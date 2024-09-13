Храм Метехи

Найдено 3 тура в категории «Храм Метехи» в Тбилиси, цены от $315, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
На машине
скидка
15%
5 отзывов
4 дня
Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
17 фев в 08:00
24 фев в 08:00
370$315 за человека
КАХЕТИНСКАЯ VIP СКАЗКА с отдыхом в загородном гольф - комплексе 5**
На автобусе
6 дней
КАХЕТИНСКАЯ VIP СКАЗКА с отдыхом в загородном гольф - комплексе 5**
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Даты заезда — каждое воскресенье с 18.02 по 22.12.24.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $499 за человека
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
На машине
5 дней
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Произнести тост на грузинском застолье, создать украшение своими руками и слепить хинкали
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00 (летом) или 09:00 (зимо...
21 фев в 09:00
27 фев в 09:00
765 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Петрова
    13 сентября 2024
    Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
    Все три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу и посещение святого города Мцхета.
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    Замечательный гид Элла, спасибо ей огромное за увлекательную экскурсию и подачу материала. Второй день - посещение Кахетии с дегустацией вина - экскурсовод Лела. Вино конечно не разочаровало, цены приятные и огромный выбор. Очень понравился женский монастырь и город Сигнахи, открыли для себя картины Пиросмани 🔥🔥🔥. Третий день - это песчаный город Уплесцихе и Боржоми - отдельное срасибо гиду Левани за внимание и интересные рассказы. Очень понравилась гостиница ГТМ Капан в Старом городе - уютные номера и хорошие завтраки, расположение 🔥🔥🔥. Все три дня брали обеды - размах грузинского застолья с домашним вином Вам обеспечен, огромное спасибо организаторам Владлене, Мираби, Эдуарду все пролетело на одном дыхании, столько эмоций, впечатлений и ярких моментов, обязательно рекомендуем и приедем еще!!!

    Все три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу иВсе три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу иВсе три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу иВсе три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу иВсе три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу иВсе три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу иВсе три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу иВсе три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу иВсе три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу иВсе три дня стали потрясающим открытием для себя Грузии!!! Первый день экскурсия по Старому городу и
  • Д
    Дана
    14 февраля 2024
    Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
    Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
    Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругойОтличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругойОтличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругойОтличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругойОтличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругойОтличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругойОтличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругойОтличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругойОтличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругойОтличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой
  • Е
    Екатерина
    23 января 2024
    Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
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    составлен довольно полно си включает наиболее известные локации. Кураторы тура внимательно относятся ко всем пожеланиям, помогают по всем вопросам. Особенно хочу отметить нашего экскурсионного гида Константина за его гостеприимство и желание показать свой город с особой теплотой. В целом остались очень довольны поездкой и самыми позитивными эмоциями!

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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Храм Метехи»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
  2. КАХЕТИНСКАЯ VIP СКАЗКА с отдыхом в загородном гольф - комплексе 5**
  3. Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Алазанская долина
  5. Казбеги
  6. Монастырь Джвари
  7. Мост мира
  8. Серные бани
  9. Крепость Нарикала
  10. Собор Светицховели
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Храм Метехи" можно забронировать 3 тура от 315 до 765 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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