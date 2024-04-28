Для граждан РФ виза в Грузию не нужна. Рекомендуем взять наличные деньги.

Проживание. Остановимся на 2 ночи в гостинице в Местии в Сванетии. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное с доплатой (при возможности и наличии мест).

Питание. Включены завтраки в гостинице. На обеды и ужины будем заезжать в кафе — оплата по чеку. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. От 3-х лет.