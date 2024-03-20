Туры на винодельни и виноградники в Тбилиси

Найдено 11 туров в категории «Винодельни» в Тбилиси, цены от $159, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
«В программу входит обед на частной винодельне в 5 день»
16 июня в 10:00
5 июля в 08:00
$1 060 за всё до 2 чел.
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Увидим виноградники, продегустируем несколько сортов напитка богов и прогуляемся по «городу любви»»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
799$720 за человека
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Не просто путешествие от Тбилиси до Батуми, а почти гастротур с посещением лучших грузинских ресторанов и винодельни»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
632$569 за человека
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«Поможем собрать ягоды на виноградниках, потопчем их, как это делают для получения вина, и после повеселимся на традиционном грузинском застолье»
17 июня в 15:00
15 июля в 15:00
79 200 за человека
Экспресс-трип по Грузии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Экскурсия в Телави идеальна для тех, кто хочет насладиться прекрасными видами, средневековыми монастырями, королевскими дворцами и посетить винодельческий регион»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
«На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«На территории комплекса есть винодельня, тренажёрный зал, бассейны, бильярд, спортивные площадки, настольный теннис, мини-гольф, рестораны, бары, стрельбище, боулинг, спа-центр и огромное поле для гольфа»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
490$441 за человека
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«Отправимся в винодельческий регион Грузии в самый разгар сбора урожая — Кахетию»
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
28 июня в 08:00
$159 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    20 марта 2024
    Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
    Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы
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    осуществили свою мечту. Нам очень повезло с гидом Галиной, которая познакомила с Грузией и провела замечательные экскурсии, которые проходили очень увлекательно. Посетили практически все основные достопримечательности в разных регионах, не обошлось,конечно,без винных дегустаций. Мы ознакомились с традициями грузинского народа, посещали храмы, поднимались в горы. Галине удалось настолько нас увлечь и ещё сильнее полюбить замечательную Грузию, куда мы вернёмся и не один раз. Спасибо большое за маленькое путешествие, которое оставило в наших сердцах большую любовь к стране и её замечательным людям!

  • Д
    Дана
    14 февраля 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
  • Е
    Екатерина
    23 января 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
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    составлен довольно полно си включает наиболее известные локации. Кураторы тура внимательно относятся ко всем пожеланиям, помогают по всем вопросам. Особенно хочу отметить нашего экскурсионного гида Константина за его гостеприимство и желание показать свой город с особой теплотой. В целом остались очень довольны поездкой и самыми позитивными эмоциями!

    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей
  • О
    Олеся
    11 января 2024
    Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
    Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини
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    девичник. Летали прямым рейсом из Берлина в Кутаиси. Что сказать о компании? Транспорт 10 балов Гиды по маршруту 10 балов Организация тура 10 балов Водитель просто душка -10 балов Вино, Чача, обеды, ужины, дегустации отлично. Проживание 4*- 9балов Тур был через всю Грузию и закончился прогулкой на яхте по морю в Батуми с мега крутой фотоссесией. - ЭТО 10000 балов. Спасибо - вы THE BEST! Ждите осенью снова!

  • Н
    Наталья
    6 ноября 2023
    Экспресс-трип по Грузии
    Замечательный трехдневный тур по главным достопримечательностям Грузии! Нам очень понравилась атмосфера дружелюбия, интересные рассказы про историю Грузии, сопровождение высокого уровня!
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    В компании замечательного гида Константина мы провели насыщенные и наполненные колоритом Грузии дни, которые помогли лучше узнать историю и культуру этой страны. Большое спасибо Константину за созданную атмосферу праздника и доброжелательности! Проживание в отеле Лива в Авлабари запомнится дружелюбием персонала и великолепными видами с террасы на крыше отеля. А из окон нашего номера открывался вид на величественный Троицкий собор. Все достопримечательности в центре Тбилиси были в шаговой доступности. Особое спасибо водителю Лексо за трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно! Советуем всем этот тур. Большое спасибо организаторам!

  • А
    Алиса
    20 октября 2023
    Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
    Природа Грузии - это восторг! Горы, море, каньоны, заповедники, ботанические сады! Потрясающая страна для туризма! Архитектура. Вкусная национальная еда, приветливые
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    и гостеприимные местные жители! ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЮБОВЬ! Мы рады, что выбрали именно Вас! Сервис замечательный, координатор тура Нино, всегда на связи и очень вежливая девушка. Маршрут тура был такой хороший, что все, что хотели увидеть-увидели, придраться не к чему. 2 ночи в санатории Боржоми, провели чудесно, воздух, тишина, щебетание птичек, сервис и SPA процедуры, сделали этот отдых одним из лучших. Будем рекомендовать всем нашим друзьям именно этот тур и вас, ну и сами скоро снова вернемся, так как заинтересовал комбинированный тур с Арменией и Азербайджаном. Короче, довольны как слоны) и муж и я))) кстати, группа была 14 чел, и все были довольны, со многими даже подружились и обменялись контактами – это кстати, огромный плюс в групповых турах.

  • О
    Оксана
    12 сентября 2023
    Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
    Замечательное путешествие, продуманный маршрут, комфорт, море впечатлений. Организатор тура, Александра, всем уделяла внимание, адаптировала тур с учётом пожелания, всегда была
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    рядом, тихо решала все вопросы, не нарушая нашего комфорта. Прокатились по всей Грузии, побывали в горах, пещерах, каньонах, на море, посидели теплой компанией в ресторанах, отлично провели время! Рекомендую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Винодельни»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
  2. Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
  3. Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
  4. Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
  5. Экспресс-трип по Грузии
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Винодельни" можно забронировать 11 авторских туров от 159 до 79 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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