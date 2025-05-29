Душевно по Грузии: улочки Тбилиси, храмы Мцхеты, виноградники Кахетии и панорама Казбека
Подняться на джипах к Гергетской церкви, испечь хлеб по старинным технологиям и попробовать вина
Начало: Аэропорт, ж/д или автовокзал в Тбилиси, время по д...
«После обеда в кафе вас ждёт подъём к церкви на джипах»
18 июл в 10:00
25 июл в 10:00
$365 за человека
Неделя в Грузии: древние крепости, монастыри и невероятные пейзажи
Погулять по живописным городкам, попробовать местное вино и подняться на джипах к Гергети
Начало: Тбилиси, с 8:00 до 20:00. Также возможен выезд из ...
«Достигнув Степанцминды (Казбеги), пересядем в джипы и поднимемся к церкви Святой Троицы в Гергети, расположенной на высоте 2170 м»
12 июл в 14:00
19 июл в 14:00
49 500 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие в сердце горной Грузии на внедорожнике: Сванетия и Рача
Увидеть ледник Шхары, полюбоваться водопадами и посетить Ушгули
Начало: Тбилиси (точное место - по договорённости), 8:00
«Будем ночевать в коттеджах и семейных гостиницах, пробовать домашнюю кухню и кататься на внедорожнике — без спешки, с вниманием к деталям»
18 июл в 08:00
1 авг в 08:00
$500 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлья29 мая 2025Тур очень понравился. Всё состоялось очень честно и качественно. Гид Ната, с огромным багажом знаний истории, архитектуры, географии, религии, искусства
- NNadia1 марта 2022Джип-тур в загадочный регион ХевсуретиРекомендую! Отличные водители, гид. Интересные туры, все хорошо организовано! Не нудно и не банальные маршруты)) С удовольствием поеду еще
- TTika1 марта 2022Джип-тур в загадочный регион ХевсуретиОчень внимателые, начитанные гиды. Каждый тур оставляет особое впечатление. Очень ответственные и веселые ребяталюблю вас.
- BBella1 марта 2022Джип-тур в загадочный регион ХевсуретиОтличные профессионалы и глубоко порядочные люди!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Джиппинг»
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