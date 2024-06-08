Для поездки вам понадобятся удобная одежда и обувь по погоде (при наличии — треккинговая). Вечером может быть прохладно, поэтому возьмите с собой тёплые вещи.

Проживание. В палатках (предоставляем).

Питание. В стоимость включены плотный ужин и завтрак в горах, а также напитки и закуски.

Уровень сложности. Подходит для новичков.

Связь и Интернет. В горах связь может не ловить.

Дети. Возможно участие с детьми от 8-10 лет, но можно и с детьми более младшего возраста (на ваше усмотрение).