Описание тура

Это путешествие - особенное, оно отличается от остальных туров по Грузии. Почему? Потому что в поисках новых открытий мы проедем красивыми и сложными дорогами там, куда практически не добираются туристы, побываем в таких местах, до которых не доезжают туристические автобусы.

Маршрут раскрывает страну полностью — ты увидишь и главные ее достопримечательности, и множество редких жемчужин, скрытых от глаз большинства. Если хочешь открыть Грузию не только с парадного входа, но и настоящую, еще неискушенную массовым туризмом - ты в нужном месте.

Мы будем наслаждаться прекрасной кухней и заезжать на частные винодельни (а в некоторых заночуем), но лишних килограммов домой не привезем - маршрут включает несколько самых зрелищных однодневных трекингов Кавказа, где мы отработаем набранные калории. Уровень сложности - средний, если ты активно ходишь по городу, то без труда справишься.

Побываем в суровой Хевсуретии, где еще 90 лет назад люди ходили в кольчугах и дрались на ножах, проедем через пасторальные пейзажи сельской Имеретии, исследуем потрясающие виды и редкое вино в малонаселенной Раче — грузинской Швейцарии, увидим одни из красивейших гор планеты в верхней и нижней Сванетии, на закате, сидя над облаками, будем слушать пение муэдзина из мечетей мусульманских деревень горной Аджарии, искупаемся в горном водопаде и в море на пляже с черным песком, досконально исследуем современный Батуми и колоритные дворики старого Тбилиси.

Чувствуешь, что где-то тихо начинает откликаться дух приключений? Читай подробности ниже, похоже, нам по пути)

Информация по перемещениям:

По Грузии мы ездим на новых, всепроходимых и комфортабельных внедорожниках Toyota Fortuner. В машине 4 человека — 2 спереди и 2 сзади.

При желании и должном опыте можно сесть за руль, это будет дешевле. Это место для тебя, если ты:

-Уверенно чувствуешь себя за рулем и имеешь регулярный опыт вождения

-Водить автомобиль по красивым дорогам тебе не в напряг, а в удовольствие.

Важно!

В туре есть 2 вида мест - стандартное пассажирское, и водительское, для человека, который удовлетворяет вышеуказанным критериям. 800$ - цена за водительское место, стоимость пассажирского места - 1100$