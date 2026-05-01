Описание тура
Это путешествие - особенное, оно отличается от остальных туров по Грузии. Почему? Потому что в поисках новых открытий мы проедем красивыми и сложными дорогами там, куда практически не добираются туристы, побываем в таких местах, до которых не доезжают туристические автобусы.
Маршрут раскрывает страну полностью — ты увидишь и главные ее достопримечательности, и множество редких жемчужин, скрытых от глаз большинства. Если хочешь открыть Грузию не только с парадного входа, но и настоящую, еще неискушенную массовым туризмом - ты в нужном месте.
Мы будем наслаждаться прекрасной кухней и заезжать на частные винодельни (а в некоторых заночуем), но лишних килограммов домой не привезем - маршрут включает несколько самых зрелищных однодневных трекингов Кавказа, где мы отработаем набранные калории. Уровень сложности - средний, если ты активно ходишь по городу, то без труда справишься.
Побываем в суровой Хевсуретии, где еще 90 лет назад люди ходили в кольчугах и дрались на ножах, проедем через пасторальные пейзажи сельской Имеретии, исследуем потрясающие виды и редкое вино в малонаселенной Раче — грузинской Швейцарии, увидим одни из красивейших гор планеты в верхней и нижней Сванетии, на закате, сидя над облаками, будем слушать пение муэдзина из мечетей мусульманских деревень горной Аджарии, искупаемся в горном водопаде и в море на пляже с черным песком, досконально исследуем современный Батуми и колоритные дворики старого Тбилиси.
Чувствуешь, что где-то тихо начинает откликаться дух приключений? Читай подробности ниже, похоже, нам по пути)
Информация по перемещениям:
По Грузии мы ездим на новых, всепроходимых и комфортабельных внедорожниках Toyota Fortuner. В машине 4 человека — 2 спереди и 2 сзади.
При желании и должном опыте можно сесть за руль, это будет дешевле. Это место для тебя, если ты:
-Уверенно чувствуешь себя за рулем и имеешь регулярный опыт вождения
-Водить автомобиль по красивым дорогам тебе не в напряг, а в удовольствие.
Важно!
В туре есть 2 вида мест - стандартное пассажирское, и водительское, для человека, который удовлетворяет вышеуказанным критериям. 800$ - цена за водительское место, стоимость пассажирского места - 1100$
Программа тура по дням
Тбилиси. Улицы и парадные старого города
Встречаемся в Тбилиси. Индивидуальный трансфер доставит вас из аэропорта им. Шота Руставели или с автовокзала в наш бутик-отель, спрятавшийся на тихой старой улице в самом сердце города.
Заселяемся и идем гулять по городу. Пройдем по проспекту Руставели, главной артерии города, изобилующему великолепной архитектурой театров и отелей Xix века, пообедаем деренской кухней в одном из лучших ресторанов, расположившемся прямо в главном театре грузинской столицы и укромными скверами, утопающими в тенях платанов, отправимся исследовать колоритные районы Мтацминда и Сололаки с их уютными итальянскими двориками. Заглянем и в удивительные парадные старого города, у каждой их которых есть своя история.
Ближе к вечеру, через секретный дворик, с которого открывается один из лучших видов на город, поднимемся на вершину крепости Нарикала, с которой полюбуемся городом в лучах садящегося солнца, посмотрим район знаменитых серных бань Абанотубани - место, где был основан город (историю его основания, конечно, тоже узнаем), прогуляемся по дну Инжирового ущелья к водопаду, выйдем к современному парку Рике, раскинувшемуся вдоль реки Кура, пересечем ее по футуристичному мост Мира, посмотрим на здание театра марионеток Резо Габриадзе, поужинаем в ресторане, стилизованном под старую тбилисскую квартиру, и отправимся спать.
