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10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Возможно дополнительно посетить новогоднюю ярмарку (необходимо бронировать экскурсию заранее)»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
скидка
30%
Авторский тур
5 дней
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Отметить праздник с грузинским размахом, погрузиться в культуру и погулять по Телави и Сигнахи
Начало: Тбилиси, время встречи - по договорённости
«В стоимость включены завтраки в гостиницах, новогоднее застолье и 2 ужина»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
170000119 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Желающие смогут отпраздновать Новый год или Рождество в одном из лучших грузинских ресторанов с шоу-программой»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Поспим подольше, а во второй половине дня вас ждёт обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси, который в новогодних украшениях стал ещё более волшебным и завораживающим»
29 дек в 08:00
1400$1 260 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Дальше отправимся в поместье Цинандали, побываем в самой большой энотеке Грузии и прогуляемся по парку семьи Чавчавадзе, даже зимой он остаётся живописным и зелёным»
29 дек в 08:00
800$720 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна10 января 2024Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Зимние»
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- Грузия для своих. Новый год в местной компании
- Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
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- Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
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