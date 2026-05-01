Вы побываете в Тбилиси и на родине чурчхелы, осмотрите древние монастыри и прогуляетесь
Обязательно надевайте удобную обувь.
Старый Тифлис
Встретимся и погуляем по исторической части Тбилиси. Вы узнаете историю основания города, познакомитесь с традициями и обычаями местных, полюбуетесь ажурными балкончиками и главными достопримечательностями.
Монастыри Давид-Гареджи и Бодбе, дегустация и Сигнахи
Отправимся в Кахетию. Посетим монастырь Давид-Гареджи 6 века, с которого открываются головокружительные виды на горы. Заедем в село Манави — на родину чурчхелы, которую мы здесь обязательно попробуем. А ещё продегустируем домашнее вино. Побываем в монастыре Бодбе и познакомимся с историей Святой Ниной — крестительницы Грузии. В городе любви Сигнахи прогуляемся по романтичным улочкам с деревянными балконами и осмотрим древнюю крепость.
Грузинский Стоунхендж, Мцхета, монастырь Джвари и собор Светицховели
Поедем к Тбилисскому морю, где возвышается мемориальный комплекс, созданный Зурабом Церетели. Его ещё называют грузинским Стоунхенджем.
Побываем в Мцхете — первой столице Грузии. Осмотрим монастырь Джвари, о котором писал М. Лермонтов в поэме «Мцыри», и полюбуемся слиянием Арагви и Куры.
Посетим собор Светицховели — первый христианский храм в Грузии. Здесь находится усыпальница королевской династии Багратионов, а ещё крестили грузинских царей и похоронили ризу Христа.
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и Троицкий храм в Гергети
Отправимся в Казбеги. По пути увидим Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и арку Дружбы народов. Через Крестовый перевал доберёмся до вершины Казбек и поднимемся к Троицкому храму в Гергети, на высоту 2170 м.
Пещерный город Уплисцихе и Боржоми
Побываем в пещерном городе Уплисцихе. Местные жители не признали христианство и оставались язычниками. Мы поговорим про языческий культ, осмотрим храм поклонения солнцу и пещеры для жертвоприношений. Исследуем цепи тоннелей, жилые комнаты и хозяйственные помещения.
Переедем в регион Самцхе-Джавахети и насладимся прогулкой по Боржоми. Познакомимся с историей курорта и, конечно, попробуем целебную минеральную воду, известную на весь мир.
Наш тур завершён. Желающие в 6-й день отправятся в северную часть Армении, чтобы увидеть древние монастыри Ахпат, Санаин и Ахтала.
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Дегустации вина, чурчхелы, грузинского хлеба и сыра
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты