В первый день мы отправимся на пешеходную экскурсию по историческому центру Тбилиси. Пройдёмся по современному стеклянному мосту Мира, соединяющему старую и новую части столицы. Поднимемся к церкви Метехи, откуда открывается живописный вид на реку Куру. Оттуда направимся к крепости Нарикала — древнему фортификационному сооружению, с которого началась история города.

По канатной дороге поднимемся к статуе «Мать-Грузия», символизирующей силу, гостеприимство и защиту. Посетим дворец Сачино — бывшую царскую резиденцию — и часовню Або, где хранятся мощи первого святого Тбилиси. По пути мы увидим старинный караван-сарай и прогуляемся по аутентичным улочкам района, сохранившего атмосферу прошлого. Завершим день у театральной башни Габриадзе — одной из самых фотогеничных достопримечательностей города.