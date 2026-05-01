Грузия из Владикавказа: от Казбеги до Уплисцихе. Лайт

Описание тура

Поехали знакомиться с Грузией из Владикавказа! 6 дней нашего путешествия пройдут как один миг и запомнятся навсегда, поселят мечту сюда вернуться ещё не раз.

Столько сказано восторженных слов о Грузии, что трудно подобрать слова, чтобы не повторяться. Я бы предложила ассоциацию с десертом, в котором сошлись вкус миндаля и грецкого ореха, нотки кисло-сладкого апельсина и хурмы в нежно-сливочном креме, где попадается виноградная косточка, и слышны отголоски кориандра, корицы.

Это возможно?? Да!

Это и есть Грузия, где замешано восточное и европейское в одном бокале, где старина и современность на одном квадратном метре, где запах кофе и вина кружат голову, и всё это под аккомпанемент грузинских песен и танцев на площадях, улочках и в многочисленных кафе.

Я хочу вам показать те места, которые никого не оставляют равнодушными, которые ещё долго будут сниться после знакомства с ними.

Программа тура по дням

1 день

От Владикавказа до Тбилиси

05:30 Выезд от отелей Планета Люкс или Бумеранг в г. Владикавказ Проживание до выезда организовывается самостоятельно (если необходимо могу помочь с бронированием). Сбор группы и отъезд будет осуществляться от отелей Планета Люкс и Бумеранг.

Если вам удобнее добраться самолетом в г. Тбилиси, наш гид заберет Вас и присоединит к группе.

Цена тура в случае прилёта и вылета из Тбилиси уменьшится на 6000 руб.

Едем по Военно-грузинской дороги пейзажи и достопримечательности будут завораживать.

Обед в придорожном кафе (по желанию, за доп. плату).

15:00 Прибытие в Тбилиси (в зависимости от ситуации на границе).

Заселение в отель в центре старого города Тбилиси.

Разменяем рубли или другую валюту. Предложим обменники с выгодным курсом лари.

Свободное время.

20:00 Приветственный ужин в национальном ресторане с грузинскими танцами и песнями (по желанию, за доп. плату).

2 день

Тбилиси

08:00 Завтрак в отеле.

10:00-13:30 Пешеходная экскурсия по Тбилиси.

Начнём экскурсию по историческому центру города, который расположен близ горы Мтацминда. Он застроен самобытными двух — трехэтажными домами с резными балкончиками и верандами. Дома будто свисают над скалой и вызывают восторг! Пройдём по живописной набережной реки Мтквари (Кура).

Прогуляемся по Абанотубани — это квартал в центре Тбилиси, известный комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают у всех восторг. А. С. Пушкин писал: Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань.

Увидим крепость Нарикала Iv в, подойдём к Метехи — древней цитадели и резиденции грузинских царей с панорамой на старый город. Тут устроим фотосессию. Погуляем по узким и крутым улочкам Бетлеми и Гоми.

Здесь стоят типичные для старого города дома с ажурными балконами. Прогуляемся по колоритной улице Шардени, названной в честь французского католического миссионера.

Пройдём по пешеходному мосту Мира над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь стекла и металла — символ Мира, соединяющий старую и новую Грузию. А после, Вы можете подняться на канатной дороге к крепости Нарикала (по желанию за доп. плату - 5 лари), хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры. Её называют душой Тбилиси. В Vii и Xi-Xii веках крепость была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры.

Нельзя пройти мимо забавной башни с часами, построенной режиссёром театра марионеток Резо Габриадзе. Тут ровно в 12 часов ежедневно начинается открытая постановка марионеток Цикл жизни.

Везде царит атмосфера праздника и беззаботности.

Свободное время.

3 день

Свободный день или винные дали Кахетии

08:00 Завтрак в отеле.

Свободный день.

Внимание!! В этот день участники других туров едут на экскурсию в Кахетию.

Можно присоединиться к программе в Кахетию за 150 лари.

Читайте программу ниже:

09:00 Трансфер на экскурсию в Кахетию - винную столицу Грузии с множеством исторических памятников.

Это одна из самых красивых и вкусных экскурсий. Попробуем вина, чачу, домашние сыры, хлеб шоти.

11:30 Первая остановка: завод по производству вина Кахетинское традиционное виноделие в селе Велисцихе. Дегустация 4 видов вина. При заводе есть свой магазин, где можно приобрести вино, чачу, коньяк по доступной цене.

12:30 Остановка в селе Бадиаури, смотрим как пекут хлеб в тандыре, также можно попробовать домашний сыр и чурчхелу.

14:30 По дороге посещаем монастырский комплекс Святого Георгия в Бодбе. Главное здание монастыря - кафедральный собор, здесь покоятся останки предвестницы христианской эпохи Нино - Кабадокийской - великой крестительницы Грузии.

Заезжаем в Сигнахи - город Любви. Отреставрированный в 2007 году древний Сигнахи, расположенный на одной из горных вершин Алазанской Долины, обнесенный крепостной стеной с башнями (Xviii век) и колоритными сооружениями зажил новой яркой жизнью, ведь тут можно заключить брак в любое время суток, что придаёт романтичность и притягивает всех влюблённых мира. В Сигнахи родился и жил известный грузинский художник Нико Пиросмани. О его истории любви к французской актрисе Маргарите де Севр поётся в популярной песне в исполнении Аллы Пугачёвой Миллион алых роз (1982).

Наша прогулка по средневековому городу Сигнахи, откуда открывается панорамный вид на Алазанскую долину и Большой Кавказский хребет с заснеженными вершинами, никого не оставит равнодушным! Городок находится в восточной Грузии на склоне горы, в историческом регионе Кахетии.

