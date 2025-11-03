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Рождественские каникулы в Грузии

Это будет ваше лучшее и самое яркое Рождество! Только представьте
Рождественские каникулы в ГрузииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Рождественские каникулы в ГрузииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Рождественские каникулы в ГрузииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это будет ваше лучшее и самое яркое Рождество!

Только представьте — новогодние огни на старых колоритных улочках Тбилиси, аромат глинтвейна и свежих сладостей, рождественские ярмарки и свежий кофе с булочками.

Вечера наполнены праздничной атмосферой, музыкой, смехом и радостью. И в этой праздничной атмосфере удачно сочетаются экскурсионные программы.

Кахетия — резиденция вина в Грузии: экскурсии по винодельням, дегустации лучших грузинских вин и прогулки по фотогеничным улочкам с красными крышами в Сигнахи, по местам из фильмов в Телави, шикарный вид на Алазанскую долину и горный кавказский хребет в Бодбе.

А еще старинные усадьбы, замки и храмы. Посещение Мцхеты, древней столицы Грузии, и её величественных храмов — Джвари и Светицховели. А в Тбилиси вас ждет уникальное рождественское шествие Алило и авторская экскурсия по старинным парадным и старому Тбилиси!

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Программа тура по дням

1 день

День заезда, знакомство и праздничное застолье

Как добраться?!

В первый день все гости прилетают и приезжают в г. Тбилиси.

Рекомендованное время прибытия до 15.00.

Если вы прилетаете напрямую в Тбилиси, мы поможем организовать трансфер из аэропорта до гостиницы.

Более бюджетный и красивый вариант добраться до Тбилиси — из г. Владикавказа доехать на трансфере по живописной Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами гор и перевалов.

Мы помогаем с организацией группового трансфера из г. Владикавказ для своих гостей. Но всегда предупреждаем — зимой есть повышенный риск закрытия Военно-Грузинской дороги из-за снегопадов, гололеда, селей, поэтому рекомендуем лететь сразу в Тбилиси.

Когда все гости будут в Тбилиси, будет знакомство с гидом, с кухней и колоритными улочками!

Вас ждет праздничный национальный ужин и вечер знакомства. Прогулка по вечернему новогоднему Тбилиси с гидом.

Ночь в отеле Тбилиси.

День заезда, знакомство и праздничное застолье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Телави - усадьбы, замки, крепости и виноделие

Сегодня нас будет встречать один из самых волшебных регионов Грузии — Кахетия — край старинных традиций и самых вкусных вин Грузии. И начнем со столицы — уютный городок среди гор Телави!

Телави — столица виноградной Кахетии, крупнейший город Алазанской долины. Центр виноделия и гастрономии, исторических маршрутов и приятных прогулок, Телави не слишком часто посещаем туристами.

Многим из нас Телави известен по фильму Мимино. Главный герой Вахтанга Кикабидзе по сценарию был родом отсюда. Прогуляемся по улочкам старого города и найдем места съемок кинокартины многих поколений!

Мы посетим центр Телави — крепость Батонис Цихе, ее построили в Xvii веке для Арчила Ii, царя Кахетии и Имеретии. В наши дни это целый музейный комплекс, который содержит экспозиции археологии и этнографии, выставки рукописей, военной техники, картинную галерею.

Увидим места съемок из фильма Мимино! Памятник Ираклию 2 и знаменитый платан!

Пообедаем в ресторане при семейной винодельне, где вы сможете попробовать вкусное местное вино.

А далее нас ждет одна из красивейших локаций — усадьба Александра Чавчавадзе Xix века. После Отечественной войны 1812 года генерал Александр Чавчавадзе обосновался в поселении Цинандали (Кахетия).

Грузинский князь, поэт, винодел и меценат обустроил усадьбу по своему вкусу: сад в английском стиле, двухэтажный дом с традиционной для Грузии ажурной террасой и винным погребом — марани.

Впоследствии именно винное производство прославило небольшой поселок на весь мир — здесь был основан первый в Грузии винный завод.

Если будем успевать, то посетим и замок Греми! И, хотя в Грузии немало более древних храмов и крепостей, но этот замок не разочарует вас — настолько он красив и интересен как для паломников, так и для путешественников любых взглядов и вероисповедания.

Теперь когда мы духовно просветились и окунулись в историю этой древней столицы, настало время убедиться в том, что Кахетия это действительно про вин

Мы едем на один из старейших заводов Грузии — Корпорация Киндзмараули — это винзавод, который действовал еще в советские времена, но в 1993 году был выкуплен в частную собственность и модернизирован. Самые же старые постройки относятся к 1533 году, и многие из них можно увидеть и потрогать руками.