Рача - грузинская Швейцария. Озеро, горы и вино
С утра нас снова ждут живописные дороги сельской Имеретии, а дальше мы поедем в еще один не менее интересный регион Рача-Лечхуми. Рачу не зря называют грузинской Швейцарией здесь потрясающие леса и зеленые луга, озера и виды на заснеженные вершины главного Кавказского хребта.
После колоритного шахтерского городка Ткибули мы поднимемся на перевал Накерала и отправимся в небольшую горную прогулку к горе девяти крестов, Цхраджвари. Это не очень большой, но интересный треккинг - в конце нам даже придется воспользоваться цепями для подъема на самую отвесную часть. Зато в награду - один из лучших видов в Грузии, вся Имеретия как на ладони
Далее заедем в самый красивый и атмосферный (на мой субъективный взгляд) храм Грузии, собор в селе Никорцминда, который абсолютно весь, от пола до потолка, покрыт красочными фресками Xvi века.
Сделаем и остановку у очень живописного озера Шаори.
Вино сегодня тоже будет. В Раче производят легендарное полусладкое — Хванчкару. Мы пообедаем на небольшой частной винодельне с великолепным видом на долину реки Риони, где обязательно попробуем Хванчкару и не только - на винодельне также делают редкие для Грузии петнаты и сидр.
Заедем в городок Они, глянем снаружи на сохранившуюся уникальная синагогу, в которой осталось лишь несколько прихожан - а ведь когда-то еврейская община этих мест насчитывала несколько тысяч человек. Если не засидимся за обедом - исследуем отдаленные рачинские деревни - Шови, Геби и Чиора. Места здесь таинственные и спокойные глухой лес из вековых елей, стога сена на пологих альпийских склонах и заснеженные остроконечные шапки гор в качестве фона. Сюда мало кто добирается, и это делает Рачу еще более уникальной.
Ночевать мы будем в небольшом семейном отеле в столице Рачи, городе Амбролаури.
Дикие дороги Сванетии и община Ушгули
Сегодня будет один из самых красивых дней. После завтрака мы попадаем в Нижнюю Сванетию — чего стоит одна дорога туда из Рачи! Тут и изумрудно-зеленое водохранилище Ладжанури с одноименной Гэс, и древняя крепость Орбели, на которую мы заберемся ради панорамных видов на область Лечхуми.
Далее, минуя столицу нижней Сванетии, село Лентехи, мы по безумно живописной дороге отправляемся в Ушгули, одно из самых высокогорного поселения в Европе. Здесь нам понадобится полный привод наших автомобилей — дорога будет насколько сложная, настолько и уникально красивая! Мы проедем через места, максимально удаленные от цивилизации, и через перевал Латпари, с которого в ясную погоду открывается без сомнения самый красивый вид всей Грузии, приедем в долгожданный Ушгули.
От души пообедав с видом на вершину горы Шхара, полазаем по улочкам и башням средневекового Ушгули и просто отдохнем после долгой дороги на высоте 2200 метров. Если останутся силы, то сходим в небольшой разминочный трекинг — к леднику Шхары или по окрестным горам, к летнему замку царицы Тамары.
На ночлег спускаемся в Местию, столицу Верхней Сванетии - здесь нас ждет небольшой и очень уютный горный отель, с новыми комфортными номерами и гостеприимными хозяевами.
Ужинать в этот день будем в главном ресторане Местии с национальной кухней, возможно застанем национальные грузинские танцы.
В случае плохих погодных условий (дожди, сели) возможен путь в Местию по основной дороге на Сванетию - если дороги через перевалы Латпари и Загари будут закрыты. Тогда по дороге мы посетим каньоны Мартвили, а в Ушгули отправимся на следующий день.
День в Сванетии. Сванские башни и трекинг
Сегодня одна из самых впечатляющих частей нашей программы. Трекинговые маршруты Сванетии не зря привлекают путешественников со всей Европы. Мы поедем в соседнюю общину, из которой отправимся по очень живописному маршруту через лес с вековыми елями и бурные горные реки, к водопадам Шдугра, возможно, самым красивым в Грузии.
