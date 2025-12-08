Мы полюбуемся слиянием Арагви
Описание тура
Организационные детали
Имейте при себе удобную обувь, лёгкую куртку, головной убор от солнца и зонт на случай дождя.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, вода и дегустации. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Минивэн, микроавтобус, седан.
Возраст участников. Возможно участие с детьми от года.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур проводится только для вашей компании от 2 до 45 человек в любые удобные вам даты
Программа тура по дням
Тбилиси - знакомство с городом
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где после размещения у вас будет время на отдых. Затем отправимся на 2,5-3-часовую пешеходную экскурсию по старой части города. Мы посетим знаменитые достопримечательности, такие как мост Мира, театр Габриадзе, крепость Нарикала, Сухой мост и площадь Свободы. Осмотрим восточную архитектуру, а также синагогу, Джума-мечеть и католический храм. Остановимся у Патриархии Грузии, увидим символ столицы — монумент «Мать Картли» («Мать Грузия») — и знаменитые серные бани.
Вечером — свободное время.
Мцхета, Боржоми, Ахалцихе
Сегодня мы отправимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Здесь начнём с посещения монастыря Джвари, одного из самых старых религиозных сооружений страны, откуда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры. Затем прогуляемся по улочкам старого города, где можно купить сувениры и попробовать традиционные угощения. Посетим собор Светицховели 11 века.
По пути к Боржоми остановимся на кофе в центре региона Картли — рядом с городом Гори. Проедем по территории Боржомо-Харагаульского ущелья, делая паузы, чтобы пофотографировать. В Боржоми вас ждут прогулка по знаменитому парку, а также визиты на разливочную фабрику минеральной воды и в женский монастырь Серафима Саровского. По дороге в Ахалцихе заедем в «Зелёный монастырь» в лесу. Ночь в Ахалцихе.
Крепость Рабати, пещерный город, возвращение в Тбилиси
В этот день побываем в последнем бастионе Османской империи — крепости Рабати. Затем направимся в пещерный город Вардзия — проведём здесь около 2 часов, изучая древнее поселение и наслаждаясь окружающей природой. После поедем обратно в Тбилиси, путь займёт около 3,5 часов.
Свободный день в Тбилиси, отъезд
В заключительный день тура у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок по Тбилиси, покупок на базаре и в сувенирных лавочках. Затем — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$420
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Услуги гида
- Дегустации (вин, сыра, чурчхелы и грузинского хлеба)
- Вода - 0,5 л в день
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты - $25 с человека в случае входа на все локации