Здесь у нас будет экскурсия по заводу и дегустация самых настоящих грузинских вин, и тут вы узнаете ответ на самый популярный вопрос наших гостей: почему же в России грузинское вино на вкус не такое, как в Грузии?

Ночь в отеле в Кахетии.

Телави - усадьбы, замки, крепости и виноделиеТелави - усадьбы, замки, крепости и виноделие
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Город любви Сигнахи и Алазанская долина

Сегодня мы едем в самое колоритное местечко Кахетии — Сигнахи — грузинский Сан-Марино. Здесь действительно возникает легкое ощущение, что ты не на Кавказе, а где-то в Западной Европе.

Сигнахи совершенно не похож на прочие грузинские города — это маленький романтический городок, расположившийся на склоне скалы — на высоте 750 метров над уровнем моря.

Прогуляемся по городу любви Сигнахи с атмосферными брусчатыми улочками и домиками с красной черепицей словно из Италии, заглянем в уютные внутренние дворики и заберёмся на сторожевую башню, чтобы увидеть Сигнахи с высоты.

Познакомимся с творчеством грузинского художника Нико Пиросмани. Когда-то именно здесь Пиросмани, страстно влюблённый в девушку, преподнёс ей в подарок миллион алых роз, что легло в основу знаменитой песни, но она отвергла его чувства.

Далее едем в монастырь Бодбе или Святой Нино, расположенный недалеко от города Сигнахи, привлекает паломников со всей страны и мира. Ведь именно здесь покоятся мощи Нино, принесшей христианство в эти земли, покровительницы и просветительницы Грузии.

А после нас ждет уютный грузинский дом, где мы попадем на душевный мастер-класс по выпечке пури — Мамин хлеб. Что за странный грузинский хлеб, и почему его так любят? Мы обязательно получим ответ на этот вопрос!

А еще хозяйка угощает вкуснейшим местным сыром, вином и чурчхелой.

Это звучит уже так, что слюнки текут, а представьте, что будет, когда вы почувствуете этот аромат?

После мы возвращаемся в Тбилиси (ориентировочно к 19:00), где у вас будет свободное время, чтобы провести незабываемый вечер в самобытной столице и как следует оторваться.

Ночь в отеле Тбилиси.

Город любви Сигнахи и Алазанская долинаГород любви Сигнахи и Алазанская долинаГород любви Сигнахи и Алазанская долина
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Знакомство с Тбилиси, древняя Мцхета и Джвари

Первой локацией будет Грузинский Стоунхендж — монумент История Грузии!

Он находится на берегу Тбилисского моря — впечатляет своей масштабностью и напоминает известный английский памятник.

А далее Мцхета — древняя столица Грузии! На сегодняшний день, это один из самых посещаемых городов Грузии, возможно туристов привлекает и тот факт, что город Мцхета внесён в список Всемирного Наследия Юнеско.

Мы посетим храм Светицховели — один из самых загадочных и красивых в Грузии!

А на противоположном берегу от Мцхеты, на Крестовой горе стоит древнейший грузинский Монастырь — Джвари. Помимо того, что это потрясающее энергетическое место, оно также поражает ещё и пейзажной панорамой.

С холма, на котором расположен монастырь, открывается захватывающий дух, вид на древний город это нереальный эмоции. А сколько людей до нас испытали эти эмоции, и сколько их будет после… Одним из этих людей почти 200 лет назад был поэт М. Ю. Лермонтов, который, однажды увидев Грузию и отдал ей свое сердце.

Вкусно пообедаем и возвращаемся изучать Тбилиси!

Мир брусчатых улочек, изогнутых переулков, улиц-лестниц и улиц-террас, домов, нависающих над дорогой вопреки законам физики и знаменитых резных балконов!

Заглянем в настоящие Тбилисские дворики с вальяжными котами, шумной детворой и солидными мужчинами, играющими в нарды с видом Иосифа Сталина, вершащего судьбы народов.

По маленьким улочкам и широким проспектам можно намотать десятки тысяч шагов (но главное, это удобная обувь!) и увидеть очень разный Тбилиси, где советская архитектура соседствует с увядающими особняками 19 века, резными верандами и современными постройками из стекла и железа.

Время пешеходной экскурсии ориентировочно 3-4 часа.

После можно посетить знаменитые Тифлисские серные бани!

Ночь в отеле Тбилиси.

