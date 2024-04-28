Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
Авторский тур в Тбилиси

Проснуться среди снежных вершин, посетить сванскую общину и подняться на джипах к подножию Шхары

5
1 отзыв
Отправимся в одно из самых отдалённых и сложнодоступных мест Грузии — Верхнюю Сванетию. С комфортом разместимся в гостинице на высоте более 1500 метров в Местии. Увидим символ края в Ушгули, древнюю церковь и поднимемся на джипах к подножию горы Шхара.

Разбавим природные достопримечательности посещением музея, где рассмотрим сванские иконы, книги и предметы военного снаряжения разных эпох. Сможем дополнительно заехать на Мартвильский каньон и к пещере Прометея в Кутаиси.
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для граждан РФ виза в Грузию не нужна. Рекомендуем взять наличные деньги.

Проживание. Остановимся на 2 ночи в гостинице в Местии в Сванетии. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное с доплатой (при возможности и наличии мест).

Питание. Включены завтраки в гостинице. На обеды и ужины будем заезжать в кафе — оплата по чеку. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. От 3-х лет.

Программа тура по дням

1 день

В Верхнюю Сванетию из Тбилиси

Встречаемся в Тбилиси до 8:00 и выезжаем в горы. Сегодня будет длительный переезд в посёлок Местиа в Верхней Сванетии. Дорога стоит тех живописнейших видов, которые перед нами откроются. Заедем на обед в кафе и во второй половине дня заселимся в гостиницу, из окон которой будем каждый день любоваться снежными вершинами.

Прогуляемся по районному центру, осмотрим горный посёлок и его достопримечательности. Зайдём в историко-этнографический музей, где увидим уникальные сванские иконы, книги, предметы военного снаряжения разных эпох. На ужин желающие смогут попробовать домашнюю грузинскую кухню в одном из кафе.

В Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из Тбилиси
2 день

Сванская община Ушгули

Проснёмся среди гор на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Сытно позавтракаем, попробуем традиционные блюда и местные продукты и отправимся на джипах ещё выше — в село Ушгули, где находятся знаменитые башни.

Прогуляемся по территории сванской общины, рассмотрим архитектуру и насладимся пейзажами вокруг. Поднимемся к подножию горы Шхара и увидим церковь, построенную в 11 веке. К вечеру вернёмся в гостиницу.

Сванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община Ушгули
3 день

Возвращение в Тбилиси

Встречаем ещё одно утро в горах с чашечкой травяного чая или крепкого кофе. После завтрака выезжаем из гостиницы и направляемся обратно в Тбилиси. Если вы хотите увидеть ещё больше природных достопримечательностей Грузии, возможно заехать за доплату на Мартвильский каньон и к пещере Прометея.

В городе будем не раньше 20:00. Вылет рекомендуем планировать на следующий день.

Возвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в Тбилиси

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер
  • Завтраки
  • Сопровождение гидом
  • Посещение всех локаций по программе и входные билеты
  • Тур проводится в группе от 2-х человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
  • Стоимость индивидуального тура для 1 человека - 550 евро
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - по запросу и при наличии мест
  • Сувениры и личные расходы
  • Посещение дополнительных локаций - Мартвильский каньон, пещера Прометея в Кутаиси
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, до 8:00
Завершение: Тбилиси, с 20:00 до 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
ana
28 апр 2024
1. Место, не увидеть Сванетию это не увидеть Грузию
2. Дорога места отель было просто супер
3. И самое главное Джими!! Нам просто повезло. Интересно удобно камфортно все с умом и вкусом.
Спасибо большое Джими за эти 3 дня. Обязательно приедем еще. .

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхСванетияВсе туры3-дневные турыДжиппинг

Похожие туры из Тбилиси

Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Аэропорт Тбилиси, в течение дня
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$635 за человека
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
10 июля
26 июля
28 июля
439$396 за человека
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек
1400$1 260 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси
All Airlines
ХорошоТам