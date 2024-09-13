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Замечательный гид Элла, спасибо ей огромное за увлекательную экскурсию и подачу материала. Второй день - посещение Кахетии с дегустацией вина - экскурсовод Лела. Вино конечно не разочаровало, цены приятные и огромный выбор. Очень понравился женский монастырь и город Сигнахи, открыли для себя картины Пиросмани 🔥🔥🔥. Третий день - это песчаный город Уплесцихе и Боржоми - отдельное срасибо гиду Левани за внимание и интересные рассказы. Очень понравилась гостиница ГТМ Капан в Старом городе - уютные номера и хорошие завтраки, расположение 🔥🔥🔥. Все три дня брали обеды - размах грузинского застолья с домашним вином Вам обеспечен, огромное спасибо организаторам Владлене, Мираби, Эдуарду все пролетело на одном дыхании, столько эмоций, впечатлений и ярких моментов, обязательно рекомендуем и приедем еще!!!