Спустившись, пообедаем на берегу маленького голубого озера горной форелью, при желании можно будет даже попариться в бане. Вернемся в Местию и в зависимости от физической формы участников группы, можно будет разделиться — либо развлечь себя культурно — подняться на крышу сванской башни, заглянуть в дом-музей самого известного человека Сванетии, альпиниста Михаила Хергиани. Либо поднимемся над Местией с другой стороны, на подъемнике горнолыжного курорта Хацвали, с которого в ясную погоду разом видны все главные вершины западной Грузии — Ушба, Тетнулди и Лайла. Летом канатка работает не всегда, так что будем действовать по ситуации.
Я подробно расскажу вам про Сванетию и ее многовековую историю, собственные обычаи и праздники, которые сформировались здесь в силу глубокой изоляции региона. Узнаем, чем отличается Княжеская Сванетия от Вольной Сванетии, и попробуем найти ответ на главный вопрос — зачем же сванам нужны были башни)
На ужин, если погода будет ясной, поднимемся на машинах на секретную поляну на склоне, с которого открываются сумасшедшие виды, и устроим красивый пикник на закате
С высоких гор спускаемся к Черному морю
Выезжаем к морю! Уже по хорошей дороге, захватывающими дух горными серпантинами и ущельями мы сперва спустимся к бирюзовому Ингурскому водохранилищу и посмотрим на завораживающую масштабами дамбу Ингурской Гэс - 7 место в мире по высоте, между прочим) По дороге сделаем несколько остановок в самых живописных местах сванской трассы - у бушующего потока в самом узком месте ущелья Ингури, на смотровой площадке со швейцарскими видами на долину и деревни княжеской Сванетии, у подвесного моста через бурные потоки Ингури.
Если хватит сил проснуться пораньше, то в этот день сходим еще на небольшую прогулку к секретному и очень красивому водопаду в лесах Мегрелии )
По дороге обедаем в столице Мегрелии, Зугдиди, посмотрим дворец и парк мегрельских князей Дадиани и мчим к морю. Заедем на дикий пляж с черным песком в окружении сосен, искупаемся и смоем пыль горных дорог, после чего приедем в наш отель в центре Батуми, в 100 метрах от пляжа - и отправимся гулять по вечернему городу. Ужинаем в ресторанчике в старом батумском особняке начала Xx века, сохранившим свой шарм, интерьер и детали той эпохи.
Старый и современный Батуми, ночь в горной Аджарии
Завтракаем и идем знакомиться с Батуми. Погуляем по современной набережной и узким улицам старого города, где старая архитектура очень гармонично соседствует с современной — Батуми должен был стать лицом новой Грузии и, безусловно, в городе есть, на что посмотреть. Необычные небоскребы соседствуют с дореволюционной двухэтажной застройкой, турецкий квартал и мечеть Xix века — с величественным кафедральным собором и изящной синагогой, колоритные дворы с котами, виноградом и сушащимся бельем — с жилыми комплексами в стиле Гауди и новой площадью в духе европейских столиц.
Еще успеем искупаться на главном городском пляже, посмотреть на город с открытого колеса обозрения и испробовать лучший аджарский хачапури.
Из Батуми мы поедем в самое сердце горной Аджарии, село Хуло, откуда советской канатной дорогой поднимемся в видовой глемпинг на склоне у кромки леса — встречать закат и ужинать у костра. Мы проведем вечер и ночь в уникальном месте с обзором 360 градусов над широкой долиной, по которой раскиданы маленькие мусульманские деревни горной Аджарии. С заходом солнца из деревенских мечетей запоют муэдзины, а аккустика долины будет доносить их голоса до нашего уютного костра - это поистине волшебный вечер, который всегда запоминается нашим участникам ярче всего. Там же в комфортабельных шатрах и заночуем.
