Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
Побывать на родине Сталина, посетить край виноделия и исследовать пещерный город
Приглашаем в индивидуальный тур по Грузии — покажем всё самое интересное и красивое, без сухих фактов и скучных историй.
Вы прогуляетесь по колоритным улочкам Тбилиси, увидите главные достопримечательности столицы и сделаете читать дальше
эффектные снимки на фоне резных балкончиков.
Побываете в Кахетии — на родине виноделия, пройдётесь по городу любви Сигнахи и полюбуетесь Алазанской долиной. Здесь же вас ждёт дегустация вина, лепёшек, домашнего сыра и чурчхелы.
Вы проедете по Военно-Грузинской дороге, побываете у храма Гергети на высоте 2170 метров и увидите Казбек. А ещё посетите древний пещерный город Уплисцихе и заглянете в уютный городок Гори, где родился и вырос И. В. Сталин.
Питание. В стоимость включены дегустации вина, чачи, домашнего сыра, чурчхелы, хлеба шоти и горного мёда. Завтраки, обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Седан, минивэн или спринтер.
Дети. Участие возможно с любого возраста.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Тбилиси
Встретим вас в Тбилиси и начнём экскурсию по столице. Будем гулять по старинным улочкам и любоваться архитектурой. Вы узнаете легенду о происхождении города и удивительные факты о местных жителях. Увидите Инжировое ущелье неподалёку от Серных бань, уютные домики с резными балконами, причудливую часовую башню у кукольного театра.
2 день
Кахетия - родина виноделия
Сегодня отправимся в Кахетию — самый винный регион, где на фоне гор раскинулись живописные ряды виноградников. Полюбуемся Алазанской долиной, побываем в городе любви Сигнахи и, конечно, продегустируем местное вино, чурчхелу и хлеб шоти.
3 день
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: крепость Ананури, Казбек и церковь Гергети
Начнём путешествие по Военно-Грузинской дороге. Будем наслаждаться горными пейзажами и слушать истории про Грузию. По пути увидим крепость Ананури, Арку Дружбы, которую создал скульптор Георгиий Чахава, и вершину Казбек. А ещё поднимемся к церкви Гергети, живописно расположенной прямо в горах, на фоне крутых склонов.
4 день
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Сегодня побываем в пещерном городе Уплисцихе, узнаем удивительную легенду о его происхождении, послушаем историю о возникновении христианства в Грузии и посетим родину Сталина — городок Гори. Затем вернёмся в Тбилиси. На этом наш тур завершён, до новых встреч!
Услуги сертифицированного гида и профессионального водителя
Экскурсии по программе
Дегустации вина, чачи, домашнего сыра, хлеба шоти и горного мёда
Что не входит в цену
Билеты до Тбилиси и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты
Кулинарный мастер-класс в грузинской семье (по желанию)
Стоимость тура зависит от количества участников:
1-3 человека - $590 (за тур)
4-6 человек - $735 (за тур)
7-18 человек - $920 (за тур)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
Завершение: Центр Тбилиси, вечер, точное время зависит от завершения экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 529 туристов
Гамарджоба генацвале! Меня зовут Арчи! Я и моя команда гидов организуем экскурсии по всей Грузии более 10 лет. Я видел много стран, но красоту родного края трудно с чем-либо сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Я постараюсь открыть Грузию такой, какой её вижу Я!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Альберт
27 мая 2025
4х дневную экскурсию по Грузии выбрал из-за того, что в этой стране побывал впервые. Нашим гидом был Роланд. Первый день - это пешая экскурсия по Тбилиси в спокойном режиме, неспешная. читать дальше
Роланд рассказал много интересного о тех местах, где мы гуляли. Остальные три дня - экскурсии на автомобиле. Все экскурсии понравились. Арчи всегда был на связи и каждый вечер узнавал, как прошел день, какие у нас были пожелания. Даже пошел навстречу нашим пожеланиям о замене автомобиля. Вместо представительского седана был предоставлен минивэн - с него лучше обзор во время поездки:). Хочу отметить Роланда - это знающий человек, с историческим образованием, рассказывает интересно и имеет хороший кругозор - от истории, до политики и религии. С ним было комфортно - никакой спешки и ажиотажа, при этом все успевали. Это была индивидуальная экскурсия - мы были вдвоем с женой, поэтому все подстраивалось под нас. Арчи благодарю за неожиданный презент нам - бутылку восхитительного Саперави. Очень приятно было, спасибо!