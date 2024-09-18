В декабре – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Тбилиси, цены от $338, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
На автобусе
скидка
10%
5 отзывов
8 дней
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
650$585 за человека
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
На машине
скидка
10%
2 отзыва
8 дней
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
632$569 за человека
Праздники с грузинским колоритом
На автобусе
скидка
10%
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
29 дек в 08:00
30 дек в 08:00
375$338 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    18 сентября 2024
    Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
    Тур очень понравился. Отели отличные, полностью соответствуют описанию, которые давали организаторы. В Тбилиси был хорший вид на старый город, а
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    в Батуми прекрасный вид на море. Экскурсии тоже очень понравились, в особенности Кахетия и горная Аджария. Очень удобные автобусы на всех экскурсиях. На некоторых водители даже бесплатно воду давали. Экскурсоводы все местные жители и очень интересно рассказывают. Единственное, что не советую - экскурсию в пешеру Прометея. Она сама по себе неплохая, но не настолько интересная, что бы ехать ради нее 3 часа в одну сторону.

    Тур очень понравился. Отели отличные, полностью соответствуют описанию, которые давали организаторы. В Тбилиси был хорший вид
  • В
    Валерий
    4 сентября 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Тур очень понравился. Все четко, без задержек. Море впечатлений. На контакт организаторы выходили оперативно. Экскурсии шикарные. Отели в туры были подобраны очень хорошие, никаких нареканий к отелям нет. Организаторам огромное спасибо. Однозначно рекомендую тур!
  • Л
    Людмила
    9 августа 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Отличная команда, всё чётко организовано, тур у нас очень интересный - 5 дней в Тбилиси и 2 в Батуми, успели
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    и в горах погулять, и красотой полюбоваться и на море искупаться! Организаторы всегда на связи, оперативно решают любые вопросы, будем всем рекомендовать именно эту компанию! Желаем Грузии процветания, обязательно приедем ещё!

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Минусы тура: 1. В автобусе не работал кондиционер 2. ⁠автобус задерживался ежедневно - приезжал не вовремя 3. ⁠автобус сломался в горах на одной
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    из экскурсий 4. ⁠вообще в описании было указано, что будет ездить минивэн, а не автобус 😁😁 Из хорошего: 1. Поддержка в вотсапе работала день и ночь 2. ⁠гиды и водитель - профессионалы 3. ⁠интересные маршруты Если решите вопрос с машинами, цены вам не будет 😁👌🏻

  • О
    Олеся
    11 января 2024
    Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
    Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини
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    девичник. Летали прямым рейсом из Берлина в Кутаиси. Что сказать о компании? Транспорт 10 балов Гиды по маршруту 10 балов Организация тура 10 балов Водитель просто душка -10 балов Вино, Чача, обеды, ужины, дегустации отлично. Проживание 4*- 9балов Тур был через всю Грузию и закончился прогулкой на яхте по морю в Батуми с мега крутой фотоссесией. - ЭТО 10000 балов. Спасибо - вы THE BEST! Ждите осенью снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «В декабре»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
  2. Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
  3. Праздники с грузинским колоритом
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сигнахи
  2. Кахетия
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Алазанская долина
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Нарикала
  10. Крепость Ананури
Сколько стоит тур в Тбилиси в октябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 338 до 585 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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