Знакомство с Тбилиси, древняя Мцхета и ДжвариЗнакомство с Тбилиси, древняя Мцхета и ДжвариЗнакомство с Тбилиси, древняя Мцхета и Джвари
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Алило - Рождество с кавказским гостеприимством

Алило — древняя традиция встречи Рождества в Грузии. Когда священным традициям суждено слиться воедино со знатным кавказским гостеприимством и грузинским темпераментом, то получается редчайшая смесь — Рождество по-грузински.

Накануне ночью во всех храмах Грузии начинается торжественное богослужение. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илья Второй проводит праздничную литургию в Тбилисском Соборе Святой Троицы.

А на утро рождественское богослужение превращается в нечто напоминающее карнавальное шествие. Здесь это событие называют Алило — от слова Аллилуйя, то есть восхваление Бога. Это красивейший парад в честь рождения младенца Иисуса, в котором участвует весь город.

Именно сюда мы с вами и отправимся сегодня!

Участники шествия проходят по центру города, распевая рождественские народные и церковные песни. Их костюмы напоминают об участниках рождественской библейской истории: это ангелы с венками на головах — махаробели, то есть вестники радости, волхвы с подарками, а также пастухи. В шествии принимают участие духовные лица и паства.

После праздника у вас свободное время для самостоятельных прогулок по Тбилиси.

Ночь в отеле Тбилиси.

6 день

Заключительный день

Завтрак в отеле, выселение из отеля в 12:00.

До 12 у вас свободное время, чтобы проститься с Тбилиси.

Если Вы улетаете из Тбилиси, поможем организовать трансфер в аэропорт.

Если Вы хотите уехать во Владикавказ, также поможем организовать трансфер.

Заключительный деньЗаключительный деньЗаключительный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на всем протяжении маршрута
  • Завтрак в отеле во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й день
  • Проживание 4 ночи в центре Тбилиси и 1 ночь в Кахетии. Мы будем жить в комфортабельных отелях (все удобства в номерах, чисто, отличные рейтинги). Также предоставляется бесплатный wi-fi на территории. Пары, друзья, семьи всегда проживают отдельно, к ним никого не подселяют. Если Вы путешествуете один/одна, то предлагаем Вам заселиться в номер с таким же участником группы (по гендерному признаку) или доплатить за одноместное размещение
  • Праздничное грузинское застолье
  • Входные билеты в усадьбу Чавчавадзе
  • Входные билеты в крепость
  • Подъём на канатной дороге над Тбилиси до парка Рике с панорамным видом на город
  • Работа всех гидов, водителей и сопровождающих по маршруту
  • Дегустация вина на винзаводе и экскурсия по заводу с представителем завода
  • Дегустация чурчхелы у местных производителей
  • Кулинарный мастер-класс по выпечке хлеба
  • Помощь с подбором авиабилетов и бронированием
  • Информация по Тбилиси (куда пойти, где покушать, чем развлечься - расскажем о лучших местах)
Что не входит в цену
  • Питание: обеды и ужины (стоимость обеда в среднем 20-35 лари, по текущему курсу это около 1500 руб. Это хороший групповой обед с вином)
  • Трансфер Грузия/Владикавказ при необходимости 3000р/чел
  • Входные билеты в Греми 20 лари
  • Дополнительные активности и экскурсии по желанию серные бани, воздушный шар, зиплайн, стеклянный мост, канатная дорога и тд
  • Одноместное размещение 12 000р (5 ночей)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать, дорогие гости! ⠀ ⠀ 7 лет я жила и встречала гостей в солнечной Турции, вела там очень необычные экскурсии по Стамбулу и в сторону пролива Дарданеллы. ⠀ А далее
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я, и моя команда, разработали красивые и комфортные маршруты по Северному Кавказу - Дагестан, Чечня и Северная Осетия! Дальше мы расширили направления в солнечную Грузию, колоритный Азербайджан и ароматную Армению! Все маршруты мы неоднократно испытывали, корректировали, собирали обратную связь от наших дорогих гостей, поэтому теперь уверены, что наши путешествия подарят Вам отличные виды, эмоции, комфорт и наслаждение! Мы подбирали живописные и разнообразные локации, чтобы в туре была и историческая часть, и жизнь в горах и шикарные красивые виды. Строили комфортные маршруты, чтобы проводить как можно меньше времени в переездах, а больше гулять и наслаждаться. Вся наша команда - гиды, водители и тур-лидеры - ответственные, веселые и интересные люди, которые стараются сделать ваш отпуск беззаботным и познавательным! Будем рады видеть Вас в наших турах ☺️

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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