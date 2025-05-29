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родного края, помогла нам полюбить и познать Грузию и ее прекрасный народ. Очень удобное место расположения Отеля. Кафе предлагает изумительные по вкусу блюда грузинской кухни. Все отлично. И горячий хлеб, и винный тур, и ресторан, да всего и не перечислить ….. Конечно же рекомендую!!! Когда расставались совместно придумали девиз:"Водитель - Асс, команда - Класс!!!" Спасибо Вам дорогие Вы наши. Обязательно приедем к Вам еще не раз, чтобы посмотреть интересные места замечательной Грузии!!!