Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру
Тут ни о чём не хочется думать — только смотреть по сторонам и не верить, что бывает такая красота, а небо может быть так близко. Мы доедем туда на машине и проведём запоминающийся вечер за разговорами у костра. Насладимся походной романтикой, а на следующий день прогуляемся до озера на высоте 2500 метров.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€180
Описание
Организационные детали
Для поездки вам понадобятся удобная одежда и обувь по погоде (при наличии — треккинговая). Вечером может быть прохладно, поэтому возьмите с собой тёплые вещи.
Проживание. В палатках (предоставляем).
Питание. В стоимость включены плотный ужин и завтрак в горах, а также напитки и закуски.
Уровень сложности. Подходит для новичков.
Связь и Интернет. В горах связь может не ловить.
Дети. Возможно участие с детьми от 8-10 лет, но можно и с детьми более младшего возраста (на ваше усмотрение).
Программа тура по дням
Путь до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костра
Встречаемся в Тбилиси (выезд из любого другого города Грузии возможен и обсуждается заранее) и отправляемся в высокогорную деревушку Гомисмта, окружённую еловыми и пихтовыми лесами. Время в пути — 6-7 часов, в зависимости от количества остановок — их мы сделаем столько, сколько потребуется.
По прибытии в посёлок, расположенный на высоте более 2000 метров, чей горно-морской воздух благотворно влияет на здоровье, а виды гор и облаков — на душу, вместе приготовим походный ужин и разобьём лагерь. Мы научим желающих ставить палатки и разводить костёр. Проводим незабываемо красивый закат. А вечер проведём за единением с природой и тёплыми разговорами у потрескивающего огня, наслаждением походной романтикой и невероятными пейзажами.
Треккинг к озеру Чинчао
Сегодня встанем пораньше — в 07:00-08:00. Только представьте, как прекрасно сразу после пробуждения увидеть из палатки горы! Приготовим завтрак на костре, а после отправимся в поход к небольшому, но живописному высокогорному озеру Чинчао (около 10 км). После треккинга поедем назад в Тбилиси, по дороге — перекус и технические остановки. Отдохнувшие и полные впечатлений, вернёмся в город около 21:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в Тбилиси или Батуми
- Транспортное обслуживание (внедорожники)
- Услуги профессионального проводника
- Аренда инвентаря: высококачественные палатки (бренды "HUSKY" и "Hannah"), спальники, карематы и другое снаряжение
- Питание во время похода
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси/Батуми и обратно