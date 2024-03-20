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Авторский тур
7 дней
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
«Раньше здесь насчитывалось более 700 пещер»
16 июня в 10:00
5 июля в 08:00
$1 060 за всё до 2 чел.
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«Вас ждут живописные виражи в окрестностях Казбека, винная дегустация в Кахетии, пещерный город Уплисцихе и зелёный Боржоми с минеральными источниками»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
530$504 за человека
Авторский тур
7 дней
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«Полюбуемся Казбеком и погуляем по живописному Мартвильскому каньону, заглянем в пещеры Прометея и познакомимся с винным регионом — Кахетией»
17 июня в 15:00
15 июля в 15:00
79 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«А затем едем исследовать пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, где сохранились комнаты и склады, колодец и старинные печи»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
60 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
«Вместе мы осмотрим достопримечательности Тбилиси, побываем в Кахетии и Казбеги, посетим древнюю Мцхету и исследуем пещерный город Уплисцихе, попробуем знаменитую минеральную воду на курорте Боржоми»
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Вас ждут мастер-классы по приготовлению знаменитых национальных блюд, достопримечательности Алазанской долины, Мартвильский каньон и курорт Боржоми, а также пещерный город Вардзия и древняя столица Грузии — Мцхета»
17 июня в 08:00
1 июля в 08:00
$1 025 за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Вы увидите пещеру Прометея и Мартвильский каньон, погуляете по каменным улицам пещерного города Уплисцихе и узнаете историю усадьбы Цинандали»
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
«Сегодня первым делом посетим Мцхету, древнюю столицу Грузии, а затем исследуем пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале»
1 ноя в 11:45
$810 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей20 марта 2024Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы
- ЕЕлена7 марта 2024Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с
- ВВиктория13 февраля 2024Хочу поблагодарить за теплый прием, внимательное отношение, профессионализм сотрудников! Лида - замечательный гид, человек, увлеченный своей работой, выполняющий ее с
- ООксана12 сентября 2023Замечательное путешествие, продуманный маршрут, комфорт, море впечатлений. Организатор тура, Александра, всем уделяла внимание, адаптировала тур с учётом пожелания, всегда была
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Пещеры»
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- Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
- Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
- В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
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