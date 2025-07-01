Описание тура
Поехали знакомиться с Грузией из Владикавказа! 6 дней нашего путешествия пройдут как один миг и запомнятся навсегда, поселят мечту сюда вернуться ещё не раз.
Столько сказано восторженных слов о Грузии, что трудно подобрать слова, чтобы не повторяться. Я бы предложила ассоциацию с десертом, в котором сошлись вкус миндаля и грецкого ореха, нотки кисло-сладкого апельсина и хурмы в нежно-сливочном креме, где попадается виноградная косточка, и слышны отголоски кориандра, корицы.
Это возможно?? Да!
Это и есть Грузия, где замешано восточное и европейское в одном бокале, где старина и современность на одном квадратном метре, где запах кофе и вина кружат голову, и всё это под аккомпанемент грузинских песен и танцев на площадях, улочках и в многочисленных кафе.
Я хочу вам показать те места, которые никого не оставляют равнодушными, которые ещё долго будут сниться после знакомства с ними.
Программа тура по дням
От Владикавказа до Тбилиси: Пейзажи и Вкусы
05:30 Выезд от отелей Планета Люкс или Бумеранг в г. Владикавказ
Проживание до выезда организовывается самостоятельно (если необходимо могу помочь с бронированием). Сбор группы и отъезд будет осуществляться от отелей Планета Люкс и Бумеранг.
Если вам удобнее добраться самолетом в г. Тбилиси, наш гид заберет Вас и присоединит к группе.
Цена тура в случае прилёта и вылета из Тбилиси уменьшится на 6000 руб.
Начиная с Военно-грузинской дороги пейзажи и достопримечательности будут завораживать. Считается, что это одна из самых живописных дорог в мире.
Гора Казбек откроется как на ладони.
Увидим Нарзанный источник с железистой водой и сформировавшиеся на этом месте травертины.
Переедем через Крестовый перевал от Степанцминды.
Доедем до Арки Дружбы и погуляем, заглядывая с фотоаппаратом в каждую арку, откуда открываются совершенно разные виды, казалось бы, с одной площадки. Увидим у подножья гор озеро, от вида которого захватывает дух.
Проедем Гудаури горнолыжный курорт.
Нас ждёт очаровательный замок Ананури, из которого открывается вид на Жинвальское водохранилище. Узнаем его историю, сделаем много нереальных фото и поедем дальше.
Придорожные кафе зазывают к столу на обед. А мы, конечно, уже будем готовы к трапезе, ведь горный воздух нагоняет аппетит, а грузинская национальная кухня никого не оставляет равнодушным (по желанию за доп. плату).
15:00-16:00 Прибытие в Тбилиси (в зависимости от ситуации на границе).
Заселение в отель в центре старого города Тбилиси.
Разменяем рубли или другую валюту. Предложим обменники с выгодным курсом лари.
Свободное время.
20:00 Приветственный ужин в национальном ресторане с грузинскими танцами и песнями.
Изысканные уголки Тбилиси: От бань до крепости
08:00 Завтрак в отеле.
10:00-13:30 Пешеходная экскурсия по Тбилиси.
Начнём экскурсию по историческому центру города, который расположен близ горы Мтацминда. Он застроен самобытными двух — трехэтажными домами с резными балкончиками и верандами. Дома будто свисают над скалой и вызывают восторг! Пройдём по живописной набережной реки Мтквари (Кура).
Прогуляемся по Абанотубани — это квартал в центре Тбилиси, известный комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках.
Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают у всех восторг. А. С. Пушкин писал: Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань.
Увидим крепость Нарикала Iv в, подойдём к Метехи — древней цитадели и резиденции грузинских царей с панорамой на старый город. Тут устроим фотосессию. Погуляем по узким и крутым улочкам Бетлеми и Гоми.
Здесь стоят типичные для старого города дома с ажурными балконами. Прогуляемся по колоритной улице Шардени, названной в честь французского католического миссионера.
Пройдём по пешеходному мосту Мира над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь стекла и металла — символ Мира, соединяющий старую и новую Грузию. А после, Вы можете подняться на канатной дороге к крепости Нарикала (по желанию за доплату - 5 лари), хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры. Её называют душой Тбилиси. В Vii и Xi-Xii веках крепость была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры.
Нельзя пройти мимо забавной башни с часами, построенной режиссёром театра марионеток Резо Габриадзе. Тут ровно в 12 часов ежедневно начинается открытая постановка марионеток Цикл жизни.
Везде царит атмосфера праздника и беззаботности.
Свободное время.
Винные дали Кахетии: От плодородной земли к истори
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Трансфер на экскурсию в Кахетию - винную столицу Грузии с множеством исторических памятников. Это одна из самых красивых и вкусных экскурсий. Попробуем вина, чачу, домашние сыры, хлеб шоти.
11:30 Первая остановка: завод по производству вина Кахетинское традиционное виноделие в селе Велисцихе. Дегустация 4 видов вина. При заводе есть свой магазин, где можно приобрести вино, чачу, коньяк по доступной цене.
