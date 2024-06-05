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Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Боржоми, Гори и Уплисцихе Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари Расписание: ежедневно в 09:00 от $ 220 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Пещерный город Уплисцихе и Гори Начало: Метро Авлабари Расписание: ежедневно в 10:00 от $ 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы от € 145 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 44 отзыва Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина Начало: у места вашего проживания € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Из Мцхеты в Гори Начало: Местo вашего проживания Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально. $ 220 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Уплисцихе - путешествие в бронзовый век Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли € 270 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 14 отзывов Гори и Уплисцихе. История в камнях Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур Начало: Удобное вам от € 138 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 29% скидка Групповая 8 часов 25 отзывов Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места Начало: В районе площади Мейдан Расписание: ежедневно в 08:45 35 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Индивидуальный тур: Мцхета, Джвари, Уплисцихе Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с Календарем $ 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня Насладиться невероятным видом с горы у монастыря Джвари и исследовать пещерный город € 155 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Чиатура - город канаток + столп Кацхи Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале Начало: В удобном вам месте в Тбилиси € 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 41 отзыв Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси) Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей Начало: Тбилиси. Место вашего проживания € 180 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Христианская Мцхета и языческий Уплисцихе Начало: Подъедем к вашему отелю Расписание: каждый день $ 175 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 9 часов Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии Начало: Заберу оттуда, где вы живете Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат! $ 90 за всё до 3 чел.

Групповая 9 часов В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3 Расписание: Каждый день в 09:00 $ 25 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1 Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00 от $ 180 за всё до 3 чел.