Тбилиси и Мцхета, Боржоми и Ахалцихе. Индивидуальный тур

Изучить пещерный город Вардзию, попробовать знаменитую минералку и погулять по историческим местам
В этом туре вы сможете насладиться многообразием Грузии! Вас ждут старинные улочки Тбилиси и Мцхеты, древние храмы и монастыри и живописные виды на горы, реки и долины.

Мы полюбуемся слиянием Арагви
и Куры, пройдёмся по боржомскому парку и заглянем на разливочную фабрику легендарной минеральной воды. Исследуем последний бастион Османской империи — крепость Рабати — и пещерный город Вардзию. У вас также останется свободное время для самостоятельных прогулок по столице. Погрузитесь в гостеприимную и тёплую атмосферу Грузии с комфортом и только в своей компании!

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Имейте при себе удобную обувь, лёгкую куртку, головной убор от солнца и зонт на случай дождя.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, вода и дегустации. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Минивэн, микроавтобус, седан.

Возраст участников. Возможно участие с детьми от года.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур проводится только для вашей компании от 2 до 45 человек в любые удобные вам даты

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси - знакомство с городом

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где после размещения у вас будет время на отдых. Затем отправимся на 2,5-3-часовую пешеходную экскурсию по старой части города. Мы посетим знаменитые достопримечательности, такие как мост Мира, театр Габриадзе, крепость Нарикала, Сухой мост и площадь Свободы. Осмотрим восточную архитектуру, а также синагогу, Джума-мечеть и католический храм. Остановимся у Патриархии Грузии, увидим символ столицы — монумент «Мать Картли» («Мать Грузия») — и знаменитые серные бани.

Вечером — свободное время.

2 день

Мцхета, Боржоми, Ахалцихе

Сегодня мы отправимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Здесь начнём с посещения монастыря Джвари, одного из самых старых религиозных сооружений страны, откуда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры. Затем прогуляемся по улочкам старого города, где можно купить сувениры и попробовать традиционные угощения. Посетим собор Светицховели 11 века.

По пути к Боржоми остановимся на кофе в центре региона Картли — рядом с городом Гори. Проедем по территории Боржомо-Харагаульского ущелья, делая паузы, чтобы пофотографировать. В Боржоми вас ждут прогулка по знаменитому парку, а также визиты на разливочную фабрику минеральной воды и в женский монастырь Серафима Саровского. По дороге в Ахалцихе заедем в «Зелёный монастырь» в лесу. Ночь в Ахалцихе.

3 день

Крепость Рабати, пещерный город, возвращение в Тбилиси

В этот день побываем в последнем бастионе Османской империи — крепости Рабати. Затем направимся в пещерный город Вардзия — проведём здесь около 2 часов, изучая древнее поселение и наслаждаясь окружающей природой. После поедем обратно в Тбилиси, путь займёт около 3,5 часов.

4 день

Свободный день в Тбилиси, отъезд

В заключительный день тура у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок по Тбилиси, покупок на базаре и в сувенирных лавочках. Затем — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$420
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Дегустации (вин, сыра, чурчхелы и грузинского хлеба)
  • Вода - 0,5 л в день
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты - $25 с человека в случае входа на все локации
Место начала и завершения?
Тбилиси, аэропорт, точное время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ден
Ден — ваша команда гидов в Тбилиси
Я профессиональный актер и режисёр, творческая личность. И ещё — энергичный, общительный и гостеприимный гид, влюблённый в Грузию, её традиции и историю. Буду рад открыть для вас любимую страну и провести увлекательные экскурсии как в Тбилиси, так и в разных регионах.
