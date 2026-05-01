Описание тура
Организационные детали
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата $32/чел (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату (от 4500 ₽) организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.
Проживание. 2-местное размещение (возможно повышение категории отеля за доплату):
- в Тбилиси — в отеле Twenties 4*
- в Кутаиси — в гостевом доме уровня 3*
- в Местии — в гостевом доме уровня 3*
Если вы путешествуете один, нужно оплатить 1-местное размещение (подселение чаще всего невозможно).
Питание.
Транспорт.
Возраст участников.
Виза.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
Встречаемся и едем в отель. После размещения у вас будет свободное время для отдыха и самостоятельных прогулок.
Тбилиси, Мцхета, переезд в Кутаиси
После завтрака отправимся на экскурсию по Тбилиси. Начнём с осмотра памятника основателю города — царю Вахтангу Горгасали — и храма Метехи, насладимся панорамой Старого города. Затем посетим дворец царицы Дареджан с прекрасными видами на Мтацминду. Прогуляемся по современному парку Рике и прокатимся по канатной дороге, чтобы полюбоваться панорамой столицы с высоты. Также в программе: старинная крепость Нарикала, монумент «Мать Картли», ботанический сад и Инжирное ущелье с водопадом. После направимся к серным баням, где вас ждут интересные рассказы о Пушкине и Дюма, а на мосту Любви каждый сможет загадать желание. Пройдём по площади Вахтанга Горгасали, осмотрим знаменитые кукольные театры и футуристичный мост Мира.
Во второй половине дня поедем в Мцхету — первую столицу Грузии. Там нас ждёт традиционный обед в ресторане с панорамным видом вкуснейшими грузинскими блюдами. Побываем у кафедрального собора Светицховели и поднимемся к монастырю Джвари, откуда откроется чарующий пейзаж города и рек Куры и Арагви.
Вечером переедем в Кутаиси. Ужин и ночь в гостевом доме.
Зугдиди, переед в Местию
Сегодня вас ждёт поездка в Зугдиди — административный центр Самегрело и родину династии Дадиани. Прогуляемся по зелёному городу, осмотрим дворец мегрельских князей, посетим музей и ботанический сад. Увидим уникальные реликвии, такие как плащаница Девы Марии, а также насладимся видами старинного сада с древними деревьями.
Затем поедем в высокогорный посёлок Местиа в Сванетии, расположенный на высоте 1500 метров. Ужин и ночь в гостевом доме в Местии.
Сванетия - край древних башен
В этот день исследуем Сванетию — красивейший горный регион Грузии, известный своими уникальными древними башнями. Погуляем по Местии, посетим старинные церкви и археологический музей. Увидим знаменитые сванские башни, которые были построены в прошлом для защиты от врагов, а теперь сами охраняются ЮНЕСКО. Ужин и ночь в Местии.
Каньон Мартвили, пещера Сатаплия и Колхидский лес, Кутаиси
Прощаемся со Сванетией и едем дальше. Первая остановка — каньон Мартвили, известный скальными образованиями и водопадами. Стены каньона словно специально сложены из камней умелыми мастерами и возвышаются над рекой, образуя высокий каменный свод. Благодаря влажному климату со скал здесь свисают огромные лианы, а сами скалы покрыты многовековым мхом.
После обеда (оплата на месте) посетим пещеру Сатаплия. Вы увидите окаменелые следы динозавров и услышите историю их возникновения. Затем прогуляемся по Колхидскому лесу и поднимемся на смотровую площадку, откуда нам откроется великолепный вид на Кутаиси и долину. Далее — переезд в Кутаиси и осмотр города. Ужин и ночь в отеле Кутаиси.
Боржоми и Уплисцихе
Сегодня посетим Боржоми и Уплисцихе. Вы поймёте, почему Боржоми и его окрестности называют зелёным раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии курорта. В городском парке полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. Затем насладимся видами с высоты, поднявшись по канатной дороге (за доплату).
Далее отправимся в Уплисцихе — древний пещерный город, где вы узнаете историю языческой Грузии, о периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых помещений, эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры.
После остановимся на обед в одном из национальных ресторанов и вернёмся в Тбилиси. Ночь в отеле.
Свободный день или дополнительная экскурсия в Дашбаши
Этот день вы можете провести по своему усмотрению или отправиться на дополнительную экскурсию в Дашбаши. Выезжаем в 9:00 из Тбилиси к каньону Цалка, в 100 км к западу от столицы. Высота каньона 1100–1500 метров, длина 8 км. Прогулка по стеклянному мосту, открытому 14 июня 2022 года, позволит испытать острые ощущения и сделать эффектные фотографии. Запланирован спуск по тропе длиной 1,5 км к водопадам Дашбаши, где каскадом спадают десятки потоков. Маршрут продолжается вдоль горной речки Храми по каменистой тропе. После прогулки группа возвращается к транспорту и отправляется исследовать Джавахетию, проезжая вдоль озера Цалка и озера Паравани.
Остановки включают монастырь Пока, где можно приобрести изделия местных монахинь — шоколад, сыры, варенья, ликёры, мёд, хлеб, свечи и сувениры. Возвращение в Тбилиси проходит с остановками для фотографий озера Паравани. Свободный вечер, ночь — в отеле в Тбилиси.
Лёгкий пеший поход занимает 90 минут.
Отъезд
После завтрака до 12:00 необходимо освободить номера. Затем — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1151
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Групповые трансферы из/в аэропорт для всех рейсов в дни начала и окончания тура
- Все транспортные услуги программе
- Все экскурсии по программе
- Сопровождение квалифицированным гидом
- Входные билеты по программе
- Канатная дорога в Тбилиси
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и обратно
- Питание вне программы
- Подъёмники в Боржоми
- Джипы в Гергети - $5-10
- Трансфер из Кутаиси - $32/чел в обе стороны
- Дополнительные трансферы из аэропорта Владикавказа (от 4500 ₽)
- Доплата за 1-местное размещение - $327