В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Авторский тур в Тбилиси

Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру

Гомисмта — небольшая уютная деревня на склонах гор, которую часто обнимают туманы и облака. Воздух здесь целебный, виды захватывают дух, а близость к природе успокаивает душу и мысли.

Тут ни о чём не хочется думать — только смотреть по сторонам и не верить, что бывает такая красота, а небо может быть так близко. Мы доедем туда на машине и проведём запоминающийся вечер за разговорами у костра. Насладимся походной романтикой, а на следующий день прогуляемся до озера на высоте 2500 метров.
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для поездки вам понадобятся удобная одежда и обувь по погоде (при наличии — треккинговая). Вечером может быть прохладно, поэтому возьмите с собой тёплые вещи.

Проживание. В палатках (предоставляем).

Питание. В стоимость включены плотный ужин и завтрак в горах, а также напитки и закуски.

Уровень сложности. Подходит для новичков.

Связь и Интернет. В горах связь может не ловить.

Дети. Возможно участие с детьми от 8-10 лет, но можно и с детьми более младшего возраста (на ваше усмотрение).

Программа тура по дням

1 день

Путь до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костра

Встречаемся в Тбилиси (выезд из любого другого города Грузии возможен и обсуждается заранее) и отправляемся в высокогорную деревушку Гомисмта, окружённую еловыми и пихтовыми лесами. Время в пути — 6-7 часов, в зависимости от количества остановок — их мы сделаем столько, сколько потребуется.

По прибытии в посёлок, расположенный на высоте более 2000 метров, чей горно-морской воздух благотворно влияет на здоровье, а виды гор и облаков — на душу, вместе приготовим походный ужин и разобьём лагерь. Мы научим желающих ставить палатки и разводить костёр. Проводим незабываемо красивый закат. А вечер проведём за единением с природой и тёплыми разговорами у потрескивающего огня, наслаждением походной романтикой и невероятными пейзажами.

Путь до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костра
2 день

Треккинг к озеру Чинчао

Сегодня встанем пораньше — в 07:00-08:00. Только представьте, как прекрасно сразу после пробуждения увидеть из палатки горы! Приготовим завтрак на костре, а после отправимся в поход к небольшому, но живописному высокогорному озеру Чинчао (около 10 км). После треккинга поедем назад в Тбилиси, по дороге — перекус и технические остановки. Отдохнувшие и полные впечатлений, вернёмся в город около 21:00.

Треккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру ЧинчаоТреккинг к озеру Чинчао

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Тбилиси или Батуми
  • Транспортное обслуживание (внедорожники)
  • Услуги профессионального проводника
  • Аренда инвентаря: высококачественные палатки (бренды "HUSKY" и "Hannah"), спальники, карематы и другое снаряжение
  • Питание во время похода
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси/Батуми и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси/Батуми, 09:00
Завершение: Тбилиси, около 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПерезагрузкаВечерниеПрирода и пейзажиГорыМногодневные походы

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