Обед в кафе с видом на Алазанскую долину (за доп. плату).

Возвращение в Тбилиси.

Свободное время.

4 день

Свободный день или Уплисцихи

08:00 Завтрак в отеле.

Свободный день.

Внимание!! В этот день участники других туров едут в Уплисцихе.

Можно присоединиться к программе в Уплисцихе за 180 лари.

Читайте программу ниже:

09:00 Направляемся в Джвари.

Поднимемся к монастырю Святого Креста Джвари, отсюда увидим, как сливаются реки Арагви и Кура. Ещё этот монастырь известен тем, что здесь происходит действие бессмертной поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова Мцыри.

11:00-11:30 Заезжаем в город Гори, смотрим дом, где родился Сталин.

12:00 Нас ждёт самый древний пещерный город Уплисцихе, который находится в 90 км от Тбилиси. Он основан в 8 века до н. э., а развивался с 3 века до н. э. до 4 века н. э. Уплисцихе окончательно опустел только в Xix веке!

Большая часть его жилищ и улочек находится прямо в толще вулканических скал. Удивляет, что ещё в те времена город имел свою пекарню, канализационные отводы, тюрьму, винодавильни, винохранилище, аптеку, колонный зал, где проходило жертвоприношение и многое другое, что обеспечивало жизнь целого пещерного города.

13:30 Обед в семье Сталбера, удивительного человека, который написал книгу об Уплисцихе и удостоен Ордена чести Грузии (при группе от 10 человек, стоимость 40 лари с человека).

14:30 Направляемся в Мцхету.

15:30 В Мцхете услышите историю о том, как святая Равноапостольная Нино принесла Христианство в Грузию. Именно отсюда христианство начало распространятся по всей стране.

17:00 Возвращение в Тбилиси.

Свободное время.

5 день

Свободный день в Тбилиси

Завтрак в отеле Тбилиси.

Свободный день.

По желанию самостоятельно можно поехать к монументу Церетели Хроника Грузии, к тбилисскому морю, которое находится рядом, подняться в парк Мтацминда, рядом находится Пантеон, где похоронены Грибоедов, его супруга Нино, писатели, общественные деятели, художники.

А также можно самостоятельно поехать в самый крупный и популярный на Кавказе рынок Lilo, где можно купить всё - от ручки до самолёта.

Хотя после переездов и массы информации, захочется самостоятельно погулять по городу, зайти в сувенирные лавки или на блошиный рынок, посидеть в кафешках, купить вино, покататься на лодочке по Куре или подняться на воздушном шаре, напитаться неповторимой атмосферой удивительно притягательного города Тбилиси.

Вечером соберёмся и поделимся впечатлениями (по желанию). Поднимем бокал за мир во всём мире, за путешествия, за красоту!

6 день

Возвращение в Владикавказ

Завтрак в отеле.

Выезд во Владикавказ по договорённости с водителем.

Высаживаем у отеля Планета Люкс.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Владикавказ-Тбилиси-Владикавказ
  • Проживание в двухместном номере в отеле в Тбилиси
  • Питание: завтраки
  • Трансфер по программе на комфортабельном минивене или Мерседес Спринтере
  • Экскурсионная программа с местным гидом
  • Транспортная страховка
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Питание: обеды, ужины (стоимость обеда в среднем 45-55 лари, по текущему курсу это около 1500-1600 руб. Цена за ужин зависит от вашего выбора блюд и от уровня кафе или ресторана)
  • Одноместное размещение (12500 руб.)
  • Сувениры
  • Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки

Внимание! Ввиду погодных условий и гористой местности, в целях безопасности туристов, туроператор имеет право изменить маршрут.
На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 8-14 человек.

Пожелания к путешественнику

Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник или в случае отсутствия пары на двухместное размещение, то надо доплатить за одноместное размещение.

Рекомендуем приехать за день раньше и взять обратные билеты на день позже ввиду непредсказуемости ситуации на границе)

Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Зара
Зара — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
Na sайте с 2026 года
Я Зара, уже 17 лет в туризме, побывала в 35 странах мира, показывала и влюбляла туристов в разные континенты и города. Но пришла пандемия и всё, что с ней связано!) И я
стала создавать свои авторские туры по моему любимому Кавказу. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности республик и стран, которые я предлагаю узнать, я понимаю, что на правильном пути. Мои туры наполнены не только красотой Кавказских гор, вкусной экологичной, национальной кухней, но и разными смыслами, что считаю своим достоянием как автора! Я приглашаю художников для экскурсий и плэнеров, где они могут продолжать творчество, йогов - новичков и заядлых профи. Ретриты в местах силы имеют огромный отклик в сердцах моих туристов. Гастрономические и экскурсионные туры заряжают моих гостей энергией и знаниями о своей стране, о кавказских народах, ломая навязанные стереотипы. Мои группы небольшие 5-7 человек. Мы проходим наши маршруты дружной, увлечённой семьёй, а расставаясь остаёмся всегда на связи! Когда счастлив мой гость, счастлива и я! В моих турах включено проживание, питание, трансферы, экскурсии, мастер классы по национальной кухне, фотосессии, много подарочков и сюрпризов! Хочу предупредить! Для туристов из других стран нужно за месяц готовить разрешение на въезд, т к у нас пограничная зона с Грузией. Но это решаемо! Кавказское гостеприимство, заботливое отношение к гостям, нереальной красоты локации и пейзажи, уникальная история- никого из моих гостей не оставила равнодушным. Поэтому я говорю и Вам: приезжайте и почувствуйте всё это сами!

