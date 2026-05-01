Поедем к Тбилисскому морю, где возвышается мемориальный комплекс, созданный Зурабом Церетели. Его ещё называют грузинским Стоунхенджем.

Побываем в Мцхете — первой столице Грузии. Осмотрим монастырь Джвари, о котором писал М. Лермонтов в поэме «Мцыри», и полюбуемся слиянием Арагви и Куры.

Посетим собор Светицховели — первый христианский храм в Грузии. Здесь находится усыпальница королевской династии Багратионов, а ещё крестили грузинских царей и похоронили ризу Христа.