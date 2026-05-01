Грузинская кухня, горы и дворцы: путешествие по Тбилиси, Сванетии, Боржоми и Кутаиси

Посетить дворец князей Дадиани, увидеть сванские башни и поучаствовать в грузинском застолье
Погрузитесь в гостеприимную атмосферу Грузии и её неповторимые пейзажи! Вы посетите Тбилиси с его историческими памятниками и прокатитесь по канатной дороге, любуясь видами на город с высоты. Вас ждёт Мцхета
— первая столица, где вы увидите величественный собор Светицховели и храм Джвари.

В высокогорной Сванетии нам откроются невероятные панорамы заснеженных вершин и легендарные сванские башни. Мы погуляем по живописному каньону Мартвили, заглянем в пещеру и древний пещерный город Уплисцихе. Познакомимся с Кутаиси и Боржоми.

Желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию в каньон Дашбаши — осмотреть озёра и пройтись по стеклянному мосту над пропастью.

Эта поездка подарит вам незабываемые впечатления, погружение в культуру и природу Грузии и, конечно, моменты для ярких фотографий!

Описание тура

Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата $32/чел (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату (от 4500 ₽) организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.

Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.

Проживание. 2-местное размещение (возможно повышение категории отеля за доплату):

  • в Тбилиси — в отеле Twenties 4*
  • в Кутаиси — в гостевом доме уровня 3*
  • в Местии — в гостевом доме уровня 3*

Если вы путешествуете один, нужно оплатить 1-местное размещение (подселение чаще всего невозможно).

Питание.

Транспорт.

Возраст участников.

Виза.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

Встречаемся и едем в отель. После размещения у вас будет свободное время для отдыха и самостоятельных прогулок.

Порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

2 день

Тбилиси, Мцхета, переезд в Кутаиси

После завтрака отправимся на экскурсию по Тбилиси. Начнём с осмотра памятника основателю города — царю Вахтангу Горгасали — и храма Метехи, насладимся панорамой Старого города. Затем посетим дворец царицы Дареджан с прекрасными видами на Мтацминду. Прогуляемся по современному парку Рике и прокатимся по канатной дороге, чтобы полюбоваться панорамой столицы с высоты. Также в программе: старинная крепость Нарикала, монумент «Мать Картли», ботанический сад и Инжирное ущелье с водопадом. После направимся к серным баням, где вас ждут интересные рассказы о Пушкине и Дюма, а на мосту Любви каждый сможет загадать желание. Пройдём по площади Вахтанга Горгасали, осмотрим знаменитые кукольные театры и футуристичный мост Мира.

Во второй половине дня поедем в Мцхету — первую столицу Грузии. Там нас ждёт традиционный обед в ресторане с панорамным видом вкуснейшими грузинскими блюдами. Побываем у кафедрального собора Светицховели и поднимемся к монастырю Джвари, откуда откроется чарующий пейзаж города и рек Куры и Арагви.

Вечером переедем в Кутаиси. Ужин и ночь в гостевом доме.

3 день

Зугдиди, переед в Местию

Сегодня вас ждёт поездка в Зугдиди — административный центр Самегрело и родину династии Дадиани. Прогуляемся по зелёному городу, осмотрим дворец мегрельских князей, посетим музей и ботанический сад. Увидим уникальные реликвии, такие как плащаница Девы Марии, а также насладимся видами старинного сада с древними деревьями.

Затем поедем в высокогорный посёлок Местиа в Сванетии, расположенный на высоте 1500 метров. Ужин и ночь в гостевом доме в Местии.

4 день

Сванетия - край древних башен

В этот день исследуем Сванетию — красивейший горный регион Грузии, известный своими уникальными древними башнями. Погуляем по Местии, посетим старинные церкви и археологический музей. Увидим знаменитые сванские башни, которые были построены в прошлом для защиты от врагов, а теперь сами охраняются ЮНЕСКО. Ужин и ночь в Местии.

5 день

Каньон Мартвили, пещера Сатаплия и Колхидский лес, Кутаиси

Прощаемся со Сванетией и едем дальше. Первая остановка — каньон Мартвили, известный скальными образованиями и водопадами. Стены каньона словно специально сложены из камней умелыми мастерами и возвышаются над рекой, образуя высокий каменный свод. Благодаря влажному климату со скал здесь свисают огромные лианы, а сами скалы покрыты многовековым мхом.

После обеда (оплата на месте) посетим пещеру Сатаплия. Вы увидите окаменелые следы динозавров и услышите историю их возникновения. Затем прогуляемся по Колхидскому лесу и поднимемся на смотровую площадку, откуда нам откроется великолепный вид на Кутаиси и долину. Далее — переезд в Кутаиси и осмотр города. Ужин и ночь в отеле Кутаиси.

6 день

Боржоми и Уплисцихе

Сегодня посетим Боржоми и Уплисцихе. Вы поймёте, почему Боржоми и его окрестности называют зелёным раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии курорта. В городском парке полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. Затем насладимся видами с высоты, поднявшись по канатной дороге (за доплату).

Далее отправимся в Уплисцихе — древний пещерный город, где вы узнаете историю языческой Грузии, о периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых помещений, эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры.

После остановимся на обед в одном из национальных ресторанов и вернёмся в Тбилиси. Ночь в отеле.

7 день

Свободный день или дополнительная экскурсия в Дашбаши

Этот день вы можете провести по своему усмотрению или отправиться на дополнительную экскурсию в Дашбаши. Выезжаем в 9:00 из Тбилиси к каньону Цалка, в 100 км к западу от столицы. Высота каньона 1100–1500 метров, длина 8 км. Прогулка по стеклянному мосту, открытому 14 июня 2022 года, позволит испытать острые ощущения и сделать эффектные фотографии. Запланирован спуск по тропе длиной 1,5 км к водопадам Дашбаши, где каскадом спадают десятки потоков. Маршрут продолжается вдоль горной речки Храми по каменистой тропе. После прогулки группа возвращается к транспорту и отправляется исследовать Джавахетию, проезжая вдоль озера Цалка и озера Паравани.

Остановки включают монастырь Пока, где можно приобрести изделия местных монахинь — шоколад, сыры, варенья, ликёры, мёд, хлеб, свечи и сувениры. Возвращение в Тбилиси проходит с остановками для фотографий озера Паравани. Свободный вечер, ночь — в отеле в Тбилиси.

Лёгкий пеший поход занимает 90 минут.

8 день

Отъезд

После завтрака до 12:00 необходимо освободить номера. Затем — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1151
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Групповые трансферы из/в аэропорт для всех рейсов в дни начала и окончания тура
  • Все транспортные услуги программе
  • Все экскурсии по программе
  • Сопровождение квалифицированным гидом
  • Входные билеты по программе
  • Канатная дорога в Тбилиси
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и обратно
  • Питание вне программы
  • Подъёмники в Боржоми
  • Джипы в Гергети - $5-10
  • Трансфер из Кутаиси - $32/чел в обе стороны
  • Дополнительные трансферы из аэропорта Владикавказа (от 4500 ₽)
  • Доплата за 1-местное размещение - $327
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, время по договорённости
Завершение: Тбилиси, аэропорт, первая половина дня, выселение до 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 954 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

