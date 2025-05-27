читать дальше

Роланд рассказал много интересного о тех местах, где мы гуляли. Остальные три дня - экскурсии на автомобиле. Все экскурсии понравились. Арчи всегда был на связи и каждый вечер узнавал, как прошел день, какие у нас были пожелания. Даже пошел навстречу нашим пожеланиям о замене автомобиля. Вместо представительского седана был предоставлен минивэн - с него лучше обзор во время поездки:). Хочу отметить Роланда - это знающий человек, с историческим образованием, рассказывает интересно и имеет хороший кругозор - от истории, до политики и религии. С ним было комфортно - никакой спешки и ажиотажа, при этом все успевали. Это была индивидуальная экскурсия - мы были вдвоем с женой, поэтому все подстраивалось под нас. Арчи благодарю за неожиданный презент нам - бутылку восхитительного Саперави. Очень приятно было, спасибо!