Прощаемся с Грузией и друг с другом
Завтракаем и говорим друг другу до встречи. Индивидуальный трансфер доставит каждого в аэропорт или на автовокзал Тбилиси под его рейс. Если будет время, то с утра можно будет заскочить на Сухой мост — место, где можно купить абсолютно все — от артефактов советского времени до банальных магнитиков и открыток.
При желании можно продлить свое пребывание в столице еще на пару дней, или отправиться на поезде в окрестности Батуми ловить теплые волны — я обязательно помогу с выбором и бронью самого душевного места для размещения исходя из бюджета.
Суровая Хевсуретия. Города-крепости и дикие ущелья
Выезжаем из Тбилиси и держим путь на Хевсуретию, попутно заехав на самый открыточный вид Грузии — такой открывается от монастыря Джвари. Монастырь парит над Мцхетой в точке слияния двух рек разного цвета, Арагвы и Куры — уверен, что этот вид был вам знаком задолго до этого путешествия.
Весь день сегодня мы проведем в крайне диком регионе со своими суровыми нравами — пообедаем настоящем старом хевсурском доме в нижней Хевсуретии поднимемся почти на 3000 метров над уровнем моря на перевал Медвежий Крест, спустимся в долину реки Аргуни и мимо оставшихся башен полузаброшенных поселений приедем в главную деревню региона — непреступный город-крепость Шатили. Более 60 домов здесь стоят стена к стене и были возведены так, чтобы образовывать вместе крепость, защищавшую регион от набегов кистинцев, чеченцев и ингушей с севера. Мы погуляем по средневековым улицам-лабиринтам Шатили между прижавшимися друг к другу домами, полазаем по их балконам и крышам.
После заедем также посмотреть на могильники Анатори с останками живших здесь людей — у этого сурового места над обрывом, под которым гремят потоки реки Аргун, есть своя печальная история, которую мы обязательно узнаем.
Заночуем и заночуем в медвежьем углу медвежьего угла Грузии, в одном из самых отдаленных от цивилизации мест этой страны — в деревне Ардоти, самой крайней точке Хевсуретии, до которой можно добраться на автомобиле, в которой также сохранились средневековые укрепления. Зимой 3 человека живут в этом месте, отрезанные снегами по 7 месяцев от внешнего мира. Новый и комфортный гостевой дом с незабываемыми видами смотрит сверху вниз на глубокое ущелье.
Город мертвых Муцо и трекинг к разноцветным озерам
Позавтракав, мы заглянем в еще один древний город, возвышающийся на крутой скале над долиной — Муцо, его также называют мертвым. Здесь сохранилось много родовых башен, а также склепы с останками последних жителей этих мест, которые сами приходили в них умирать. Чтобы добраться сюда нам предстоит совершить пешее восхождение — хоть и короткое, но с хорошим набором высоты
Далее мы снова преодолеваем перевал Медвежий крест и спускаемся в нижнюю Хевсуретию, обедаем и во второй половине дня идем в трекинг к разноцветным озерам Абуделаури — относительно несложный подъем к ним занимает около двух часов в одну сторону. Наградой будут 3 озера — голубое, зеленое и белое. Путь к озерам проходит по живописнейшей и широкой долине с постоянным видом на массив Чаухи, напоминающий Доломитовые Альпы.
Ночь проведем в уединенном домике на склоне горы с прекрасными видами. Хевсуретия отличается относительной простотой имеющихся там условий для размещения, но наши места ночевок здесь будут самыми новыми и комфортными
Имеретия. Необычные монастыри и ночь на винодельне
Завтракаем, садимся в джипы и покидаем Хевсурети — наш путь лежит на запад Грузии. Если встанем пораньше, то в первой половине дня заедем в Уплисцихе - легендарный пещерный город.
