2 день

Телави - усадьбы, замки, крепости и виноделие

Сегодня нас будет встречать один из самых волшебных регионов Грузии — Кахетия — край старинных традиций и самых вкусных вин Грузии. И начнем со столицы — уютный городок среди гор Телави!

Телави — столица виноградной Кахетии, крупнейший город Алазанской долины. Центр виноделия и гастрономии, исторических маршрутов и приятных прогулок, Телави не слишком часто посещаем туристами.

Многим из нас Телави известен по фильму Мимино. Главный герой Вахтанга Кикабидзе по сценарию был родом отсюда. Прогуляемся по улочкам старого города и найдем места съемок кинокартины многих поколений!

Мы посетим центр Телави — крепость Батонис Цихе, ее построили в Xvii веке для Арчила Ii, царя Кахетии и Имеретии. В наши дни это целый музейный комплекс, который содержит экспозиции археологии и этнографии, выставки рукописей, военной техники, картинную галерею.

Увидим места съемок из фильма Мимино! Памятник Ираклию 2 и знаменитый платан!

Пообедаем в ресторане при семейной винодельне, где вы сможете попробовать вкусное местное вино.

А далее нас ждет одна из красивейших локаций — усадьба Александра Чавчавадзе Xix века. После Отечественной войны 1812 года генерал Александр Чавчавадзе обосновался в поселении Цинандали (Кахетия).

Грузинский князь, поэт, винодел и меценат обустроил усадьбу по своему вкусу: сад в английском стиле, двухэтажный дом с традиционной для Грузии ажурной террасой и винным погребом — марани.

Впоследствии именно винное производство прославило небольшой поселок на весь мир — здесь был основан первый в Грузии винный завод.

Если будем успевать, то посетим и замок Греми! И, хотя в Грузии немало более древних храмов и крепостей, но этот замок не разочарует вас — настолько он красив и интересен как для паломников, так и для путешественников любых взглядов и вероисповедания.

Теперь когда мы духовно просветились и окунулись в историю этой древней столицы, настало время убедиться в том, что Кахетия это действительно про вин

Мы едем на один из старейших заводов Грузии — Корпорация Киндзмараули — это винзавод, который действовал еще в советские времена, но в 1993 году был выкуплен в частную собственность и модернизирован. Самые же старые постройки относятся к 1533 году, и многие из них можно увидеть и потрогать руками.

Здесь у нас будет экскурсия по заводу и дегустация самых настоящих грузинских вин, и тут вы узнаете ответ на самый популярный вопрос наших гостей: почему же в России грузинское вино на вкус не такое, как в Грузии?

Ночь в отеле в Кахетии.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086