикала, серными банями и Старым Тбилиси. Я расскажу, почему Тбилиси называется городом тёплых ключей, что значат надписи на церкви Метехи и почему многие боялись этого места долгое время
  • Заглянете в серные бани и узнаете, какую роль они играли для города
  • Подниметесь по канатной дороге до скульптуры Мать Грузия и крепости Нарикала. С этой высоты насладитесь видом на дома у обрыва над рекой Кура
  • Погуляете по улочкам, скверам и площадям Старого Тбилиси, заглянете в уютные кафешки и винные магазины, пройдёте по мосту Мира
  • Перейдёте на площадь Свободы и проспект Руставели, где находятся многие государственные здания, дворцы, опера, театр, гимназия и музеи
  • Увидите старинный дом в стиле ар-нуво с резными барельефами — единственный двухэтажный жилой дом на проспекте, уцелевший во время перестроек в 20 веке
  • Почувствуете многоголосие культур и убедитесь, что разные религии живут здесь бок о бок в мире
  • Узнаете о жизни и ценностях горожан, о любви и поступках, юморе, застолье и о тостах в стихах
  • Вспомните о Караван-сараях и о Шёлковом пути, который шёл через Тбилиси
  • Заглянете в итальянские дворы, которые не имеют ничего общего с Италией
  • Услышите истории проспекта Руставели и узнаете, почему раньше никто и никогда не поднимал голос, гуляя здесь

Организационные детали

Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя
Майя — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1352 туристов
Я родилась и живу в Тбилиси. В 17 лет выбрала для себя самую увлекательную сферу — туризм. С тех пор окончила бакалавриат в Государственном университете Тбилиси и магистратуру в городе
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Триесте, Италия. Тоже по специальности туризм. За время работы я поняла, что больше всего мне нравится проводить экскурсии, знакомиться с путешественниками и рассказывать о стране, которую я так сильно люблю. Надеюсь скоро увидеться в Грузии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 206 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
196
4
7
3
3
2
1
Olga
Майя подробно и интересно рассказала про историю города и страны, провела по красивым локациям, ответила на все вопросы. Темп нашей прогулки был комфортным, успели посмотреть многое.
в конце Майя подсказала, что еще посмотреть и куда съездить.
Майя подробно и интересно рассказала про историю города и страны, провела по красивым локациям, ответила на
Майя подробно и интересно рассказала про историю города и страны, провела по красивым локациям, ответила на
Майя подробно и интересно рассказала про историю города и страны, провела по красивым локациям, ответила на
Майя подробно и интересно рассказала про историю города и страны, провела по красивым локациям, ответила на
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Яна
Экскурсия понравилась, спасибо Майе
Экскурсия понравилась, спасибо Майе
Экскурсия понравилась, спасибо Майе
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А
Отдыхали с семьей в Тбилиси. Хотим выразить огромную благодарность гиду Майе. Она провела нас по очень интересным местам, которые мы сами наверное врядли нашли. Майя оказалась очень приятной девушкой, да
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еще и огромным багажем знаний. Ответила на все наши вопросы и вообще всегда находилась с нами в диалоге (как старые друзья), а не просто провела нам экскурсию с донесением информации.
Еще раз большая благодарность! Всем советую.

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А
Очень понравилась экскурсия. Майя сразу уточнила, что нас интересует, что бы мы хотели увидеть, чтобы понимать, на что делать акцент при проведении экскурсии. Мы любим историю, узнали много нового и интересного, неспешно гуляли, любовались городом. 4,5 часа пролетели незаметно) Спасибо большое!
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Ю
Майя чудесный гид! Комфортно, интересно, познавательно. Мы прекрасно провели время. Рекомендую от души 🫶🏻
Майя чудесный гид! Комфортно, интересно, познавательно. Мы прекрасно провели время. Рекомендую от души 🫶🏻
Майя чудесный гид! Комфортно, интересно, познавательно. Мы прекрасно провели время. Рекомендую от души 🫶🏻
Майя чудесный гид! Комфортно, интересно, познавательно. Мы прекрасно провели время. Рекомендую от души 🫶🏻
Майя чудесный гид! Комфортно, интересно, познавательно. Мы прекрасно провели время. Рекомендую от души 🫶🏻
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Эльмира
Экскурсия с Майей — как тбилисский пир на улице старого города: щедрая, ароматная, полная сердца и историй. С высоты Метехи любовалась Нарикалой и серными банями, слушая, как Майя с рассказывает
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легенды о “тёплых ключах” и древних храмах. В её словах — музыка грузинского языка, а в каждом шаге — любовь к Тбилиси. Мы прошлись по земле, хранящей многовековую историю, церкви Метехи, поднялись к Матери Грузии… и поняли: этот город, как хорошее вино — греет, объединяет и оставляет послевкусие доброты. Спасибо Майе за искренность, знания и за то, что показала Тбилиси сердцем.

Экскурсия с Майей — как тбилисский пир на улице старого города: щедрая, ароматная, полная сердца и
Экскурсия с Майей — как тбилисский пир на улице старого города: щедрая, ароматная, полная сердца и
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