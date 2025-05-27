Мои заказы

Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори

Побывать на родине Сталина, посетить край виноделия и исследовать пещерный город
Приглашаем в индивидуальный тур по Грузии — покажем всё самое интересное и красивое, без сухих фактов и скучных историй.

Вы прогуляетесь по колоритным улочкам Тбилиси, увидите главные достопримечательности столицы и сделаете
читать дальше

эффектные снимки на фоне резных балкончиков.

Побываете в Кахетии — на родине виноделия, пройдётесь по городу любви Сигнахи и полюбуетесь Алазанской долиной. Здесь же вас ждёт дегустация вина, лепёшек, домашнего сыра и чурчхелы.

Вы проедете по Военно-Грузинской дороге, побываете у храма Гергети на высоте 2170 метров и увидите Казбек. А ещё посетите древний пещерный город Уплисцихе и заглянете в уютный городок Гори, где родился и вырос И. В. Сталин.

5
1 отзыв
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

.

Питание. В стоимость включены дегустации вина, чачи, домашнего сыра, чурчхелы, хлеба шоти и горного мёда. Завтраки, обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Седан, минивэн или спринтер.

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Тбилиси

Встретим вас в Тбилиси и начнём экскурсию по столице. Будем гулять по старинным улочкам и любоваться архитектурой. Вы узнаете легенду о происхождении города и удивительные факты о местных жителях. Увидите Инжировое ущелье неподалёку от Серных бань, уютные домики с резными балконами, причудливую часовую башню у кукольного театра.

Прогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по Тбилиси
2 день

Кахетия - родина виноделия

Сегодня отправимся в Кахетию — самый винный регион, где на фоне гор раскинулись живописные ряды виноградников. Полюбуемся Алазанской долиной, побываем в городе любви Сигнахи и, конечно, продегустируем местное вино, чурчхелу и хлеб шоти.

Кахетия - родина виноделияКахетия - родина виноделияКахетия - родина виноделияКахетия - родина виноделия
3 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге: крепость Ананури, Казбек и церковь Гергети

Начнём путешествие по Военно-Грузинской дороге. Будем наслаждаться горными пейзажами и слушать истории про Грузию. По пути увидим крепость Ананури, Арку Дружбы, которую создал скульптор Георгиий Чахава, и вершину Казбек. А ещё поднимемся к церкви Гергети, живописно расположенной прямо в горах, на фоне крутых склонов.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге: крепость Ананури, Казбек и церковь ГергетиПутешествие по Военно-Грузинской дороге: крепость Ананури, Казбек и церковь ГергетиПутешествие по Военно-Грузинской дороге: крепость Ананури, Казбек и церковь ГергетиПутешествие по Военно-Грузинской дороге: крепость Ананури, Казбек и церковь Гергети
4 день

Пещерный город Уплисцихе и Гори

Сегодня побываем в пещерном городе Уплисцихе, узнаем удивительную легенду о его происхождении, послушаем историю о возникновении христианства в Грузии и посетим родину Сталина — городок Гори. Затем вернёмся в Тбилиси. На этом наш тур завершён, до новых встреч!

Пещерный город Уплисцихе и ГориПещерный город Уплисцихе и ГориПещерный город Уплисцихе и ГориПещерный город Уплисцихе и Гори

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги сертифицированного гида и профессионального водителя
  • Экскурсии по программе
  • Дегустации вина, чачи, домашнего сыра, хлеба шоти и горного мёда
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Кулинарный мастер-класс в грузинской семье (по желанию)
  • Стоимость тура зависит от количества участников:
  • 1-3 человека - $590 (за тур)
  • 4-6 человек - $735 (за тур)
  • 7-18 человек - $920 (за тур)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
Завершение: Центр Тбилиси, вечер, точное время зависит от завершения экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи
Арчи — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 529 туристов
Гамарджоба генацвале! Меня зовут Арчи! Я и моя команда гидов организуем экскурсии по всей Грузии более 10 лет. Я видел много стран, но красоту родного края трудно с чем-либо сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Я постараюсь открыть Грузию такой, какой её вижу Я!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Альберт
27 мая 2025
4х дневную экскурсию по Грузии выбрал из-за того, что в этой стране побывал впервые. Нашим гидом был Роланд. Первый день - это пешая экскурсия по Тбилиси в спокойном режиме, неспешная.
читать дальше

Роланд рассказал много интересного о тех местах, где мы гуляли. Остальные три дня - экскурсии на автомобиле. Все экскурсии понравились. Арчи всегда был на связи и каждый вечер узнавал, как прошел день, какие у нас были пожелания. Даже пошел навстречу нашим пожеланиям о замене автомобиля. Вместо представительского седана был предоставлен минивэн - с него лучше обзор во время поездки:). Хочу отметить Роланда - это знающий человек, с историческим образованием, рассказывает интересно и имеет хороший кругозор - от истории, до политики и религии. С ним было комфортно - никакой спешки и ажиотажа, при этом все успевали. Это была индивидуальная экскурсия - мы были вдвоем с женой, поэтому все подстраивалось под нас. Арчи благодарю за неожиданный презент нам - бутылку восхитительного Саперави. Очень приятно было, спасибо!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
На машине
5 дней
-
15%
24 отзыва
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
Восхититься панорамными видами, изучить улочки Тбилиси и попробовать местные вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
17 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$417$490 за человека
Новый год в Грузии «для своих»: снежные горы, дегустации и прогулки с местным гидом
На машине
5 дней
-
10%
1 отзыв
Новый год в Грузии «для своих»: снежные горы, дегустации и прогулки с местным гидом
Отметить праздник с грузинским размахом и погулять по Сигнахи, Гудаури, Кахетии
Начало: Тбилиси, место и время встречи - по договорённости
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
122 400 ₽136 000 ₽ за человека
Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
На машине
6 дней
2 отзыва
Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 15:10 или ж/д вокзал в 15...
Завтра в 15:15
16 ноя в 15:15
92 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси