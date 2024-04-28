Проснуться среди снежных вершин, посетить сванскую общину и подняться на джипах к подножию Шхары
Разбавим природные достопримечательности посещением музея, где рассмотрим сванские иконы, книги и предметы военного снаряжения разных эпох. Сможем дополнительно заехать на Мартвильский каньон и к пещере Прометея в Кутаиси.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 000 ₽
Описание
Организационные детали
Для граждан РФ виза в Грузию не нужна. Рекомендуем взять наличные деньги.
Проживание. Остановимся на 2 ночи в гостинице в Местии в Сванетии. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное с доплатой (при возможности и наличии мест).
Питание. Включены завтраки в гостинице. На обеды и ужины будем заезжать в кафе — оплата по чеку. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. От 3-х лет.
Программа тура по дням
В Верхнюю Сванетию из Тбилиси
Встречаемся в Тбилиси до 8:00 и выезжаем в горы. Сегодня будет длительный переезд в посёлок Местиа в Верхней Сванетии. Дорога стоит тех живописнейших видов, которые перед нами откроются. Заедем на обед в кафе и во второй половине дня заселимся в гостиницу, из окон которой будем каждый день любоваться снежными вершинами.
Прогуляемся по районному центру, осмотрим горный посёлок и его достопримечательности. Зайдём в историко-этнографический музей, где увидим уникальные сванские иконы, книги, предметы военного снаряжения разных эпох. На ужин желающие смогут попробовать домашнюю грузинскую кухню в одном из кафе.
Сванская община Ушгули
Проснёмся среди гор на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Сытно позавтракаем, попробуем традиционные блюда и местные продукты и отправимся на джипах ещё выше — в село Ушгули, где находятся знаменитые башни.
Прогуляемся по территории сванской общины, рассмотрим архитектуру и насладимся пейзажами вокруг. Поднимемся к подножию горы Шхара и увидим церковь, построенную в 11 веке. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Возвращение в Тбилиси
Встречаем ещё одно утро в горах с чашечкой травяного чая или крепкого кофе. После завтрака выезжаем из гостиницы и направляемся обратно в Тбилиси. Если вы хотите увидеть ещё больше природных достопримечательностей Грузии, возможно заехать за доплату на Мартвильский каньон и к пещере Прометея.
В городе будем не раньше 20:00. Вылет рекомендуем планировать на следующий день.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер
- Завтраки
- Сопровождение гидом
- Посещение всех локаций по программе и входные билеты
- Тур проводится в группе от 2-х человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
- Стоимость индивидуального тура для 1 человека - 550 евро
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - по запросу и при наличии мест
- Сувениры и личные расходы
- Посещение дополнительных локаций - Мартвильский каньон, пещера Прометея в Кутаиси
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
2. Дорога места отель было просто супер
3. И самое главное Джими!! Нам просто повезло. Интересно удобно камфортно все с умом и вкусом.
Спасибо большое Джими за эти 3 дня. Обязательно приедем еще. .