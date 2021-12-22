Языческий Уплисцихе и курортный Боржоми

Это будет встреча с такой стороной Грузии, о которой вы, возможно, и не догадывались

Индивидуально
для 5 чел.
Это будет встреча с такой стороной Грузии, о которой вы, возможно, и не догадывались.

В Уплисцихе я помогу вам мысленно реконструировать далекое прошлое Вы побываете в пещерном городе, в котором сохранилось 16 помещений, каждое из которых вы сможете осмотреть.

Далее вы познакомитесь с уникальной для Грузии, Боржомской архитектурой.

Когда-то здесь построили особняки в самых разных стилях, вплоть до загадочного вида замков.

Вы прогуляетесь по прекрасному Боржомскому парку и попробуете минеральную воду прямо из источников.
Языческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Языческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Языческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Языческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Языческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Языческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Языческий Уплисцихе и курортный Боржоми

Что вы увидите 🤩

  • Уплисцихе
  • Гори
  • Боржоми
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Грузия, о которой вы не знали

Представьте – раньше, в дохристианскую эпоху, на территории Грузии жизнь была устроена немыслимым для современного человека образом и подчинялась, как и многие другие древние цивилизации, законам движения небесных светил. В Уплисцихе я помогу вам мысленно реконструировать далекое прошлое, когда ритуалы начинались с восходом солнца и заканчивалась с появлением луны. Это будет встреча с такой стороной Грузии, о которой вы, возможно, и не догадывались.

Языческий центр дохристианской Грузии

Вы побываете в удивительном месте, пещерном городе Уплисцихе, в котором сохранилось 16 помещений, каждое из которых вы сможете осмотреть. Вы узнаете, где раньше проходили языческие мистерии, где жили жрецы, а где – рабы, какую пещеру использовали для хозяйственных нужд, а в каком помещении была аптека. Я расскажу вам, каким было мифологическое мировоззрение древних людей и какую роль они отводили небесным телам.

Родина легендарной минералки

Боржоми – приятный курортный зеленый городок, расположенный в Боржомском ущелье и знаменитый своей минеральной водой. Здесь чудесная по красоте природа и уникальный целебный климат. Но именно благодаря минеральной воде Боржоми, он стал знаменит всемирно. Это ущельный город, и потому все его здания растянуты в линию вдоль берега реки примерно на 5 км. Вы познакомитесь с интересной, уникальной для Грузии, Боржомской архитектурой. Когда-то здесь построили особняки в самых разных стилях, вплоть до загадочного вида замков. Вы прогуляетесь по прекрасному Боржомскому парку и попробуете минеральную воду прямо из источников. А при желании, сможете посетить местный тематический музей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транфер
  • Экскурсия
Что не входит
  • обед в ресторане
  • личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подъедем к вашему отелю
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • подъедем к вашему отелю
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

🎩Индивидуальные🚌На автобусеГориБоржоми🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Индивидуально
для 7 чел.
4.6
7
10ч
250
125
за 1-7 чел.
Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
🚗 На машине
Такая разная Грузия…
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Индивидуально
для 5 чел.
5
48
10ч
157
за 1-5 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
🚗 На машине
Авто-путешествие 3в1 в западную Грузию
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Индивидуально
для 2 чел.
5
3
$120
за 1-2 чел.
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Вы отправитесь в путешествие по удивительным местам Грузии
ежедневно в 09:00
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Индивидуально
для 4 чел.
4.8
9
150
за 1-4 чел.
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Индивидуально
до 7 чел.
98
за 1-7 чел.
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
🚗 На машине
Узнать главное о «втором Иерусалиме» и исследовать пещерный город
1 июня
2 июня
3 июня
ещё...
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
В группе
до 19 чел.
4.6
111
10ч
30
за 1 чел.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
🚗 На машине
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
23 дек
26 дек
28 дек
ещё...
во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии
Индивидуально
для 7 чел.
4.4
7
140
за 1-7 чел.
Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии
🚗 На машине
Прикоснуться к дохристианской истории страны в пещерах и открыть летопись родины Сталина
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Древний Мцхета и скальный Уплисцихе
Индивидуально
для 6 чел.
$145
за 1-6 чел.
Древний Мцхета и скальный Уплисцихе
За один день вы успеете побывать в двух удивительных местах нашего края: Уплисцихе, без которого трудно представить
24 дек
25 дек
26 дек
ещё...
По договоренности с туристом
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Индивидуально
для 6 чел.
13ч
$240
за 1-6 чел.
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
За один день вы увидите три совершенно разных достопримечательности, каждая из которых по-своему раскрывает историческое
Все дни недели в 7-00.
Древние города Мцхета и Уплисцихе
Индивидуально
для 7 чел.
$160
за 1-7 чел.
Древние города Мцхета и Уплисцихе
🚌 На автобусе
Знаете ли вы, что Грузия одна из первых стран, принявшая христианство
В любое время по договоренности
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
Индивидуально
для 6 чел.
5
7
10ч
155
132
за 1-6 чел.
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
🚗 На машине
Побывать в древнем скальном городе и прогуляться по знаменитому курорту
24 дек
28 дек
29 дек
ещё...
7 мгновений Грузии за 1 день
Индивидуально
для 3 чел.
5
2
11ч
170
за 1-3 чел.
7 мгновений Грузии за 1 день
🚗 На машине
Мцхета, Уплисцихе, Атени — прикоснуться к духовным и историческим ценностям грузинского народа
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...

Sergo S. проводит ещё 5 экскурсий

Самобытная Кахетия
Индивидуально
для 5 чел.
10ч
$125
за 1-5 чел.
Самобытная Кахетия
🚌 На автобусе
Теплой и шумной компанией мы поедем кататься по Кахетии (почти все вино в Грузии - отсюда)
каждый день
Атмосферный Тбилиси
Индивидуально
для 20 чел.
$125
за 1-20 чел.
Атмосферный Тбилиси
👣 Пешеходная
Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в грузиноведение
пн. — вс. с 10.00 до 17.00
Казбеги - место, которое не забыть
Индивидуально
для 5 чел.
5
18
10ч
$125
за 1-5 чел.
Казбеги - место, которое не забыть
🚌 На автобусе
В окрестностях Казбеги я провел свое детство, поэтому по пути
каждый день
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…
Индивидуально
для 5 чел.
$100
за 1-5 чел.
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…
🚌 На автобусе
Мцхета - первая столица и христианский центр Грузии
каждый день
Адреса любви в Тбилиси
Индивидуально
для 5 чел.
$125
за 1-5 чел.
Адреса любви в Тбилиси
👣 Пешеходная
Тбилиси - город любви
30 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🇬🇪
ТАМ