Евгения П. проводит ещё 6 экскурсий

Река Крка на всём своём протяжении(более 70 км) является Национальным парком Хорватии. Для посещения предлагается самая известная и популярная у туристов её часть: водопады Скрадинского Бука.

Осмотр парка начинается с прибытия в городок Скрадин (в 30 км от города Шибеника- исторического центра одной из бывших Римских провинций) и посадки на речной катер для доставки экскурсантов на водопады СКРАДИНСКОГО БУКА. Отсюда начинается пешеходная экскурсия ⛳ вверх по течению реки Крка с осмотром первой в мире гидроэлектростанции, построенной по инженерному проекту Николы Тесла. Уникальное чудо природы- Травертины - доступны не только для осмотра: их можно потрогать и сфотографироваться рядом с 10-тысячелетними гигантскими наростами. Посетители парка проходят вдоль череды уникальных водопадов по берегу и по специальным деревянным настилам.

Чистый воздух, зелёная карстовой реки, в некоторых местах таинственно уходящей под скалы и внезапно появляющейся на поверхности, делают прогулку 👣 удовольствием даже в самые жаркие дни.

Особое удовольствие доставляет не только детям, но и взрослым, кормление форели, собирающейся в стаи в самых доступных для обзора местах. Здесь можно увидеть и редкие растения, в том числе, и многочисленные дикие орхидеи.

На Скрадинском Буке снимались эпизоды фильмов о Чингачгуке и Виннету.

После приятной прогулки Вас ждёт обед (в стоимость экскурсии 🧭 не включён) у подножия Скрадинского Бука в платановой роще. В ресторане для Вас приготовят на углях речную форель, единственный в своём роде подвид мягкогубой форели. Также, в свободное время, Вы сможете искупаться у подножия водопада и получить прекрасный массаж от небольших водопадов на берегу реки.