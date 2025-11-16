Увидите одни из лучших локаций, в числе
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Вас ожидает пешеходная прогулка в лесу и по песчанику, лучше взять с собой удобную обувь, например кроссовки.
Питание. Включены завтраки в отелях и обеды (3 завтрака и 4 обеда). Также продегустируем вино. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. До 6 человек — Mitsubishi Delica. От 7 человек — Mercedes Sprinter.
Дети. От 6 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Мцхета, Джвари, Уплисцихе, Гори, Боржоми и грузинская кухня
Из Тбилиси направимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. По дороге сделаем остановку у храма Джвари с видом на слияние Куры и Арагви. В Мцхете посетим Светицховели — главный собор страны, построенный в 11 веке. Далее отправимся в Уплисцихе, древнейший пещерный город с туннелями, храмами и залами, высеченными в скале.
После экскурсии пообедаем в ресторане с грузинской кухней. Затем посетим музей Сталина в Гори, где увидим экспозицию, посвящённую его жизни и деятельности. Вечером прибудем в Боржоми, заселимся в отель и отдохнём.
Минеральная вода, Имеретия и Кутаиси
Позавтракаем и прогуляемся по парку в Боржоми, попробуем минеральную воду прямо из источников.
После отправимся в Имеретию, где первой остановкой будет крепость Модинахе с панорамными видами. Затем посетим столп Кацхи — уникальную 40-метровую скалу с монастырём на вершине.
По дороге в Кутаиси проедем через Чиатуру — город с сетью старинных канатных дорог. В Кутаиси осмотрим храм Баграта, возведённый в 11 веке, после чего заселимся в отель.
Регион Рача
После завтрака отправимся в регион Рача. По дороге посетим монастырь Моцамета, затем Гелати — крупный средневековый монастырский комплекс с фресками 12 века.
Продолжим путь через перевал Накерала, откуда открывается живописный вид на Имеретию и водохранилище Шаори. Пройдёмся по лесной тропе и поднимемся к церкви Цхраджвари, чтобы насладиться панорамой окрестностей. Далее осмотрим храм Никорцминда, знаменитый своими резными фасадами.
Вечером прибудем в Амбролаури, административный центр Рачи, где остановимся на ночлег.
Водопады, дегустация на винодельне и возвращение в Тбилиси
После завтрака отправимся к небольшому, но живописному водопаду. Сделаем короткую прогулку, а затем на машине поедем к следующей природной достопримечательности — водопаду Тхмори.
Далее нас ждёт дегустация на местной винодельне, расположенной прямо в микрозоне Хванчкары. Здесь производят знаменитое грузинское вино, а также другие сорта местного виноделия.
После экскурсии поднимемся к храму Мравалдзали. Это место славится великолепными видами на Рачу и окружающие горы.
Вечером вернёмся в Тбилиси, завершив наше насыщенное путешествие.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного (группа из 2 человек)
|$700
|За одного (группа из 3 человек)
|$580
|За одного (группа из 4 человек и более)
|$450
|Индивидуальный тур для одного человека
|$1150
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Все переезды по программе
- Входные билеты на объекты по программе
- Дегустация на винодельне
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно в ваш город
- Ужины