12:30 Остановка в селе Бадиаури, смотрим как пекут хлеб в тандыре, также можно попробовать домашний сыр и чурчхелу.
14:30 По дороге посещаем монастырский комплекс Святого Георгия в Бодбе. Главное здание монастыря - кафедральный собор, здесь покоятся останки предвестницы христианской эпохи Нино - Кабадокийской - великой крестительницы Грузии.
Заезжаем в Сигнахи - город Любви. Отреставрированный в 2007 году древний Сигнахи, расположенный на одной из горных вершин Алазанской Долины, обнесенный крепостной стеной с башнями (Xviii век) и колоритными сооружениями зажил новой яркой жизнью, ведь тут можно заключить брак в любое время суток, что придаёт романтичность и притягивает всех влюблённых мира. В Сигнахи родился и жил известный грузинский художник Нико Пиросмани. О его истории любви к французской актрисе Маргарите де Севр поётся в популярной песне в исполнении Аллы Пугачёвой Миллион алых роз (1982).Наша прогулка по средневековому городу Сигнахи, откуда открывается панорамный вид на Алазанскую долину и Большой Кавказский хребет с заснеженными вершинами, никого не оставит равнодушным! Городок находится в восточной Грузии на склоне горы, в историческом регионе Кахетии.
Обед в кафе с видом на Алазанскую долину (за доп. плату)
Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.
Исторические сокровища Мцхеты и Уплисцихе: Пещеры
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Направляемся в Джвари.
Поднимемся к монастырю Святого Креста Джвари, отсюда увидим, как сливаются реки Арагви и Кура. Ещё этот монастырь известен тем, что здесь происходит действие бессмертной поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова Мцыри.
11:00-11:30 Заезжаем в город Гори, смотрим дом, где родился Сталин.
12:00 Нас ждёт самый древний пещерный город Уплисцихе, который находится в 90 км от Тбилиси. Он основан в 8 века до н. э., а развивался с 3 века до н. э. до 4 века н. э. Уплисцихе окончательно опустел только в Xix веке!
Большая часть его жилищ и улочек находится прямо в толще вулканических скал. Удивляет, что ещё в те времена город имел свою пекарню, канализационные отводы, тюрьму, винодавильни, винохранилище, аптеку, колонный зал, где проходило жертвоприношение и многое другое, что обеспечивало жизнь целого пещерного города.
13:30 Обед в семье Сталбера, удивительного человека, который написал книгу об Уплисцихе и удостоен Ордена чести Грузии (при группе от 10 человек, стоимость 40 лари с человека).
14:30 Направляемся в Мцхету.
15:30 В Мцхете услышите историю о том, как святая Равноапостольная Нино принесла Христианство в Грузию. Именно отсюда христианство начало распространятся по всей стране.
17:00 Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.
Свободный день в Тбилиси: Собери впечатления, иссл
Завтрак в отеле Тбилиси.
Свободный день.
По желанию самостоятельно можно поехать к монументу Церетели Хроника Грузии, к тбилисскому морю, которое находится рядом, подняться в парк Мтацминда, рядом находится Пантеон, где похоронены Грибоедов, его супруга Нино, писатели, общественные деятели, художники.
А также можно самостоятельно поехать в самый крупный и популярный на Кавказе рынок Lilo, где можно купить всё - от ручки до самолёта.
Хотя после переездов и массы информации, захочется самостоятельно погулять по городу, зайти в сувенирные лавки или на блошиный рынок, посидеть в кафешках, купить вино, покататься на лодочке по Куре или подняться на воздушном шаре, напитаться неповторимой атмосферой удивительно притягательного города Тбилиси.
Вечером соберёмся и поделимся впечатлениями. Поднимем бокал за мир во всём мире, за путешествия, за красоту!
Прощай, Тбилиси: Возвращение в Владикавказ
Завтрак в отеле.
Выезд во Владикавказ по договорённости с водителем.
Высаживаем у отеля Планета Люкс.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Владикавказ-Тбилиси-Владикавказ
- Проживание в двухместном номере в отеле в Тбилиси питание: 5 завтраков, 1 приветственный ужин
- Трансфер по программе на комфортабельном минивене или Мерседес Спринтере
- Экскурсионная программа местным с гидом
- Дегустация вин на заводе Ктв транспортная страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Питание кроме указанного (стоимость обеда в среднем 30-45 лари, по текущему курсу это около 1100-1600 руб.). Цена за обед/ужин зависит от вашего выбора блюд и от уровня кафе или ресторана
- Одноместное размещение
- Сувениры
- Дегустация вин на частных винодельнях 10-15 лари
- Медицинская страховка по желанию
О чём нужно знать до поездки
Внимание! Ввиду погодных условий и гористой местности, в целях безопасности туристов, туроператор имеет право изменить маршрут. На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.
Пожелания к путешественнику
(Рекомендуем приехать за день раньше и взять обратные билеты на день позже ввиду непредсказуемости ситуации на границе)
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.
Стоимость тура при одноместном размещении составит 75000 рублей / 2610 лари.