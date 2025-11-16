Из Тбилиси направимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. По дороге сделаем остановку у храма Джвари с видом на слияние Куры и Арагви. В Мцхете посетим Светицховели — главный собор страны, построенный в 11 веке. Далее отправимся в Уплисцихе, древнейший пещерный город с туннелями, храмами и залами, высеченными в скале.

После экскурсии пообедаем в ресторане с грузинской кухней. Затем посетим музей Сталина в Гори, где увидим экспозицию, посвящённую его жизни и деятельности. Вечером прибудем в Боржоми, заселимся в отель и отдохнём.