Евгения П. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Хорватия
  2. Экскурсии

Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка

Евгения П.
Евгения П. – Гид из Дубровника
Вы увидите водопады Скрадинского Бука, первую в мире гидроэлектростанцию, спроектированную Николой Тесла, уникальное чудо природы — Травертины — 10-тысячелетние гигантские наросты, редкие растения и дикие орхидеи.

И в конце вечера у вас будет возможность восстановить свои силы обедом из свежепойманной дикой форели.
Задать вопрос
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Река Крка на всём своём протяжении(более 70 км) является Национальным парком Хорватии. Для посещения предлагается самая известная и популярная у туристов её часть: водопады Скрадинского Бука.
Осмотр парка начинается с прибытия в городок Скрадин (в 30 км от города Шибеника- исторического центра одной из бывших Римских провинций) и посадки на речной катер для доставки экскурсантов на водопады СКРАДИНСКОГО БУКА. Отсюда начинается пешеходная экскурсия ⛳ вверх по течению реки Крка с осмотром первой в мире гидроэлектростанции, построенной по инженерному проекту Николы Тесла. Уникальное чудо природы- Травертины - доступны не только для осмотра: их можно потрогать и сфотографироваться рядом с 10-тысячелетними гигантскими наростами. Посетители парка проходят вдоль череды уникальных водопадов по берегу и по специальным деревянным настилам.
Чистый воздух, зелёная карстовой реки, в некоторых местах таинственно уходящей под скалы и внезапно появляющейся на поверхности, делают прогулку 👣 удовольствием даже в самые жаркие дни.
Особое удовольствие доставляет не только детям, но и взрослым, кормление форели, собирающейся в стаи в самых доступных для обзора местах. Здесь можно увидеть и редкие растения, в том числе, и многочисленные дикие орхидеи.
На Скрадинском Буке снимались эпизоды фильмов о Чингачгуке и Виннету.
После приятной прогулки Вас ждёт обед (в стоимость экскурсии 🧭 не включён) у подножия Скрадинского Бука в платановой роще. В ресторане для Вас приготовят на углях речную форель, единственный в своём роде подвид мягкогубой форели. Также, в свободное время, Вы сможете искупаться у подножия водопада и получить прекрасный массаж от небольших водопадов на берегу реки.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт-комфортабельный автомобиль (1-4 человек)
Что не входит
  • Входные билеты в парк для взрослых-80 кун (10, 5 евро)
  • для детей до 14 лет- 65 кун (8, 5 евро).
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения П.
Евгения П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Евгения П. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия по Дубровнику
100
2 часа
Обзорная экскурсия по Дубровнику
1 отзыв
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи
240
6 часов
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
450
10 часов
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Город Требинье - Босния и Герцеговина
300
6 часов
Город Требинье - Босния и Герцеговина
Город Сплит - столица Средней Далмации
480
10 часов
Город Сплит - столица Средней Далмации
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
400
10 часов
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло

Еще несколько необычных экскурсий в Дубровнике

Бесплатная онлайн-экскурсия «Дубровник. Городские стены — от моря к небу»
0
0.34 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «Дубровник. Городские стены — от моря к небу»
75 отзывов
О Дубровнике с любовью
86
1.5 часа
О Дубровнике с любовью
38 отзывов
Главные и секретные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Дубровник — обзорная экскурсия
78
1.5 часа
Дубровник — обзорная экскурсия
35 отзывов
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Ежедневная прогулка по Дубровнику
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Дубровнику
29 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»
4
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»
16 отзывов
Онлайн-экскурсия «Дубровник. Вдоль крепостных стен»
4
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Дубровник. Вдоль крепостных стен»
5 отзывов