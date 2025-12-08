Сегодня мы отправимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Здесь начнём с посещения монастыря Джвари, одного из самых старых религиозных сооружений страны, откуда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры. Затем прогуляемся по улочкам старого города, где можно купить сувениры и попробовать традиционные угощения. Посетим собор Светицховели 11 века.

По пути к Боржоми остановимся на кофе в центре региона Картли — рядом с городом Гори. Проедем по территории Боржомо-Харагаульского ущелья, делая паузы, чтобы пофотографировать. В Боржоми вас ждут прогулка по знаменитому парку, а также визиты на разливочную фабрику минеральной воды и в женский монастырь Серафима Саровского. По дороге в Ахалцихе заедем в «Зелёный монастырь» в лесу. Ночь в Ахалцихе.