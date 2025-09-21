Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
Побывать в пещерном городе, увидеть слияние Куры и Арагви и отведать сыра, вина и чурчхелы
А поехали с нами в Грузию? Вас ждут вкусные открытия, впечатляющие виды и невероятная атмосфера.
Вы побываете в Кахетии — на родине вина, продегустируете главный напиток и даже сами приготовите хлеб. читать дальше
Погуляете по городу любви Сигнахи и полюбуетесь Алазанской долиной.
Сделаете эффектные кадры на фоне арки Дружбы, осмотрите храм в Гергети на высоте 2200 метров и насладитесь горными пейзажами. Посетите древние монастыри и церкви, побываете на родине И. В. Сталина в Гори и увидите город, высеченный в скале.
По желанию гостей возможны корректировки: смена очерёдности, замена локаций на другие (обсуждается отдельно).
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Также вас ждёт дегустация сыра, вина и чурчхелы и мастер-класс по выпечке хлеба. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. До 4 человек — Toyota Prius; до 10 чел — минивэн Mercedes (кондиционер, Wi-Fi).
Дети. Участие возможно с любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Виза. Гражданам России не требуется.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и обзорная экскурсия по столице
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем вас ждёт обзорная экскурсия «Душа Тбилиси»: вы увидите храм Метехи, крепость Нарикала и Сионский собор. После обеда с национальными блюдами и вином поднимемся на гору Мтацминда, чтобы полюбоваться панорамой города.
2 день
Кахетия - родина виноделия
Утром отправимся в Кахетию, в село Манави, чтобы продегустировать домашнее вино, чурчхелу и пряности. Дальше переедем в село Бадиури, где нас уже ждут на мастер-класс по приготовлению грузинского хлеба и дегустацию сыра. Полюбуемся Бобдийским монастырём и видами Алазанской долины. Посетим город любви Сигнахи и узнаем, за что он получил такой статус. Заедем и в столицу региона — городок Телави.
3 день
Монастыри Джвари, слияние Куры и Арагви и собор Светицховели
Посетим монастырь Джвари, возвышающийся на холме. Отсюда можно полюбоваться Мцхетой — древней столицей Грузии и слиянием Арагви и Куры. Ещё осмотрим собор Светицховели, один из главных православных грузинских храмов. И увидим монастырь Самтавро, который состоит из Преображенской церкви и женского монастыря святой Нины.
4 день
Военно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм Гергети
Сегодня отправимся в путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся лазурью Жинвальского водохранилища, осмотрим крепость Ананури и увидим слияние рек Арагви и Ведзатхеви. Остановимся у арки Дружбы с ярким мозаичным панно, созданной скульптором Церетели.
Прибудем к храму в Гергети на высоту 2200 метров, сделаем эффектные фотографии и насладимся видами гор.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
5 день
Гори, музей Сталина и пещерный город Уплисцихе
После завтрака поедем в Гори, где родился И. В. Сталин. Мы заглянем в Государственный музей Сталина и пройдём по улочкам города. Затем посетим пещерный Уплисцихе, высеченный в скале. В гротах создавались жилые комнаты, театр, аптека и храмы — полноценный город с культурной зоной.
6 день
Отъезд
Свободный день. До отъезда в аэропорт, если у вас будет время, вы сможете купить сувениры, заглянуть в ресторан или выпить вина. Затем — трансфер к вашему рейсу.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту с гидом-водителем (до 10 человек) или с отдельным гидом (более 10 человек)
Трансферы из/в аэропорт
Входные билеты в музеи
Дегустации
Мастер-класс по выпечке хлеба
Что не входит в цену
Билеты до Тбилиси и обратно
Обеды и ужины
Стоимость тура без проживания (если отель вы бронируете самостоятельно) - $400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3053 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин читать дальше
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы.
Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре.
Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Владислав
21 сен 2025
Мы путешествовали по Тбилиси и его окрестностям, и это было удивительное приключение. Наши гиды оказались настоящими профессионалами – внимательные, заботливые и очень душевные.
Транспорт был всегда комфортным, а программа - гибкой: читать дальше
нас никуда не торопили, мы могли задержаться и насладиться красотой мест столько, сколько хотелось. Даже для нашего дедушки, которому было трудно много ходить, туры скорректировали так, чтобы и он мог любоваться великолепными видами и разделять с нами все эмоции от путешествия.
Особенно в памяти осталась поездка к горе Казбеги. Грандиозные пейзажи, величественные горы и атмосфера - это впечатления, которые останутся с нами навсегда.
Спасибо огромное за такое незабываемое путешествие по прекрасной Грузии!