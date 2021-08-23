1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Устричные плантации в Стоне и ботанический сад Трстено
Посетите уникальный ботанический сад Трстено и узнайте о выращивании устриц в Стоне. Насладитесь историей и природой Дубровника
Начало: По договоренности
«от Дубровника в деревне Трстено находится уникальный ботанический сад АРБОРЕТУМ, основанный в 1410 г»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Путешествие из Дубровника в Национальный парк Крка подарит вам незабываемые впечатления от водопадов, природы и уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности
«Уникальное чудо природы- Травертины - доступны не только для осмотра: их можно потрогать и сфотографироваться рядом с 10-тысячелетними гигантскими наростами»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€660 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Плитвицкие озёра - уникальный Национальный парк Хорватии с одиннадцатью озёрами и водопадами. Прогулка вдоль озёр оставит незабываемые впечатления и фотографии
Начало: По договоренности
«Прогулка вдоль озёр в течении 2,5 - 3 часов оставит неизгладимое впечатление и гигабайты фотографий у любителей природы»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€780 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndey23 августа 2021Разнообразная, насыщенная, очень интересная и познавательная программа. Много ярких впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Природа и пейзажи»
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