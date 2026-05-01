Красочная Грузия индивидуально и с дегустацией: Тбилиси, Мцхета, Сигнахи, Боржоми и Казбеги

Увидеть грузинский Стоунхендж, исследовать пещерный город и древнюю столицу
Поехали с нами в яркое путешествие по Грузии — всего за 5 дней мы покажем вам главные достопримечательности.

Вы побываете в Тбилиси и на родине чурчхелы, осмотрите древние монастыри и прогуляетесь
по романтичным улочкам города любви Сигнахи. Увидите, чем вдохновлялся М. Лермонтов при написании поэмы «Мцыри», пройдёте по тоннелям и комнатам пещерного города и попробуете легендарный боржоми.

А ещё подниметесь на авто на высоту 2170 м, где высится Троицкий храм на фоне величественного Казбека. Тур станет ещё интереснее из-за дегустации: домашнего вина, сладостей, хлеба и сыра.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно надевайте удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Старый Тифлис

Встретимся и погуляем по исторической части Тбилиси. Вы узнаете историю основания города, познакомитесь с традициями и обычаями местных, полюбуетесь ажурными балкончиками и главными достопримечательностями.

2 день

Монастыри Давид-Гареджи и Бодбе, дегустация и Сигнахи

Отправимся в Кахетию. Посетим монастырь Давид-Гареджи 6 века, с которого открываются головокружительные виды на горы. Заедем в село Манави — на родину чурчхелы, которую мы здесь обязательно попробуем. А ещё продегустируем домашнее вино. Побываем в монастыре Бодбе и познакомимся с историей Святой Ниной — крестительницы Грузии. В городе любви Сигнахи прогуляемся по романтичным улочкам с деревянными балконами и осмотрим древнюю крепость.

3 день

Грузинский Стоунхендж, Мцхета, монастырь Джвари и собор Светицховели

Поедем к Тбилисскому морю, где возвышается мемориальный комплекс, созданный Зурабом Церетели. Его ещё называют грузинским Стоунхенджем.

Побываем в Мцхете — первой столице Грузии. Осмотрим монастырь Джвари, о котором писал М. Лермонтов в поэме «Мцыри», и полюбуемся слиянием Арагви и Куры.

Посетим собор Светицховели — первый христианский храм в Грузии. Здесь находится усыпальница королевской династии Багратионов, а ещё крестили грузинских царей и похоронили ризу Христа.

4 день

Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и Троицкий храм в Гергети

Отправимся в Казбеги. По пути увидим Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и арку Дружбы народов. Через Крестовый перевал доберёмся до вершины Казбек и поднимемся к Троицкому храму в Гергети, на высоту 2170 м.

5 день

Пещерный город Уплисцихе и Боржоми

Побываем в пещерном городе Уплисцихе. Местные жители не признали христианство и оставались язычниками. Мы поговорим про языческий культ, осмотрим храм поклонения солнцу и пещеры для жертвоприношений. Исследуем цепи тоннелей, жилые комнаты и хозяйственные помещения.

Переедем в регион Самцхе-Джавахети и насладимся прогулкой по Боржоми. Познакомимся с историей курорта и, конечно, попробуем целебную минеральную воду, известную на весь мир.

Наш тур завершён. Желающие в 6-й день отправятся в северную часть Армении, чтобы увидеть древние монастыри Ахпат, Санаин и Ахтала.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Дегустации вина, чурчхелы, грузинского хлеба и сыра
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 9:00, точное место встречи по согласованию
Завершение: Тбилиси, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи
Арчи — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 694 туристов
Гамарджоба, генацвале! Я и моя команда гидов организуем экскурсии и туры по всей Грузии и соседним странам более 10 лет. Я видел много, но красоту родного края трудно с чем-либо
сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Постараюсь открыть свою родину такой, какой её вижу и люблю я!

