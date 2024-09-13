скидка
15%
4 дня
Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
17 фев в 08:00
24 фев в 08:00
370$315 за человека
6 дней
КАХЕТИНСКАЯ VIP СКАЗКА с отдыхом в загородном гольф - комплексе 5**
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Даты заезда — каждое воскресенье с 18.02 по 22.12.24.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $499 за человека
5 дней
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Произнести тост на грузинском застолье, создать украшение своими руками и слепить хинкали
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00 (летом) или 09:00 (зимо...
21 фев в 09:00
27 фев в 09:00
€765 за человека
Последние отзывы на туры
- ППетрова13 сентября 2024Все три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу и посещение святого города Мцхета.
- ДДана14 февраля 2024Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
- ЕЕкатерина23 января 2024Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Храм Метехи»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Храм Метехи" можно забронировать 3 тура от 315 до 765 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2025 год по теме «Храм Метехи», 5 ⭐ отзывов, цены от $315. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель