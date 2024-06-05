Экскурсии в Гори из Тбилиси

Найдено 24 экскурсии в категории «Гори» в Тбилиси, цены от €19, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
235 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
112 отзывов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
75 отзывов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
44%
Групповая
9 часов
38 отзывов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
70 отзывов
Историческое путешествие: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари из Тбилиси
Погрузитесь в уникальную историю Грузии, посетив древние города и храмы, включая музей Сталина
Начало: Тбилиси, улица Абано, 15
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$27 за человека
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Начало: Метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $180 за всё до 4 чел.
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от 145 за всё до 6 чел.
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
44 отзыва
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
129 за всё до 4 чел.
Из Мцхеты в Гори
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Мцхеты в Гори
Начало: Местo вашего проживания
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
$220 за всё до 3 чел.
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
270 за всё до 6 чел.
Гори и Уплисцихе. История в камнях
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур
Начало: Удобное вам
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 138 за всё до 6 чел.
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
🚌 На автобусе
скидка
29%
Групповая
8 часов
25 отзывов
Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
3525 за человека
Индивидуальный тур: Мцхета, Джвари, Уплисцихе
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур: Мцхета, Джвари, Уплисцихе
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
Насладиться невероятным видом с горы у монастыря Джвари и исследовать пещерный город
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
155 за всё до 7 чел.
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Христианская Мцхета и языческий Уплисцихе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Христианская Мцхета и языческий Уплисцихе
Начало: Подъедем к вашему отелю
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$175 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
$90 за всё до 3 чел.
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Групповая
9 часов
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Назад в прошлое! Исторические места и религиозные святыни вокруг Тбилиси
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Назад в прошлое! Исторические места и религиозные святыни вокруг Тбилиси
Совершить путешествие по следам древнейшей истории Грузии
Начало: Возле станции метро Марджанишвили
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 240180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
    Просто шикарно!
  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
    Экскурсия очень понравилась! Левaн отличный, опытный, заботливый экскурсовод. На протяжении всего путешествия мы с группой стали как семья. Рекомендую этот маршрут с этим человеком если Вы хотите узнать много новой и интересной информации.
  • М
    Марианна
    2 июня 2024
    Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
    Увлекательное путешествии в историю Грузии. Все было очень интересно. Особенно понравился монастырь Джвари и великолепные виды, которые открываются с высоты!
  • Ю
    Юра
    26 мая 2024
    Чиатура - город канаток + столп Кацхи
    Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны. Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком) Спасибо! Горячо рекомендуем!
    Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Нам все очень понравилось, я бы сказала, что это обязательная экскурсия из Тбилиси Не далеко, не утомительно, разнообразно и интересно
  • В
    Владимир
    14 мая 2024
    Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
    Спасибо Карену за замечательную экскурсию. Было очень познавательно и интересно.
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
    Мы провели волшебное время в Грузии во многом благодаря самому лучшему гиду Карену! Узнали невероятное количество интереснейших фактов, мифов, информации
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    о жизни Грузии. Было очень комфортно! Маршрут был откорректирован по нашим запросам, я и дети (15 и 12 лет) остались очень довольны! Всем рекомендую обращаться к Карену, если хотите увидеть и узнать страну! Добавлю, что кроме всего вышеперечисленного, Карен еще замечательный и душевный человек! Большое спасибо!!!

  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
    Это очень здорово! Программа, качественная проработка материала, образованность и умение подать, настоящая интеллигентность, мы в полном восторге
  • В
    Владимир
    6 мая 2024
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    Гид - очень приятный и интересный человек. Он рассказал и показал много вещей и мест, которые сложно увидеть на стандартной экскурсии. Очень комфортный тур. Это было прекрасное начало нашей поездки по Грузии.
  • Д
    Дмитрий
    6 мая 2024
    Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
    Шикарная экскурсия, много позитивных эмоций и информации

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Гори»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  2. Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
  3. История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
  4. Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
  5. Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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