На обед остановимся уже в Имеретии, в традиционном ресторанчике посреди леса, на берегу живописной речки — здесь почти не бывает туристов, эти места скрыты от посторонних глаз и насладиться застольем на свежем воздухе часто собираются жители окрестных деревень — по поводу и без.
Потом, извилистыми туманными дорогами мы доедем до удивительного и почти неизвестного туристам женского монастыря Мгвимеви — в нем находится единственный на всю Грузию храм в естественной пещере. С галереи храма открывается постапокалиптичный вид на индустриальную застройку окраины города Чиатура, застывшего во времени города канатных дорог. В советское время это был богатый промышленный центр, но со временем он пришел в забвение. Город расположен в ущелье, и является как бы двухуровневым, поэтому главным видом общественного транспорта здесь были канатки — они связывали между собой первый и второй уровни Чиатуры, позволяя за несколько минут преодолеть путь, который по горным серпантинам занимал до часа. Сегодня пассажирские канатки уже не действуют — их вагончики повисли над городом, оставляя простор для воображения и концептуальных фоток.
После Чиатуры посетим столп Кацхи — это отдельно стоящая скала высотой более 40 метров, на вершине которой стоит храм, он же пристанище для живущего там отца Максима. У этого места интересная история, и хоть забраться на столп, почти всегда окутанный туманом, не получится, интересную историю храма Кацхи мы все же узнаем.
Завершим день купанием в каньоне красивого водопада Рафи - вода здесь изумрудно-бирюзового цвета, и поедем на ужин и ночлег в винное шато, расположившееся в одном из имеретинских сел, посреди пасторальных пейзажей, холмов и кипарисов, со своим пляжем на берегу горной реки — почти Тоскана! Да, в Имеретии делают вино, ничуть не хуже кахетинского, но гораздо менее популярное. Будем пробовать местное вино и проведем ночь в стильных комнатках этого поместья.
Луга горной Аджарии, Боржоми и путь в Тбилиси
Просыпаемся с сумасшедшими видами - часто долина внизу по утрам залита плотными облаками, и ты буквально над ними. Завтракаем и едем к перевалу Годердзи — но не по главной дороге, а красивыми альпийскими лугами горной Аджарии, через летние деревни аджарцев, которые уходят на несколько теплых месяцев на высокогорные пастбища со своим скотом. Не удивляйтесь, когда мы будем встречать по дороге посреди деревень покосившиеся деревянные мечети - горная Аджария это как страна в стране, и живущие здесь люди являются грузинами-мусульманами.
В горной Аджарии мы заедем на невероятно красивые озера Шуамта, вокруг которых по лысым склонам раскинулись деревянные домики местных жителей.
Заедем ненадолго в Боржоми — погуляем по центральному боржомскому парку, где попьем прямо из Боржомского источника, посмотрим несколько старых особняков и получим общее впечатление об этом курортном городке.
Вечером вернемся в Тбилиси и отправимся на прощальный ужин.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все размещение по программе, 10 ночей в комфортабельных и иногда необычных отелях
- Завтраки каждый день
- Место у окна в комфортабельном внедорожнике высокой проходимости по всему маршруту
- Все трекинги по маршруту
- Топливо, стоянки, платные дороги, входные билеты
- Индивидуальные трансферы из аэропорта и в аэропорт Тбилиси
- Экскурсионное сопровождение и забота организатора 24/7 по всему маршруту
Что не входит в цену
- Международный перелет в Тбилиси
- Обеды и ужины (от 30$ в день, в зависимости от аппетита)
О чём нужно знать до поездки
По Грузии мы ездим на новых, всепроходимых и комфортабельных внедорожниках Toyota Fortuner. В машине 4 человека — 2 спереди и 2 сзади.
При желании и должном опыте можно сесть за руль, тогда будет небольшая скидка. Это место для тебя, если ты:
-Уверенно чувствуешь себя за рулем и имеешь регулярный опыт вождения
-Водить автомобиль по красивым дорогам тебе не в напряг, а в удовольствие