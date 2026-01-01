-
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
4 апр в 12:00
1 мая в 12:00
$1350
$1500 за человека
Дикая Грузия и Хевсуретия на внедорожниках
Это путешествие особенное, оно отличается от остальных туров по Грузии. Почему?
12 сен в 10:00
11 июл в 10:00
от 122 423 ₽ за человека
Все сокровища Грузии: столица, винный регион, высокогорные селения и берег моря
Прокатиться на лодке по каньону, побывать в атмосферном Ушгули и погулять по курортному Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
1 мар в 08:00
8 мар в 08:00
$2740 за человека
