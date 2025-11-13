Индивидуально по Тбилиси и Кахетии: история, виноделие, искусство
Продегустировать редкие сорта вин, погулять по столице и Сигнахи и заглянуть в художественный музей
В поездке вас ждут не только живописные места, но и погружение в культуру, традиции и самобытный дух страны. Я познакомлю вас с историей Тбилиси, расскажу об основании города и ключевых
событиях прошлого.
Вы узнаете легенды и предания о царях и святых, мы поговорим о православии в Грузии, тайнах средневековых монастырей и особенностях архитектуры.
Заглянем в музей Нико Пиросмани, где вы сможете окунуться в жизнь и творчество одного из самых загадочных грузинских художников.
Побываем на винодельне и в частном винном погребе, где вам раскроют секреты всего процесса создания вин — от сбора винограда до выдержки в древних глиняных сосудах, — а также искусства грузинского тоста и застолья.
Питание. Включён завтрак в гостинице. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Автомобиль Volkswagen.
Возраст участников. Без ограничений.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Тбилиси
В первый день мы отправимся на пешеходную экскурсию по историческому центру Тбилиси. Пройдёмся по современному стеклянному мосту Мира, соединяющему старую и новую части столицы. Поднимемся к церкви Метехи, откуда открывается живописный вид на реку Куру. Оттуда направимся к крепости Нарикала — древнему фортификационному сооружению, с которого началась история города.
По канатной дороге поднимемся к статуе «Мать-Грузия», символизирующей силу, гостеприимство и защиту. Посетим дворец Сачино — бывшую царскую резиденцию — и часовню Або, где хранятся мощи первого святого Тбилиси. По пути мы увидим старинный караван-сарай и прогуляемся по аутентичным улочкам района, сохранившего атмосферу прошлого. Завершим день у театральной башни Габриадзе — одной из самых фотогеничных достопримечательностей города.
2 день
Кахетия: винодельни и дегустации, Сигнахи, Бодбе и музей Нико Пиросмани
Утром отправимся в Кахетию — солнечный регион, где зародились традиции грузинского виноделия. Первым делом заглянем на винодельню, где производится вино по классической кахетинской технологии. Вы познакомитесь с процессом: от сбора винограда до выдержки в квеври — древних глиняных сосудах. Затем поедем в Сигнахи — живописный городок на склоне холма, известный как «город любви». Мы прогуляемся по его крепостной стене и полюбуемся захватывающими видами на Алазанскую долину.
Продолжим визитом в монастырь Бодбе, где покоятся мощи Святой Нино, принёсшей христианство в Грузию. Здесь царят тишина и особая атмосфера. Заглянем в музей Нико Пиросмани, посвящённый великому грузинскому художнику-примитивисту.
После обеда в ресторане с панорамой на долину и крепость вас ждёт дегустация в погребке частного винодела, где можно попробовать редкие сорта вин ручной работы. Вечером вернёмся в Тбилиси.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из аэропорта и в аэропорт
Экскурсии по программе
Услуги гида
Дегустация
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
Обеды и ужины
Дополнительные услуги и личные расходы
Дополнительное место в номере - 200 лари
Тур проводится для групп от 2 человек
Стоимость тура зависит от количества участников и от сезона, так как меняется стоимость проживания. Также можно исключить из стоимости тура стоимость гостиницы и выбрать место проживания самостоятельно или из предложенных вариантов. Подробности уточняйте у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, точное время по договорённости
Завершение: Тбилиси, аэропорт, вечер (в зависимости от окончания экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нино — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 635 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Нино, я родилась и выросла в Тбилиси. Зная историю и культуру города, хочу показать его сокровенные места и поделиться с вами его любовью. Как говорил Евгений Евтушенко:
«Кто уезжал, тот знает непреложно — уехать из Тбилиси невозможно. Тбилиси из тебя не уезжает, когда тебя в дорогу провожает». Так и я хочу, чтобы Тбилиси никогда не покидал ваши сердца.