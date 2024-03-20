Туры по пещерам Тбилиси

Найдено 8 туров в категории «Пещеры» в Тбилиси, цены от $504, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
«Раньше здесь насчитывалось более 700 пещер»
16 июня в 10:00
5 июля в 08:00
$1 060 за всё до 2 чел.
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«Вас ждут живописные виражи в окрестностях Казбека, винная дегустация в Кахетии, пещерный город Уплисцихе и зелёный Боржоми с минеральными источниками»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
530$504 за человека
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«Полюбуемся Казбеком и погуляем по живописному Мартвильскому каньону, заглянем в пещеры Прометея и познакомимся с винным регионом — Кахетией»
17 июня в 15:00
15 июля в 15:00
79 200 за человека
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«А затем едем исследовать пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, где сохранились комнаты и склады, колодец и старинные печи»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
60 000 за человека
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
«Вместе мы осмотрим достопримечательности Тбилиси, побываем в Кахетии и Казбеги, посетим древнюю Мцхету и исследуем пещерный город Уплисцихе, попробуем знаменитую минеральную воду на курорте Боржоми»
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Вас ждут мастер-классы по приготовлению знаменитых национальных блюд, достопримечательности Алазанской долины, Мартвильский каньон и курорт Боржоми, а также пещерный город Вардзия и древняя столица Грузии — Мцхета»
17 июня в 08:00
1 июля в 08:00
$1 025 за человека
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Вы увидите пещеру Прометея и Мартвильский каньон, погуляете по каменным улицам пещерного города Уплисцихе и узнаете историю усадьбы Цинандали»
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
«Сегодня первым делом посетим Мцхету, древнюю столицу Грузии, а затем исследуем пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале»
1 ноя в 11:45
$810 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    20 марта 2024
    Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
    Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы
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    осуществили свою мечту. Нам очень повезло с гидом Галиной, которая познакомила с Грузией и провела замечательные экскурсии, которые проходили очень увлекательно. Посетили практически все основные достопримечательности в разных регионах, не обошлось,конечно,без винных дегустаций. Мы ознакомились с традициями грузинского народа, посещали храмы, поднимались в горы. Галине удалось настолько нас увлечь и ещё сильнее полюбить замечательную Грузию, куда мы вернёмся и не один раз. Спасибо большое за маленькое путешествие, которое оставило в наших сердцах большую любовь к стране и её замечательным людям!

  • Е
    Елена
    7 марта 2024
    Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
    Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с
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    моего первого письма в эту компанию, до последнего трансфера в аэропорт Тбилиси! Спасибо Егору за советы по выбору отелей, ресторанов и программе путешествия!!! Отличные трансферы с классными водителями и хорошими автомобилями, экскурсовод Ольга по всему маршруту - умница, красавица, интересная рассказчица и помощница в любом вопросе!!! Прекрасные отели по всему маршруту в рамках 3*, но по комфорту и видам все 4+, виды и возможность сделать фото в самых красивых местах!!! Спасибо огромное за все удовольствия!! Искренне рекомендую эту компанию и сама мечтаю ещё раз вернуться в Грузию и посетить ещё и Азербайджан и Армению!!

  • В
    Виктория
    13 февраля 2024
    Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
    Хочу поблагодарить за теплый прием, внимательное отношение, профессионализм сотрудников! Лида - замечательный гид, человек, увлеченный своей работой, выполняющий ее с
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    удовольствием, - влюбила в Грузию! Гуджа - прекрасный водитель, очень чуткий и внимательный, пунктуальный, скромный и при этом с тонким чувством юмора! Водит аккуратно, чувствуешь себя с ним в безопасности! И водитель Роберт на трансфере был внимателен и пунктуален! Сотрудники были всегда на связи, что дает ощущение защищенности и спокойствия! Спасибо большое

  • О
    Оксана
    12 сентября 2023
    Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
    Замечательное путешествие, продуманный маршрут, комфорт, море впечатлений. Организатор тура, Александра, всем уделяла внимание, адаптировала тур с учётом пожелания, всегда была
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    рядом, тихо решала все вопросы, не нарушая нашего комфорта. Прокатились по всей Грузии, побывали в горах, пещерах, каньонах, на море, посидели теплой компанией в ресторанах, отлично провели время! Рекомендую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Пещеры»

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  1. Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
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  3. Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
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  5. Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
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