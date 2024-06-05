1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221€199 за всё до 6 чел.
скидка
44%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
Групповая
9 часов
Историческое путешествие: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари из Тбилиси
Погрузитесь в уникальную историю Грузии, посетив древние города и храмы, включая музей Сталина
Начало: Тбилиси, улица Абано, 15
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$27 за человека
Индивидуальная
9 часов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Начало: Метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Мцхеты в Гори
Начало: Местo вашего проживания
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур
Начало: Удобное вам
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от €138 за всё до 6 чел.
скидка
29%
Групповая
8 часов
Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
35€25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальный тур: Мцхета, Джвари, Уплисцихе
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
Насладиться невероятным видом с горы у монастыря Джвари и исследовать пещерный город
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€155 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Христианская Мцхета и языческий Уплисцихе
Начало: Подъедем к вашему отелю
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
$90 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Назад в прошлое! Исторические места и религиозные святыни вокруг Тбилиси
Совершить путешествие по следам древнейшей истории Грузии
Начало: Возле станции метро Марджанишвили
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 240€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 июня 2024Просто шикарно!
- ВВера2 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Левaн отличный, опытный, заботливый экскурсовод. На протяжении всего путешествия мы с группой стали как семья. Рекомендую этот маршрут с этим человеком если Вы хотите узнать много новой и интересной информации.
- ММарианна2 июня 2024Увлекательное путешествии в историю Грузии. Все было очень интересно. Особенно понравился монастырь Джвари и великолепные виды, которые открываются с высоты!
- ЮЮра26 мая 2024Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны. Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком) Спасибо! Горячо рекомендуем!
- ООльга16 мая 2024Нам все очень понравилось, я бы сказала, что это обязательная экскурсия из Тбилиси Не далеко, не утомительно, разнообразно и интересно
- ВВладимир14 мая 2024Спасибо Карену за замечательную экскурсию. Было очень познавательно и интересно.
- ННадежда12 мая 2024Мы провели волшебное время в Грузии во многом благодаря самому лучшему гиду Карену! Узнали невероятное количество интереснейших фактов, мифов, информации
- ВВиктор10 мая 2024Это очень здорово! Программа, качественная проработка материала, образованность и умение подать, настоящая интеллигентность, мы в полном восторге
- ВВладимир6 мая 2024Гид - очень приятный и интересный человек. Он рассказал и показал много вещей и мест, которые сложно увидеть на стандартной экскурсии. Очень комфортный тур. Это было прекрасное начало нашей поездки по Грузии.
- ДДмитрий6 мая 2024Шикарная экскурсия, много позитивных эмоций и информации
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Гори»
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