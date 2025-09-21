Мои заказы

Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином

Побывать в пещерном городе, увидеть слияние Куры и Арагви и отведать сыра, вина и чурчхелы
А поехали с нами в Грузию? Вас ждут вкусные открытия, впечатляющие виды и невероятная атмосфера.

Вы побываете в Кахетии — на родине вина, продегустируете главный напиток и даже сами приготовите хлеб.
читать дальше

Погуляете по городу любви Сигнахи и полюбуетесь Алазанской долиной.

Сделаете эффектные кадры на фоне арки Дружбы, осмотрите храм в Гергети на высоте 2200 метров и насладитесь горными пейзажами. Посетите древние монастыри и церкви, побываете на родине И. В. Сталина в Гори и увидите город, высеченный в скале.

5
1 отзыв
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

По желанию гостей возможны корректировки: смена очерёдности, замена локаций на другие (обсуждается отдельно).

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Также вас ждёт дегустация сыра, вина и чурчхелы и мастер-класс по выпечке хлеба. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. До 4 человек — Toyota Prius; до 10 чел — минивэн Mercedes (кондиционер, Wi-Fi).

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Виза. Гражданам России не требуется.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и обзорная экскурсия по столице

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем вас ждёт обзорная экскурсия «Душа Тбилиси»: вы увидите храм Метехи, крепость Нарикала и Сионский собор. После обеда с национальными блюдами и вином поднимемся на гору Мтацминда, чтобы полюбоваться панорамой города.

Встреча и обзорная экскурсия по столицеВстреча и обзорная экскурсия по столицеВстреча и обзорная экскурсия по столицеВстреча и обзорная экскурсия по столицеВстреча и обзорная экскурсия по столице
2 день

Кахетия - родина виноделия

Утром отправимся в Кахетию, в село Манави, чтобы продегустировать домашнее вино, чурчхелу и пряности. Дальше переедем в село Бадиури, где нас уже ждут на мастер-класс по приготовлению грузинского хлеба и дегустацию сыра. Полюбуемся Бобдийским монастырём и видами Алазанской долины. Посетим город любви Сигнахи и узнаем, за что он получил такой статус. Заедем и в столицу региона — городок Телави.

Кахетия - родина виноделияКахетия - родина виноделияКахетия - родина виноделияКахетия - родина виноделияКахетия - родина виноделияКахетия - родина виноделияКахетия - родина виноделияКахетия - родина виноделия
3 день

Монастыри Джвари, слияние Куры и Арагви и собор Светицховели

Посетим монастырь Джвари, возвышающийся на холме. Отсюда можно полюбоваться Мцхетой — древней столицей Грузии и слиянием Арагви и Куры. Ещё осмотрим собор Светицховели, один из главных православных грузинских храмов. И увидим монастырь Самтавро, который состоит из Преображенской церкви и женского монастыря святой Нины.

Монастыри Джвари, слияние Куры и Арагви и собор СветицховелиМонастыри Джвари, слияние Куры и Арагви и собор СветицховелиМонастыри Джвари, слияние Куры и Арагви и собор СветицховелиМонастыри Джвари, слияние Куры и Арагви и собор СветицховелиМонастыри Джвари, слияние Куры и Арагви и собор СветицховелиМонастыри Джвари, слияние Куры и Арагви и собор СветицховелиМонастыри Джвари, слияние Куры и Арагви и собор Светицховели
4 день

Военно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм Гергети

Сегодня отправимся в путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся лазурью Жинвальского водохранилища, осмотрим крепость Ананури и увидим слияние рек Арагви и Ведзатхеви. Остановимся у арки Дружбы с ярким мозаичным панно, созданной скульптором Церетели.

Прибудем к храму в Гергети на высоту 2200 метров, сделаем эффектные фотографии и насладимся видами гор.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Военно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм ГергетиВоенно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм ГергетиВоенно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм ГергетиВоенно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм ГергетиВоенно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм ГергетиВоенно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм ГергетиВоенно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм Гергети
5 день

Гори, музей Сталина и пещерный город Уплисцихе

После завтрака поедем в Гори, где родился И. В. Сталин. Мы заглянем в Государственный музей Сталина и пройдём по улочкам города. Затем посетим пещерный Уплисцихе, высеченный в скале. В гротах создавались жилые комнаты, театр, аптека и храмы — полноценный город с культурной зоной.

Гори, музей Сталина и пещерный город УплисцихеГори, музей Сталина и пещерный город УплисцихеГори, музей Сталина и пещерный город УплисцихеГори, музей Сталина и пещерный город УплисцихеГори, музей Сталина и пещерный город УплисцихеГори, музей Сталина и пещерный город УплисцихеГори, музей Сталина и пещерный город УплисцихеГори, музей Сталина и пещерный город УплисцихеГори, музей Сталина и пещерный город Уплисцихе
6 день

Отъезд

Свободный день. До отъезда в аэропорт, если у вас будет время, вы сможете купить сувениры, заглянуть в ресторан или выпить вина. Затем — трансфер к вашему рейсу.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту с гидом-водителем (до 10 человек) или с отдельным гидом (более 10 человек)
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Входные билеты в музеи
  • Дегустации
  • Мастер-класс по выпечке хлеба
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
  • Стоимость тура без проживания (если отель вы бронируете самостоятельно) - $400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3053 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
читать дальше

на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Владислав
Владислав
21 сен 2025
Мы путешествовали по Тбилиси и его окрестностям, и это было удивительное приключение. Наши гиды оказались настоящими профессионалами – внимательные, заботливые и очень душевные.

Транспорт был всегда комфортным, а программа - гибкой:
читать дальше

нас никуда не торопили, мы могли задержаться и насладиться красотой мест столько, сколько хотелось. Даже для нашего дедушки, которому было трудно много ходить, туры скорректировали так, чтобы и он мог любоваться великолепными видами и разделять с нами все эмоции от путешествия.

Особенно в памяти осталась поездка к горе Казбеги. Грандиозные пейзажи, величественные горы и атмосфера - это впечатления, которые останутся с нами навсегда.

Спасибо огромное за такое незабываемое путешествие по прекрасной Грузии!

Рекомендую!!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
На машине
6 дней
2 отзыва
Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 15:10 или ж/д вокзал в 15...
Завтра в 15:15
16 ноя в 15:15
92 400 ₽ за человека
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
На машине
4 дня
1 отзыв
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
Побывать на родине Сталина, посетить край виноделия и исследовать пещерный город
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$590 за всё до 3 чел.
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
На машине
4 дня
-
40%
3 отзыва
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
Приготовить шоти, побывать на родине Иосифа Сталина и заглянуть в пещерный Уплисцихе
Начало: Тбилиси, Котэ Абхази, 32. Время оговаривается инди...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€282€470 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси