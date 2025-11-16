Мои заказы

Из Тбилиси в Боржоми, Имеретию и Рачу: тур только для вашей компании

Увидеть значимые места 3 горных регионов и отведать вина и минеральной воды из источника
Отправимся навстречу горным пейзажам и древнейшим монастырям и храмам страны — в этом туре вы побываете сразу в 3 регионах всего за 4 дня.

Увидите одни из лучших локаций, в числе
которых Кутаиси, курортный парк в Боржоми и святыни с фресками 12 века и резными фасадами.

Будем заезжать по пути и в другие значимые места — например, посетим Мцхету и музей в Гори, посвящённый Сталину. Вас также ждут дегустация на винодельне в Раче и обеды с грузинской кухней. Путешествие проводится только для вашей компании на комфортабельном автомобиле.

Ближайшие даты:
15
ноя19
ноя23
ноя27
ноя1
дек5
дек9
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Вас ожидает пешеходная прогулка в лесу и по песчанику, лучше взять с собой удобную обувь, например кроссовки.

Питание. Включены завтраки в отелях и обеды (3 завтрака и 4 обеда). Также продегустируем вино. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. До 6 человек — Mitsubishi Delica. От 7 человек — Mercedes Sprinter.

Дети. От 6 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур проводится только для вашей компании. Даты — по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Мцхета, Джвари, Уплисцихе, Гори, Боржоми и грузинская кухня

Из Тбилиси направимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. По дороге сделаем остановку у храма Джвари с видом на слияние Куры и Арагви. В Мцхете посетим Светицховели — главный собор страны, построенный в 11 веке. Далее отправимся в Уплисцихе, древнейший пещерный город с туннелями, храмами и залами, высеченными в скале.

После экскурсии пообедаем в ресторане с грузинской кухней. Затем посетим музей Сталина в Гори, где увидим экспозицию, посвящённую его жизни и деятельности. Вечером прибудем в Боржоми, заселимся в отель и отдохнём.

2 день

Минеральная вода, Имеретия и Кутаиси

Позавтракаем и прогуляемся по парку в Боржоми, попробуем минеральную воду прямо из источников.

После отправимся в Имеретию, где первой остановкой будет крепость Модинахе с панорамными видами. Затем посетим столп Кацхи — уникальную 40-метровую скалу с монастырём на вершине.

По дороге в Кутаиси проедем через Чиатуру — город с сетью старинных канатных дорог. В Кутаиси осмотрим храм Баграта, возведённый в 11 веке, после чего заселимся в отель.

3 день

Регион Рача

После завтрака отправимся в регион Рача. По дороге посетим монастырь Моцамета, затем Гелати — крупный средневековый монастырский комплекс с фресками 12 века.

Продолжим путь через перевал Накерала, откуда открывается живописный вид на Имеретию и водохранилище Шаори. Пройдёмся по лесной тропе и поднимемся к церкви Цхраджвари, чтобы насладиться панорамой окрестностей. Далее осмотрим храм Никорцминда, знаменитый своими резными фасадами.

Вечером прибудем в Амбролаури, административный центр Рачи, где остановимся на ночлег.

4 день

Водопады, дегустация на винодельне и возвращение в Тбилиси

После завтрака отправимся к небольшому, но живописному водопаду. Сделаем короткую прогулку, а затем на машине поедем к следующей природной достопримечательности — водопаду Тхмори.

Далее нас ждёт дегустация на местной винодельне, расположенной прямо в микрозоне Хванчкары. Здесь производят знаменитое грузинское вино, а также другие сорта местного виноделия.

После экскурсии поднимемся к храму Мравалдзали. Это место славится великолепными видами на Рачу и окружающие горы.

Вечером вернёмся в Тбилиси, завершив наше насыщенное путешествие.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного (группа из 2 человек)$700
За одного (группа из 3 человек)$580
За одного (группа из 4 человек и более)$450
Индивидуальный тур для одного человека$1150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Все переезды по программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Дегустация на винодельне
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Стоимость зависит от количества человек в вашей компании:
  • $700 за одного (группа из 2 человек)
  • $580 за одного (группа из 3 человек)
  • $450 за одного (группа из 4 человек и более)
  • $1150 за индивидуальный тур для одного
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, памятник велосипеду, 10:00
Завершение: Тбилиси, памятник велосипеду, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коба
Коба — ваш гид в Тбилиси
Здравствуйте! Я сертифицированный русскоговорящий гид-водитель. Организую туры как в Тбилиси, так и в разных регионах страны. В моём распоряжении комфортабельный минивэн Mitsubishi Delica, где помещается 6 человек кроме водителя, и
кроссовер Tesla Y. Я предлагаю вам следующие туристические услуги: встреча в аэропорту, трансфер, помощь в организации отдыха, ночёвок, питания, экскурсии по Тбилиси и в других уголках страны. Я родился и вырос в Грузии, люблю свою страну и свой гостеприимный народ. Хочу поделиться этой любовью с каждым и изнутри показать все прелести, доброту и душевность грузинского народа. Добро пожаловать в Грузию!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

