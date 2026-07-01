Индивидуальная
до 7 чел.
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Начало: В отеле или апартаментах города
«Осмотр парка начинается с прибытия в городок Скрадин (в 30 км»
Расписание: по договоренности
€700 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Начало: По договоренности
«Плитвицкие озёра - самый впечатляющий и уникальный Национальный парк Хорватии»
Расписание: по договоренности
Завтра в 06:00
24 июл в 06:00
€950 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайная жизнь Дубровника: ведьмы, масоны, проклятья
Узнать много мистических историй в бухте Колорина, возле монастыря Данче и крепости Ловренац
Начало: На площади Брсалье
Завтра в 09:00
24 июл в 09:00
от €150 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Парки»
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